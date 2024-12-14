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Комплекс объектов для размещения бригады НАТО планируют построить в Болгарии — СМИ
Комплекс объектов для размещения бригады НАТО планируют построить в Болгарии — СМИ - 14.12.2024 Украина.ру
Комплекс объектов для размещения бригады НАТО планируют построить в Болгарии — СМИ
В Болгарии планируют возвести комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова
2024-12-14T12:35
2024-12-14T12:35
2024-12-14T12:35
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военные
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боеприпасы
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По информации агентства, военные объекты НАТО будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. Со ссылкой на министра обороны Запрянова журналисты БТА сообщают, что все боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах "за пределами населенных пунктов и казарменных территорий".По данным Болгарского телеграфного агентства, бригада Альянса будет насчитывать около трех тысяч. Сейчас власти страны ведут переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства.БТА также сообщает, что в марте этого года было собрано почти три тысячи подписей против размещения бригады НАТО под Ямболом. Сбор подписей был инициирован местной коалицией "Левые!"О возможной отправке натовских миротворцев на Украину — в материале Татьяны Стоянович Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, болгария, военные, склады, боеприпасы, альянс, бригада, восточная европа, солдаты
Новости, НАТО, Болгария, военные, склады, боеприпасы, альянс, бригада, Восточная Европа, солдаты
Комплекс объектов для размещения бригады НАТО планируют построить в Болгарии — СМИ
В Болгарии планируют возвести комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова