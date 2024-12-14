https://ukraina.ru/20241214/1059656482.html

Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти

Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти - 14.12.2024 Украина.ру

Бойцы отряда "БАРС-Курск" обнаружили схрон с украинскими боеприпасами — власти

Российские военнослужащие обнаружили в Глушковском районе украинский схрон с боеприпасами. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Курской области

2024-12-14T14:44

2024-12-14T14:44

2024-12-14T14:44

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Отмечается, что в тайнике находились патроны для автоматического оружия, а также гранаты РГД-5. Предполагается, что схрон был организован для террористических актов украинских нацистов на территории Курского региона."Подразделения группировки войск "Север" продолжают бои против ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово", — говорится в сводке Минобороны за 14 декабря.За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в пресс-службе ведомства.

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новости, курская область, сша, всу, боеприпасы, вс рф, бои, оружие, граната, детали, сво, спецоперация, война