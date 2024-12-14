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Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы - 14.12.2024 Украина.ру
Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где сегодня проходят выборы президента страны. Об сообщают журналисты РИА Новости
2024-12-14T10:06
2024-12-14T10:06
2024-12-14T10:06
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саломе зурабишвили
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кандидат
парламент
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Отмечается, что президент Грузии в окружении охраны прошлась пешком по проспекту Руставели. Зурабишвили не делала никаких заявлений, лишь лаконично ответив на вопросы журналистов, что "идет на работу". После чего она направилась в президентский дворец Орбелиани.Ранее сообщалось, что у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, уже собираются первые группы протестующих. У здания уже замечены несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги. Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели перекрыто.В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, когда за главу государства проголосует коллегия выборщиков, а не граждане Грузии. Единственным претендентом на должность главы государства, который принимает участие в выборах, стал Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов Грузии. Для избрания кандидата в первом туре необходимо набрать не менее 200 голосов выборщиков. Если кандидат не наберет нужное количество, в тот же день состоится второй тур, и тогда для его избрания будет достаточно простого большинства голосов. Голосование пройдет с 09:00 до 14:00 (08:00-13:00 мск). После завершения голосования ЦИК проведет подсчет и в тот же день объявит результаты. Если потребуется второй тур, то он состоится также в субботу 14 декабря.Ранее в новостях: Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
https://ukraina.ru/20241213/1059648907.html
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новости, протесты, грузия, тбилиси, абхазия, саломе зурабишвили, цик, президентские выборы, кандидат, парламент
Новости, протесты, Грузия, Тбилиси, Абхазия, Саломе Зурабишвили, ЦИК, президентские выборы, кандидат, парламент
Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы
Глава Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где сегодня проходят выборы президента страны. Об сообщают журналисты РИА Новости
Отмечается, что президент Грузии в окружении охраны прошлась пешком по проспекту Руставели. Зурабишвили не делала никаких заявлений, лишь лаконично ответив на вопросы журналистов, что "идет на работу". После чего она направилась в президентский дворец Орбелиани.
Ранее сообщалось, что у парламента Грузии, в здании которого в субботу пройдут выборы президента страны, уже собираются первые группы протестующих. У здания уже замечены несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги.
Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели перекрыто.
В субботу впервые в истории Грузии пройдут выборы президента, когда за главу государства проголосует коллегия выборщиков, а не граждане Грузии.
Единственным претендентом на должность главы государства, который принимает участие в выборах, стал Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии
и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов Грузии.
Для избрания кандидата в первом туре необходимо набрать не менее 200 голосов выборщиков. Если кандидат не наберет нужное количество, в тот же день состоится второй тур, и тогда для его избрания будет достаточно простого большинства голосов.
Голосование пройдет с 09:00 до 14:00 (08:00-13:00 мск). После завершения голосования ЦИК
проведет подсчет и в тот же день объявит результаты. Если потребуется второй тур, то он состоится также в субботу 14 декабря.