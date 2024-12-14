Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS
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Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15 процента Газпром нефть и Газпром). Об этом президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, передает РИА Новости
Сербский президент в ночь на 14 декабря допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за ожидаемых им санкций США.
"Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом (отмена санкций против NIS. - Ред.)? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", - заявил Вучич в эфире национального телеканала.
Президент Сербии подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы этого не делать и не менять свою политику.
По его словам, ограничения могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами.
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