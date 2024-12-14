Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS - 14.12.2024 Украина.ру
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Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS
Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS - 14.12.2024 Украина.ру
Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS
Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15 процента Газпром нефть и Газпром). Об этом президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, передает РИА Новости
2024-12-14T13:50
2024-12-14T13:50
новости
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александр вучич
нефтяная индустрия сербии
газпром
оон
энергетика
санкции
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Сербский президент в ночь на 14 декабря допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за ожидаемых им санкций США.Президент Сербии подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы этого не делать и не менять свою политику."Мы почти три года выдержали, проводя принципиальную, серьезную и ответственную политику, в которой мы с самого начала были за мир и придерживались принципов международного права, Устава ООН и просили мира и перемирия и не вводили санкции против РФ", - подчеркнул сербский лидер.По его словам, ограничения могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами.Про опасность, которая исходит для Сербии от международной корпорации "Рио Тинто" и ее литиевого рудника — в материале Татьяны Стоянович Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию "Рио Тинто" в свои недра на сайте Украина.ру.
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новости, сербия, сша, россия, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, газпром, оон, энергетика, санкции, газ, российский газ
Новости, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, ООН, энергетика, санкции, газ, российский газ

Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS

13:50 14.12.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15 процента Газпром нефть и Газпром). Об этом президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, передает РИА Новости
Сербский президент в ночь на 14 декабря допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за ожидаемых им санкций США.
"Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом (отмена санкций против NIS. - Ред.)? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", - заявил Вучич в эфире национального телеканала.
Президент Сербии подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы этого не делать и не менять свою политику.
"Мы почти три года выдержали, проводя принципиальную, серьезную и ответственную политику, в которой мы с самого начала были за мир и придерживались принципов международного права, Устава ООН и просили мира и перемирия и не вводили санкции против РФ", - подчеркнул сербский лидер.
По его словам, ограничения могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами.
Про опасность, которая исходит для Сербии от международной корпорации "Рио Тинто" и ее литиевого рудника — в материале Татьяны Стоянович Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию "Рио Тинто" в свои недра на сайте Украина.ру.
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