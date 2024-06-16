Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мира
На Украине в экспертном сообществе и в политических кругах обсуждают, насколько реально и реально ли вообще рассчитывать на возвращение утраченных территорий военным путем, чего такие попытки будут стоить стране. И думают над тем, не лучше ли перейти к политическим методам. Но нынешняя власть пока настроена только на войну.
В реалистичности (в кавычках) планов Зеленского вернуть все территории многие на Украине сомневаются и уже начинают говорить об этом открыто. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил в своем телеграм-канале, что он больше не верит, "что ценой жизни наших сограждан мы сможем закончить войну и вернуть всю нашу территорию". По его словам, "так война никогда не закончится".
В то же время политик считает, что есть некие аргументы (о них он говорить не стал), которые заставят Россию пойти на уступки и вернуть некоторые территории. Остальное нардеп предлагает возвращать не военным, но "политическим способом". Все идет, по его мнению, к концу войны, и связано это будет с выборами в США – "с ноября по февраль, начнется постепенное охлаждение как политических накалов, так и боевых действий".
"Нам нужна наша земля и наши люди. Им (России – Ред.) нужны политические уступки на основе стамбульских предварительно сформулированных договоренностей. Я считаю, что подобные взаимные уступки стоят жизни сотни тысяч, а может и миллионов людей. Как наших граждан, так и их. И я надеюсь, они это тоже понимают", - считает Евгений Шевченко.
Украинский политолог Вадим Карасев тоже призывает украинцев думать не о военной победе, но о победе политической, которая не всегда равна военной. Но украинское руководство, по его словам, зациклено на войне.
"Мы хотим втянуть Россию в тотальную войну, Америку (втянуть – Ред.) в тотальную войну, но не получается – они же неглупые люди. Потому что они войну ведут не тотальную между собой, а политическую, где война – это инструмент политики, а не политика – инструмент войны", – сказал Карасёв в своем видеоблоге.
14 июня, 14:22Соглашение о безопасности Украина-США. Между строкПодписанное 13 июня соглашение о безопасности между Украиной и США не является первым соглашением, подписанным со странами Запада, но оно является ключевым – без "рекомендаций" Вашингтона никакие другие соглашения не могли быть подписаны. Потому его содержание представляет особый интерес
А пока киевский режим ищет, где взять деньги на продолжение войны. Как информирует The New York Times, Украина распродаст около двух десятков госкомпаний ниже их довоенной стоимости, чтобы финансировать военные расходы.
В списке на продажу гостиницы, торговые центры, горнодобывающие и химические предприятия.
"Собственно, ради чего всё и затевалось… Это, конечно, какая-то антиутопия: родители строили предприятия для страны, чтобы они потом были проданы иностранцам за бесценок, а на вырученные деньги была произведена оплата труда полицаев, которые ловят их детей на улицах…", - комментирует эту информацию популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада.
Но Украину такая распродажа не спасет, ничто уже не спасет - даже в том случае, если завтра война закончится, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга.
"Если завтра закончилась война - великолепно. Но скажите, какой у нас реальный ВВП, а не за кредитные доллары? Ноль. А должны мы сколько? 150 миллиардов, которые мы никогда в жизни не сможем отдать. Поколения украинцев будут батрачить для того, чтобы никогда не отдать этот долг", - обрисовал он перспективы страны в эфире одного из ютуб-каналов.
Да и с поколениями украинцев вопрос – "через пять-семь лет неизбежно, ничто уже не изменит этого, будет демографическая пропасть, куда мы упадём", считает Чаплыга.
Отметим, что мир вполне возможен — сразу после выполнения Киевом условий России. Об условиях президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с руководством МИД в пятницу, 14 июня. По его словам, Россия незамедлительно прекратит огонь и будет готова к переговорам, если Киев выведет свои войска со всей территории новых регионов РФ, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, признает российский статус новых регионов, Крыма и Севастополя (что предполагает отмену всех западных санкций против России) и объявит внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.
Путин отметил, что "речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении". По его словам, если в Киеве и в западных столицах откажутся от этого реального мирного предложения, это будет их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. И потом условия для начала переговоров будут иными.
Зеленскому мир не нужен, он считает мирные предложения Путина "ультимативными посланиями". В западных столицах думают.
Боевые действия на Украине тем временем продолжаются, потери растут. Но стоит ли ожидать мира в стране после того, как наступит мир? Парадоксально, но – нет. Украинские эксперты предполагают, что после достижения мирных договоренностей, в стране тут же вспыхнет гражданская война.
"У нас миллионы людей с оружием на руках. И этим людям не то что принять условия мира будет сложно – им будет сложно принять смену своей роли в обществе. Источников дохода, смену занятий, и всё остальное. Вполне возможно, что война внешняя на Украине может трансформироваться во внутренний процесс. И это ещё одна причина, почему наша власть со страхом подходит к любой теме мирных переговоров", – отметил украинский политолог Руслан Бортник в эфире ютуб-канала APASOV.
Он рассказал, что некоторые его коллеги в аналитическом центре говорят о том, что "как только подпишут соглашение о перемирии, они эмигрируют из Украины".
"Это требует очень серьёзного внешнего влияния, и поддержки, чтобы российское вторжение не трансформировалось во внутреннюю гражданскую войну, в случае достижения мирных соглашений. Потому что часть общества будет явно против. Оно ничего больше делать не умеет, кроме того, что делает сейчас", - пояснил Бортник.
Как видим, и политики, и аналитики на Украине считают этот конфликт "внешним". Однако - как назвать войну внутри одного народа?
Украинские СМИ каждый день публикуют некрологи. Вот один их них: погибший в бою воин ВСУ - родом из Котласа Архангельской области. Когда-то семья переехала на Украину, где он закончил среднюю школу, институт, трудился на предприятиях (их в советское время строили на Украине всей большой страной, специалисты приезжали из разных республик). И вот теперь был призван в ряды ВСУ, погиб. Таких биографий много.
А когда читаем о погибших уроженцах Киева или Житомира, Одессы или Полтавы – пусть сейчас они воевали на стороне противника, но разве это чужие нам люди? И разве мало уроженцев тех же городов сражаются сегодня в рядах российских войск? Что это как не гражданская война?
О том, что происходит на Украине с экономикой и простым народом - в материале Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО"