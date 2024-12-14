https://ukraina.ru/20241214/1059654126.html
Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян
Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян - 14.12.2024 Украина.ру
Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-12-14T11:32
2024-12-14T11:32
2024-12-14T11:32
видео
украина
польша
антон геращенко
армен гаспарян
вооруженные силы украины
оун
дональд трамп
эммануэль макрон
франция
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*Во время интервью упоминается Антон Геращенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, и лозунги нацистской организации ОУН, которая, включая её атрибутику и лозунги, находится под запретом в России. 00:24 – Удары по энергетике; 05:15 – Судебный беспредел на Украине; 17:13 – Об отношениях Трампа и Зеленского; 21:20 – Макрон, Польша и миротворцы; 25:39 – О ситуации в Сирии
украина
польша
франция
сирия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, польша, антон геращенко, армен гаспарян, вооруженные силы украины, оун, дональд трамп, эммануэль макрон, франция, миротворец, сирия, война, ближний восток, владимир зеленский, итоги, суд, энергетика, тепло, ракетный удар, сво, спецоперация, карасев, ян таксюр, марченко, олесь бузина, кирилл вышинский, церковь, тюрьма, нато, видео
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Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
*Во время интервью упоминается Антон Геращенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, и лозунги нацистской организации ОУН, которая, включая её атрибутику и лозунги, находится под запретом в России.
00:24 – Удары по энергетике;
05:15 – Судебный беспредел на Украине;
17:13 – Об отношениях Трампа и Зеленского;
21:20 – Макрон, Польша и миротворцы;
25:39 – О ситуации в Сирии