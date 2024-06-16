Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мира - 16.06.2024 Украина.ру
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Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мира
Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мира - 16.06.2024 Украина.ру
Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мира
На Украине в экспертном сообществе и в политических кругах обсуждают, насколько реально и реально ли вообще рассчитывать на возвращение утраченных территорий военным путем, чего такие попытки будут стоить стране. И думают над тем, не лучше ли перейти к политическим методам. Но нынешняя власть пока настроена только на войну.
2024-06-16T06:30
2024-06-16T06:30
украина
россия
киев
владимир путин
евгений шевченко
вадим карасев
вооруженные силы украины
верховная рада
мид
эксклюзив
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В реалистичности (в кавычках) планов Зеленского вернуть все территории многие на Украине сомневаются и уже начинают говорить об этом открыто. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил в своем телеграм-канале, что он больше не верит, "что ценой жизни наших сограждан мы сможем закончить войну и вернуть всю нашу территорию". По его словам, "так война никогда не закончится".В то же время политик считает, что есть некие аргументы (о них он говорить не стал), которые заставят Россию пойти на уступки и вернуть некоторые территории. Остальное нардеп предлагает возвращать не военным, но "политическим способом". Все идет, по его мнению, к концу войны, и связано это будет с выборами в США – "с ноября по февраль, начнется постепенное охлаждение как политических накалов, так и боевых действий"."Нам нужна наша земля и наши люди. Им (России – Ред.) нужны политические уступки на основе стамбульских предварительно сформулированных договоренностей. Я считаю, что подобные взаимные уступки стоят жизни сотни тысяч, а может и миллионов людей. Как наших граждан, так и их. И я надеюсь, они это тоже понимают", - считает Евгений Шевченко.Украинский политолог Вадим Карасев тоже призывает украинцев думать не о военной победе, но о победе политической, которая не всегда равна военной. Но украинское руководство, по его словам, зациклено на войне."Мы хотим втянуть Россию в тотальную войну, Америку (втянуть – Ред.) в тотальную войну, но не получается – они же неглупые люди. Потому что они войну ведут не тотальную между собой, а политическую, где война – это инструмент политики, а не политика – инструмент войны", – сказал Карасёв в своем видеоблоге.А пока киевский режим ищет, где взять деньги на продолжение войны. Как информирует The New York Times, Украина распродаст около двух десятков госкомпаний ниже их довоенной стоимости, чтобы финансировать военные расходы.В списке на продажу гостиницы, торговые центры, горнодобывающие и химические предприятия."Собственно, ради чего всё и затевалось… Это, конечно, какая-то антиутопия: родители строили предприятия для страны, чтобы они потом были проданы иностранцам за бесценок, а на вырученные деньги была произведена оплата труда полицаев, которые ловят их детей на улицах…", - комментирует эту информацию популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада.Но Украину такая распродажа не спасет, ничто уже не спасет - даже в том случае, если завтра война закончится, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга."Если завтра закончилась война - великолепно. Но скажите, какой у нас реальный ВВП, а не за кредитные доллары? Ноль. А должны мы сколько? 150 миллиардов, которые мы никогда в жизни не сможем отдать. Поколения украинцев будут батрачить для того, чтобы никогда не отдать этот долг", - обрисовал он перспективы страны в эфире одного из ютуб-каналов.Да и с поколениями украинцев вопрос – "через пять-семь лет неизбежно, ничто уже не изменит этого, будет демографическая пропасть, куда мы упадём", считает Чаплыга.Отметим, что мир вполне возможен — сразу после выполнения Киевом условий России. Об условиях президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня. По его словам, Россия незамедлительно прекратит огонь и будет готова к переговорам, если Киев выведет свои войска со всей территории новых регионов РФ, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, признает российский статус новых регионов, Крыма и Севастополя (что предполагает отмену всех западных санкций против России) и объявит внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.Путин отметил, что "речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении". По его словам, если в Киеве и в западных столицах откажутся от этого реального мирного предложения, это будет их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. И потом условия для начала переговоров будут иными.Зеленскому мир не нужен, он считает мирные предложения Путина "ультимативными посланиями". В западных столицах думают.Боевые действия на Украине тем временем продолжаются, потери растут. Но стоит ли ожидать мира в стране после того, как наступит мир? Парадоксально, но – нет. Украинские эксперты предполагают, что после достижения мирных договоренностей, в стране тут же вспыхнет гражданская война."У нас миллионы людей с оружием на руках. И этим людям не то что принять условия мира будет сложно – им будет сложно принять смену своей роли в обществе. Источников дохода, смену занятий, и всё остальное. Вполне возможно, что война внешняя на Украине может трансформироваться во внутренний процесс. И это ещё одна причина, почему наша власть со страхом подходит к любой теме мирных переговоров", – отметил украинский политолог Руслан Бортник в эфире ютуб-канала APASOV.Он рассказал, что некоторые его коллеги в аналитическом центре говорят о том, что "как только подпишут соглашение о перемирии, они эмигрируют из Украины"."Это требует очень серьёзного внешнего влияния, и поддержки, чтобы российское вторжение не трансформировалось во внутреннюю гражданскую войну, в случае достижения мирных соглашений. Потому что часть общества будет явно против. Оно ничего больше делать не умеет, кроме того, что делает сейчас", - пояснил Бортник.Как видим, и политики, и аналитики на Украине считают этот конфликт "внешним". Однако - как назвать войну внутри одного народа?Украинские СМИ каждый день публикуют некрологи. Вот один их них: погибший в бою воин ВСУ - родом из Котласа Архангельской области. Когда-то семья переехала на Украину, где он закончил среднюю школу, институт, трудился на предприятиях (их в советское время строили на Украине всей большой страной, специалисты приезжали из разных республик). И вот теперь был призван в ряды ВСУ, погиб. Таких биографий много.А когда читаем о погибших уроженцах Киева или Житомира, Одессы или Полтавы – пусть сейчас они воевали на стороне противника, но разве это чужие нам люди? И разве мало уроженцев тех же городов сражаются сегодня в рядах российских войск? Что это как не гражданская война?О том, что происходит на Украине с экономикой и простым народом - в материале Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО"
https://ukraina.ru/20240614/1055649216.html
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Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, владимир путин, евгений шевченко, вадим карасев, вооруженные силы украины, верховная рада, мид, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Евгений Шевченко, Вадим Карасев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, МИД, Эксклюзив

Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мира

06:30 16.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине в экспертном сообществе и в политических кругах обсуждают, насколько реально и реально ли вообще рассчитывать на возвращение утраченных территорий военным путем, чего такие попытки будут стоить стране. И думают над тем, не лучше ли перейти к политическим методам. Но нынешняя власть пока настроена только на войну.
В реалистичности (в кавычках) планов Зеленского вернуть все территории многие на Украине сомневаются и уже начинают говорить об этом открыто. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил в своем телеграм-канале, что он больше не верит, "что ценой жизни наших сограждан мы сможем закончить войну и вернуть всю нашу территорию". По его словам, "так война никогда не закончится".
В то же время политик считает, что есть некие аргументы (о них он говорить не стал), которые заставят Россию пойти на уступки и вернуть некоторые территории. Остальное нардеп предлагает возвращать не военным, но "политическим способом". Все идет, по его мнению, к концу войны, и связано это будет с выборами в США – "с ноября по февраль, начнется постепенное охлаждение как политических накалов, так и боевых действий".
"Нам нужна наша земля и наши люди. Им (России – Ред.) нужны политические уступки на основе стамбульских предварительно сформулированных договоренностей. Я считаю, что подобные взаимные уступки стоят жизни сотни тысяч, а может и миллионов людей. Как наших граждан, так и их. И я надеюсь, они это тоже понимают", - считает Евгений Шевченко.
Украинский политолог Вадим Карасев тоже призывает украинцев думать не о военной победе, но о победе политической, которая не всегда равна военной. Но украинское руководство, по его словам, зациклено на войне.
"Мы хотим втянуть Россию в тотальную войну, Америку (втянуть – Ред.) в тотальную войну, но не получается – они же неглупые люди. Потому что они войну ведут не тотальную между собой, а политическую, где война – это инструмент политики, а не политика – инструмент войны", – сказал Карасёв в своем видеоблоге.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня, 14:22
Соглашение о безопасности Украина-США. Между строкПодписанное 13 июня соглашение о безопасности между Украиной и США не является первым соглашением, подписанным со странами Запада, но оно является ключевым – без "рекомендаций" Вашингтона никакие другие соглашения не могли быть подписаны. Потому его содержание представляет особый интерес
А пока киевский режим ищет, где взять деньги на продолжение войны. Как информирует The New York Times, Украина распродаст около двух десятков госкомпаний ниже их довоенной стоимости, чтобы финансировать военные расходы.
