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Смерть Щёлокова: 40 лет назад покончил с собой самый могущественный глава МВД

Смерть Щёлокова: 40 лет назад покончил с собой самый могущественный глава МВД - 14.12.2024 Украина.ру

Смерть Щёлокова: 40 лет назад покончил с собой самый могущественный глава МВД

13 декабря 1984 году на собственной даче в Серебряном Бору застрелился Николай Щёлоков — многолетний глава Министерства внутренних дел и один из самых влиятельных представителей "днепропетровского клана"

2024-12-14T16:56

2024-12-14T16:56

2024-12-14T16:56

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Николай Щёлоков родился 26 ноября 1910 года на станции Алмазная Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (совр. г. Алмазная, ЛНР) Отец Щёлокова работал на металлургическом заводе, который входил в состав Южно-Русского Днепровского металлургического общества. Сам он в начале 1920-х начал подрабатывать коногоном на местных шахтах. Потом вступил в комсомол, окончил горное училище и получил путёвку в Днепропетровский металлургический институт.Во время учебы Щелоков вступил в партию и вернулся на родину уже большим начальником. На Алмазнянском металлургическом заводе он работал начальником цеха.В 1937 году по партийным горкомам и обкомам прокатилась волна террора. На этой волне в число руководителей были выдвинуты новые кадры, не имевшие дореволюционного партийного стажа. И Брежнев, и Щёлоков возвысились именно в этот период.К слову, и познакомились они тогда же. Брежнев, будучи главой Днепропетровского обкома, был непосредственным начальником Щёлокова, руководившего Днепропетровским горисполкомом.Это знакомство стало началом долгой дружбы. Но сначала их разлучила война.Как и Брежнев, Щёлоков находился в рядах действующей армии в качестве политработника. Руководил политотделом дивизии, а затем корпуса. Поскольку Брежнев до войны считался деятелем более высокого номенклатурного ранга, войну он закончил в звании генерал-майора, а Щёлоков остался полковником.После войны Брежнев снова вернулся к "губернаторской" работе, а Щёлоков попал в аппарат ЦК КПУ.В 1951 году Брежнева назначили главой Молдавии, и ему в команде требовались лояльные и знакомые люди. Вспомнив про старого знакомого, он выписал его в Кишинёв и назначил зампредом Совета Министров Молдавской ССР.Однако вскоре Хрущёв перебросил Брежнева в стратегически важный Казахстан, а Щёлоков так и остался в Молдавии.В 1964 году партийная верхушка сместила Хрущёва. Леонид Ильич был выбран новым генсеком как компромиссная фигура.Однако в первое время он испытывал определённое давление со стороны амбициозного Шелепина. "Железный Шурик" имел мощный клан "комсомольцев" в партийных верхах, его соратники контролировали КГБ и ряд влиятельных пропагандистских ведомств.Брежневу требовалась силовая поддержка в качестве противовеса. Поэтому он добился восстановления МВД, которое было упразднено в хрущевские времена. Новым министром внутренних дел был назначен Щёлоков.Министр сразу же активно взялся за дело.Внутренние войска, ранее рассредоточенные между республиками и подчинявшиеся их руководству, были сведены воедино под началом Щёлокова. Окрепнув, Брежнев разогнал враждебный клан, отправив всех послами в далекие страны, а самого Шелепина назначив руководить безобидными профсоюзами.Так начался золотой век советской милиции.Ни до, ни после Щёлокова МВД не имело такого положения в СССР: резкое увеличение финансирования, карт-бланш на пиар по всем фронтам, от ТВ до литературы. Омрачало положение лишь бескомпромиссное противостояние Щелокова с главой КГБ Андроповым, которое продлилось до самого конца брежневской эпохи.Два влиятельных силовика откровенно недолюбливали друг друга. По партийным традициям и понятиям КГБ считалось гораздо более важным, чем МВД. Но Щёлоков, пользуясь близостью к Брежневу, не упускал случая щелкнуть по носу Андропова, который в Днепропетровский клан не входил.Так, Щелоков заблокировал все попытки Андропова проникнуть в милицию. В брежневскую эпоху кураторы от КГБ появились везде, от предприятий до вузов. Однако в милицию путь им был надёжно закрыт.Щёлоков любил помогать деятелям культуры, зачастую даже опальным. Несколько лет под его покровительством работал Солженицын. Глава МВД, зная о крайне негативно отношении к нему Андропова, демонстративно ходатайствовал за писателя перед Брежневым, предлагая не преследовать его, а наоборот, завалить подарками и вниманием, а также опубликовать все его книги.Щёлоков помогал Солженицыну работать над "Августом 1914-го". По его распоряжению писателю предоставили старые карты из закрытых архивов, куда простые смертные не имели доступа. Министр также дружил с Ростроповичем и Вишневской, оказывал им покровительство.Чекисты очень нервничали из-за самого факта существования Ипатьевского дома, где была убита императорская семья. Лично Андропов в конце концов добился у Брежнева разрешения на снос здания. Щёлоков в ответ распорядился оказывать негласное содействие по милицейской линии Гелию Рябову в поисках останков царской семьи. В 1979 году Рябов и Авдонин отыскали их (вокруг это истории наверчено много конспирологии), однако эта находка была засекречена.Забота Щёлокова об имидже советской милиции в конце концов привела к тому, что в ведомстве буйным цветом расцвело покрытие милицейских преступлений. Такие истории всеми силами заминались, а преступившие закон сотрудники милицию зачастую отделывались лишь тихим увольнением даже за серьёзные преступления.Одно из таких дел замять не удалось потому, что пострадавшим от рук милиционеров оказался сотрудник КГБ, более того – одно из самых секретных отделов (речь идёт об "убийстве на Ждановской", оно же – "выхинское дело" — Прим. ред.). Андропов тогда лично добился максимально возможного наказания для преступников. С этого момента отношения глав КГБ и МВД переросли почти в открытую войну.При жизни Брежнева Щёлоков был неуязвим. Однако он был первым кандидатом на расправу со стороны Андропова в случае смерти генсека.Так и случилось. Уже через месяц после ухода Леонида Ильича Щелоков был снят с поста за неудовлетворительное положение дел в ведомстве. Новым главой МВД стал выходец из КГБ и уроженец нынешней Житомирской области Виталий Федорчук (его собственный комментарий: "ненавидя меня и желая хоть как-то унизить, освободил с должности Председателя КГБ СССР и назначил главным милиционером страны").Щёлоков тем временем стал фигурантом дела о коррупции. Наибольшее недовольство теперь уже всесильных чекистов вызывала деятельность Хозчасти МВД. Но возникли вопросы и к самому Щёлокову, которого заподозрили в присвоении вещдоков (разного рода антиквариат, драгоценности и т.д.), а также в съёмках документального фильма про себя любимого за счёт казны.Щёлоков отрицал обвинения, утверждая, что если какие-то мелочи и проскакивали, то он хоть сейчас готов возместить всё казне. Супруга экс-министра не стала дожидаться развязки и покончила с собой.Вскоре умер и Андропов. Казалось, что Щёлоков пережил конкурента и теперь проблемы прекратятся. Но не нашлось никого, кто дал бы команду отбой. Дело потихоньку продолжалось и при Черненко.В конце концов в 1984 году Щёлокова лишили всех наград, звания генерала армии и исключили из партии. Следующим шагом должен был стать арест, но Щёлоков решил не дожидаться позора.74-летний опальный экс-министр покончил с собой, предварительно написав в Политбюро предсмертную записку, в которой отрицал все обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

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