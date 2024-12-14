Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти - 14.12.2024 Украина.ру
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Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти
Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти - 14.12.2024 Украина.ру
Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти
Российские военнослужащие обнаружили в Глушковском районе украинский схрон с боеприпасами. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Курской области
2024-12-14T14:44
2024-12-14T14:44
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Отмечается, что в тайнике находились патроны для автоматического оружия, а также гранаты РГД-5. Предполагается, что схрон был организован для террористических актов украинских нацистов на территории Курского региона."Подразделения группировки войск "Север" продолжают бои против ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово", — говорится в сводке Минобороны за 14 декабря.За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в пресс-службе ведомства.
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новости, курская область, сша, всу, боеприпасы, вс рф, бои, оружие, граната, детали, сво, спецоперация, война
Новости, Курская область, США, ВСУ, боеприпасы, ВС РФ, бои, оружие, граната, детали, СВО, Спецоперация, война

Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти

14:44 14.12.2024
 
© Телеграм-канал правительства Курской областиСхрон с украинскими боеприпасами
Схрон с украинскими боеприпасами
© Телеграм-канал правительства Курской области
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Российские военнослужащие обнаружили в Глушковском районе украинский схрон с боеприпасами. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Курской области

"Добровольцы отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками военной полиции в одном из лесных массивов Глушковского района обнаружили схрон с боеприпасами. Тайник был сооружен под корнями упавшего дерева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике находились патроны для автоматического оружия, а также гранаты РГД-5. Предполагается, что схрон был организован для террористических актов украинских нацистов на территории Курского региона.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают бои против ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово", — говорится в сводке Минобороны за 14 декабря.
За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в пресс-службе ведомства.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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