В списке на продажу гостиницы, торговые центры, горнодобывающие и химические предприятия.
"Собственно, ради чего всё и затевалось… Это, конечно, какая-то антиутопия: родители строили предприятия для страны, чтобы они потом были проданы иностранцам за бесценок, а на вырученные деньги была произведена оплата труда полицаев, которые ловят их детей на улицах…", - комментирует эту информацию популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада.
Но Украину такая распродажа не спасет, ничто уже не спасет - даже в том случае, если завтра война закончится, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга.
"Если завтра закончилась война - великолепно. Но скажите, какой у нас реальный ВВП, а не за кредитные доллары? Ноль. А должны мы сколько? 150 миллиардов, которые мы никогда в жизни не сможем отдать. Поколения украинцев будут батрачить для того, чтобы никогда не отдать этот долг", - обрисовал он перспективы страны в эфире одного из ютуб-каналов.
Да и с поколениями украинцев вопрос – "через пять-семь лет неизбежно, ничто уже не изменит этого, будет демографическая пропасть, куда мы упадём", считает Чаплыга.
Отметим, что мир вполне возможен — сразу после выполнения Киевом условий России. Об условиях президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня. По его словам, Россия незамедлительно прекратит огонь и будет готова к переговорам, если Киев выведет свои войска со всей территории новых регионов РФ, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, признает российский статус новых регионов, Крыма и Севастополя (что предполагает отмену всех западных санкций против России) и объявит внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.
Путин отметил, что "речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении". По его словам, если в Киеве и в западных столицах откажутся от этого реального мирного предложения, это будет их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. И потом условия для начала переговоров будут иными.
Зеленскому мир не нужен, он считает мирные предложения Путина "ультимативными посланиями". В западных столицах думают.
Боевые действия на Украине тем временем продолжаются, потери растут. Но стоит ли ожидать мира в стране после того, как наступит мир? Парадоксально, но – нет. Украинские эксперты предполагают, что после достижения мирных договоренностей, в стране тут же вспыхнет гражданская война.
"У нас миллионы людей с оружием на руках. И этим людям не то что принять условия мира будет сложно – им будет сложно принять смену своей роли в обществе. Источников дохода, смену занятий, и всё остальное. Вполне возможно, что война внешняя на Украине может трансформироваться во внутренний процесс. И это ещё одна причина, почему наша власть со страхом подходит к любой теме мирных переговоров", – отметил украинский политолог Руслан Бортник в эфире ютуб-канала APASOV.
Он рассказал, что некоторые его коллеги в аналитическом центре говорят о том, что "как только подпишут соглашение о перемирии, они эмигрируют из Украины".
"Это требует очень серьёзного внешнего влияния, и поддержки, чтобы российское вторжение не трансформировалось во внутреннюю гражданскую войну, в случае достижения мирных соглашений. Потому что часть общества будет явно против. Оно ничего больше делать не умеет, кроме того, что делает сейчас", - пояснил Бортник.
Как видим, и политики, и аналитики на Украине считают этот конфликт "внешним". Однако - как назвать войну внутри одного народа?
Украинские СМИ каждый день публикуют некрологи. Вот один их них: погибший в бою воин ВСУ - родом из Котласа Архангельской области. Когда-то семья переехала на Украину, где он закончил среднюю школу, институт, трудился на предприятиях (их в советское время строили на Украине всей большой страной, специалисты приезжали из разных республик). И вот теперь был призван в ряды ВСУ, погиб. Таких биографий много.
А когда читаем о погибших уроженцах Киева или Житомира, Одессы или Полтавы – пусть сейчас они воевали на стороне противника, но разве это чужие нам люди? И разве мало уроженцев тех же городов сражаются сегодня в рядах российских войск? Что это как не гражданская война?
О том, что происходит на Украине с экономикой и простым народом - в материале Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО"
 
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