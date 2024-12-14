https://ukraina.ru/20241214/1059654736.html

Комплекс объектов для размещения бригады НАТО планируют построить в Болгарии — СМИ

Комплекс объектов для размещения бригады НАТО планируют построить в Болгарии — СМИ - 14.12.2024 Украина.ру

Комплекс объектов для размещения бригады НАТО планируют построить в Болгарии — СМИ

В Болгарии планируют возвести комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова

2024-12-14T12:35

2024-12-14T12:35

2024-12-14T12:35

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По информации агентства, военные объекты НАТО будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. Со ссылкой на министра обороны Запрянова журналисты БТА сообщают, что все боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах "за пределами населенных пунктов и казарменных территорий".По данным Болгарского телеграфного агентства, бригада Альянса будет насчитывать около трех тысяч. Сейчас власти страны ведут переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства.БТА также сообщает, что в марте этого года было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО под Ямболом. Сбор подписей был инициирован местной коалицией "Левые!"О возможной отправке натовских миротворцев на Украину — в материале Татьяны Стоянович Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине.

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новости, нато, болгария, военные, склады, боеприпасы, альянс, бригада, восточная европа, солдаты