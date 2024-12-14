https://ukraina.ru/20241214/1059655898.html

Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS

Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS - 14.12.2024 Украина.ру

Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS

Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15 процента Газпром нефть и Газпром). Об этом президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, передает РИА Новости

2024-12-14T13:50

2024-12-14T13:50

2024-12-14T13:50

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Сербский президент в ночь на 14 декабря допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за ожидаемых им санкций США.Президент Сербии подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы этого не делать и не менять свою политику."Мы почти три года выдержали, проводя принципиальную, серьезную и ответственную политику, в которой мы с самого начала были за мир и придерживались принципов международного права, Устава ООН и просили мира и перемирия и не вводили санкции против РФ", - подчеркнул сербский лидер.По его словам, ограничения могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами.Про опасность, которая исходит для Сербии от международной корпорации "Рио Тинто" и ее литиевого рудника — в материале Татьяны Стоянович Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию "Рио Тинто" в свои недра на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059552828.html

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новости, сербия, сша, россия, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, газпром, оон, энергетика, санкции, газ, российский газ