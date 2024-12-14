Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы - 14.12.2024 Украина.ру
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Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы - 14.12.2024 Украина.ру
Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где сегодня проходят выборы президента страны. Об сообщают журналисты РИА Новости
2024-12-14T10:06
2024-12-14T10:06
новости
протесты
грузия
тбилиси
абхазия
саломе зурабишвили
цик
президентские выборы
кандидат
парламент
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Отмечается, что президент Грузии в окружении охраны прошлась пешком по проспекту Руставели. Зурабишвили не делала никаких заявлений, лишь лаконично ответив на вопросы журналистов, что "идет на работу". После чего она направилась в президентский дворец Орбелиани.Ранее сообщалось, что у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, уже собираются первые группы протестующих. У здания уже замечены несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги. Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели перекрыто.В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, когда за главу государства проголосует коллегия выборщиков, а не граждане Грузии. Единственным претендентом на должность главы государства, который принимает участие в выборах, стал Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов Грузии. Для избрания кандидата в первом туре необходимо набрать не менее 200 голосов выборщиков. Если кандидат не наберет нужное количество, в тот же день состоится второй тур, и тогда для его избрания будет достаточно простого большинства голосов. Голосование пройдет с 09:00 до 14:00 (08:00-13:00 мск). После завершения голосования ЦИК проведет подсчет и в тот же день объявит результаты. Если потребуется второй тур, то он состоится также в субботу 14 декабря.Ранее в новостях: Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
https://ukraina.ru/20241213/1059648907.html
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новости, протесты, грузия, тбилиси, абхазия, саломе зурабишвили, цик, президентские выборы, кандидат, парламент
Новости, протесты, Грузия, Тбилиси, Абхазия, Саломе Зурабишвили, ЦИК, президентские выборы, кандидат, парламент

Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы

10:06 14.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили
Встреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где сегодня проходят выборы президента страны. Об сообщают журналисты РИА Новости
Отмечается, что президент Грузии в окружении охраны прошлась пешком по проспекту Руставели. Зурабишвили не делала никаких заявлений, лишь лаконично ответив на вопросы журналистов, что "идет на работу". После чего она направилась в президентский дворец Орбелиани.
Ранее сообщалось, что у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, уже собираются первые группы протестующих. У здания уже замечены несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги.
Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели перекрыто.
В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, когда за главу государства проголосует коллегия выборщиков, а не граждане Грузии.
Единственным претендентом на должность главы государства, который принимает участие в выборах, стал Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов Грузии.
Для избрания кандидата в первом туре необходимо набрать не менее 200 голосов выборщиков. Если кандидат не наберет нужное количество, в тот же день состоится второй тур, и тогда для его избрания будет достаточно простого большинства голосов.
Голосование пройдет с 09:00 до 14:00 (08:00-13:00 мск). После завершения голосования ЦИК проведет подсчет и в тот же день объявит результаты. Если потребуется второй тур, то он состоится также в субботу 14 декабря.
Ранее в новостях: Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Вчера, 16:45
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