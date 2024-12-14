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Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны

Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны - 14.12.2024 Украина.ру

Пусковые установки "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования — Минобороны

В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 декабря

2024-12-14T11:16

2024-12-14T11:16

2024-12-14T11:16

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На маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Минобороны России. В Минобороны отметили, что расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, уточнили в пресс-службе.О массированном ударе ВС РФ по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку Таганрога — в интервью Юрия Кнутова: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев на сайте Украина.ру.

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