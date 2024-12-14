Смерть Щёлокова: 40 лет назад покончил с собой самый могущественный глава МВД
13 декабря 1984 году на собственной даче в Серебряном Бору застрелился Николай Щёлоков — многолетний глава Министерства внутренних дел и один из самых влиятельных представителей "днепропетровского клана"
Николай Щёлоков родился 26 ноября 1910 года на станции Алмазная Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (совр. г. Алмазная, ЛНР) Отец Щёлокова работал на металлургическом заводе, который входил в состав Южно-Русского Днепровского металлургического общества. Сам он в начале 1920-х начал подрабатывать коногоном на местных шахтах. Потом вступил в комсомол, окончил горное училище и получил путёвку в Днепропетровский металлургический институт.
Во время учебы Щелоков вступил в партию и вернулся на родину уже большим начальником. На Алмазнянском металлургическом заводе он работал начальником цеха.
В 1937 году по партийным горкомам и обкомам прокатилась волна террора. На этой волне в число руководителей были выдвинуты новые кадры, не имевшие дореволюционного партийного стажа. И Брежнев, и Щёлоков возвысились именно в этот период.
К слову, и познакомились они тогда же. Брежнев, будучи главой Днепропетровского обкома, был непосредственным начальником Щёлокова, руководившего Днепропетровским горисполкомом.
Это знакомство стало началом долгой дружбы. Но сначала их разлучила война.
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Как и Брежнев, Щёлоков находился в рядах действующей армии в качестве политработника. Руководил политотделом дивизии, а затем корпуса. Поскольку Брежнев до войны считался деятелем более высокого номенклатурного ранга, войну он закончил в звании генерал-майора, а Щёлоков остался полковником.
После войны Брежнев снова вернулся к "губернаторской" работе, а Щёлоков попал в аппарат ЦК КПУ.
В 1951 году Брежнева назначили главой Молдавии, и ему в команде требовались лояльные и знакомые люди. Вспомнив про старого знакомого, он выписал его в Кишинёв и назначил зампредом Совета Министров Молдавской ССР.
Однако вскоре Хрущёв перебросил Брежнева в стратегически важный Казахстан, а Щёлоков так и остался в Молдавии.
В 1964 году партийная верхушка сместила Хрущёва. Леонид Ильич был выбран новым генсеком как компромиссная фигура.
Однако в первое время он испытывал определённое давление со стороны амбициозного Шелепина. "Железный Шурик" имел мощный клан "комсомольцев" в партийных верхах, его соратники контролировали КГБ и ряд влиятельных пропагандистских ведомств.
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Брежневу требовалась силовая поддержка в качестве противовеса. Поэтому он добился восстановления МВД, которое было упразднено в хрущевские времена. Новым министром внутренних дел был назначен Щёлоков.
Министр сразу же активно взялся за дело.
Внутренние войска, ранее рассредоточенные между республиками и подчинявшиеся их руководству, были сведены воедино под началом Щёлокова. Окрепнув, Брежнев разогнал враждебный клан, отправив всех послами в далекие страны, а самого Шелепина назначив руководить безобидными профсоюзами.
Так начался золотой век советской милиции.
Ни до, ни после Щёлокова МВД не имело такого положения в СССР: резкое увеличение финансирования, карт-бланш на пиар по всем фронтам, от ТВ до литературы. Омрачало положение лишь бескомпромиссное противостояние Щелокова с главой КГБ Андроповым, которое продлилось до самого конца брежневской эпохи.
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Два влиятельных силовика откровенно недолюбливали друг друга. По партийным традициям и понятиям КГБ считалось гораздо более важным, чем МВД. Но Щёлоков, пользуясь близостью к Брежневу, не упускал случая щелкнуть по носу Андропова, который в Днепропетровский клан не входил.
Так, Щелоков заблокировал все попытки Андропова проникнуть в милицию. В брежневскую эпоху кураторы от КГБ появились везде, от предприятий до вузов. Однако в милицию путь им был надёжно закрыт.
Щёлоков любил помогать деятелям культуры, зачастую даже опальным. Несколько лет под его покровительством работал Солженицын. Глава МВД, зная о крайне негативно отношении к нему Андропова, демонстративно ходатайствовал за писателя перед Брежневым, предлагая не преследовать его, а наоборот, завалить подарками и вниманием, а также опубликовать все его книги.
Щёлоков помогал Солженицыну работать над "Августом 1914-го". По его распоряжению писателю предоставили старые карты из закрытых архивов, куда простые смертные не имели доступа. Министр также дружил с Ростроповичем и Вишневской, оказывал им покровительство.
Чекисты очень нервничали из-за самого факта существования Ипатьевского дома, где была убита императорская семья. Лично Андропов в конце концов добился у Брежнева разрешения на снос здания. Щёлоков в ответ распорядился оказывать негласное содействие по милицейской линии Гелию Рябову в поисках останков царской семьи. В 1979 году Рябов и Авдонин отыскали их (вокруг это истории наверчено много конспирологии), однако эта находка была засекречена.
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Забота Щёлокова об имидже советской милиции в конце концов привела к тому, что в ведомстве буйным цветом расцвело покрытие милицейских преступлений. Такие истории всеми силами заминались, а преступившие закон сотрудники милицию зачастую отделывались лишь тихим увольнением даже за серьёзные преступления.
Одно из таких дел замять не удалось потому, что пострадавшим от рук милиционеров оказался сотрудник КГБ, более того – одно из самых секретных отделов (речь идёт об "убийстве на Ждановской", оно же – "выхинское дело" — Прим. ред.). Андропов тогда лично добился максимально возможного наказания для преступников. С этого момента отношения глав КГБ и МВД переросли почти в открытую войну.
При жизни Брежнева Щёлоков был неуязвим. Однако он был первым кандидатом на расправу со стороны Андропова в случае смерти генсека.
Так и случилось. Уже через месяц после ухода Леонида Ильича Щелоков был снят с поста за неудовлетворительное положение дел в ведомстве. Новым главой МВД стал выходец из КГБ и уроженец нынешней Житомирской области Виталий Федорчук (его собственный комментарий: "ненавидя меня и желая хоть как-то унизить, освободил с должности Председателя КГБ СССР и назначил главным милиционером страны").
Щёлоков тем временем стал фигурантом дела о коррупции. Наибольшее недовольство теперь уже всесильных чекистов вызывала деятельность Хозчасти МВД. Но возникли вопросы и к самому Щёлокову, которого заподозрили в присвоении вещдоков (разного рода антиквариат, драгоценности и т.д.), а также в съёмках документального фильма про себя любимого за счёт казны.
Щёлоков отрицал обвинения, утверждая, что если какие-то мелочи и проскакивали, то он хоть сейчас готов возместить всё казне. Супруга экс-министра не стала дожидаться развязки и покончила с собой.
Вскоре умер и Андропов. Казалось, что Щёлоков пережил конкурента и теперь проблемы прекратятся. Но не нашлось никого, кто дал бы команду отбой. Дело потихоньку продолжалось и при Черненко.
В конце концов в 1984 году Щёлокова лишили всех наград, звания генерала армии и исключили из партии. Следующим шагом должен был стать арест, но Щёлоков решил не дожидаться позора.
74-летний опальный экс-министр покончил с собой, предварительно написав в Политбюро предсмертную записку, в которой отрицал все обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением.