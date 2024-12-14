Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 декабря
На маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Минобороны России.
"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения.
Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, уточнили в пресс-службе.
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