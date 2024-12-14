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Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы

Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы - 14.12.2024 Украина.ру

Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы

Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где сегодня проходят выборы президента страны. Об сообщают журналисты РИА Новости

2024-12-14T10:06

2024-12-14T10:06

2024-12-14T10:06

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Отмечается, что президент Грузии в окружении охраны прошлась пешком по проспекту Руставели. Зурабишвили не делала никаких заявлений, лишь лаконично ответив на вопросы журналистов, что "идет на работу". После чего она направилась в президентский дворец Орбелиани.Ранее сообщалось, что у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, уже собираются первые группы протестующих. У здания уже замечены несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги. Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели перекрыто.В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, когда за главу государства проголосует коллегия выборщиков, а не граждане Грузии. Единственным претендентом на должность главы государства, который принимает участие в выборах, стал Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов Грузии. Для избрания кандидата в первом туре необходимо набрать не менее 200 голосов выборщиков. Если кандидат не наберет нужное количество, в тот же день состоится второй тур, и тогда для его избрания будет достаточно простого большинства голосов. Голосование пройдет с 09:00 до 14:00 (08:00-13:00 мск). После завершения голосования ЦИК проведет подсчет и в тот же день объявит результаты. Если потребуется второй тур, то он состоится также в субботу 14 декабря.Ранее в новостях: Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер

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новости, протесты, грузия, тбилиси, абхазия, саломе зурабишвили, цик, президентские выборы, кандидат, парламент