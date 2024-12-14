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Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян

Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян - 14.12.2024 Украина.ру

Что делать с Украиной: о неучастии Польши и практике "ответов" ВСУ от ВС России – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-12-14T11:32

2024-12-14T11:32

2024-12-14T11:32

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*Во время интервью упоминается Антон Геращенко, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, и лозунги нацистской организации ОУН, которая, включая её атрибутику и лозунги, находится под запретом в России. 00:24 – Удары по энергетике; 05:15 – Судебный беспредел на Украине; 17:13 – Об отношениях Трампа и Зеленского; 21:20 – Макрон, Польша и миротворцы; 25:39 – О ситуации в Сирии

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сирия

ближний восток

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