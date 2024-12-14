Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти
© Телеграм-канал правительства Курской областиСхрон с украинскими боеприпасами
© Телеграм-канал правительства Курской области
Российские военнослужащие обнаружили в Глушковском районе украинский схрон с боеприпасами. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Курской области
"Добровольцы отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками военной полиции в одном из лесных массивов Глушковского района обнаружили схрон с боеприпасами. Тайник был сооружен под корнями упавшего дерева", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тайнике находились патроны для автоматического оружия, а также гранаты РГД-5. Предполагается, что схрон был организован для террористических актов украинских нацистов на территории Курского региона.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают бои против ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово", — говорится в сводке Минобороны за 14 декабря.
За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в пресс-службе ведомства.
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