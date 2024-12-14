Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны - 14.12.2024 Украина.ру
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Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны
Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны - 14.12.2024 Украина.ру
Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны
В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 декабря
2024-12-14T11:16
2024-12-14T11:16
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На маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Минобороны России. В Минобороны отметили, что расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, уточнили в пресс-службе.О массированном ударе ВС РФ по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку Таганрога — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, ракетный удар, вооружения, вс рф, ракетные войска, ракеты, армия, минобороны рф
Новости, Россия, Украина, ракетный удар, вооружения, ВС РФ, ракетные войска, ракеты, Армия, Минобороны РФ

Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны

11:16 14.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 декабря
На маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Минобороны России.
"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.
Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, уточнили в пресс-службе.
О массированном ударе ВС РФ по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку Таганрога — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.
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