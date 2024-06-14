https://ukraina.ru/20240614/1055636127.html

"Они – по нам, мы – по ним." Политолог раскрыл, что будет, если США ударят по ВС РФ на Запорожье

"Они – по нам, мы – по ним." Политолог раскрыл, что будет, если США ударят по ВС РФ на Запорожье - 14.06.2024 Украина.ру

"Они – по нам, мы – по ним." Политолог раскрыл, что будет, если США ударят по ВС РФ на Запорожье

Для России не имеет значения, откуда противник может нанести удар: из Средиземного моря или из-под Киева. Военные сразу будут поражать места пуска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T03:50

2024-06-14T03:50

2024-06-14T03:50

новости

россия

средиземное море

запорожская область

алексей самойлов

ракеты

ракетный удар

пво

сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037264581_237:241:1402:896_1920x0_80_0_0_b0576e5f652e3b6c638811aed9ca523c.jpg

В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.Для российской армии не имеет значения, откуда будет нанесен удар: из Средиземного моря или из-под Киева. Военные будут поражать места пуска и системы пуска в ответ. Это законная цель ВС РФ, потому что она предназначалась для удара по российским территориям, указал он."Хочу подчеркнуть. Запорожская область - это конституционная территории России, а не "историческая". Не надо жонглировать терминами и оправдываться за это", - отметил специалист.Это не будет расширение конфликта. Они – по нам, мы – по ним. На этом все закончится. Расширение конфликта – это если бы Россия гипотетически решила ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне, который отдал такой приказ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, можно ли ожидать изменений в отношении поддержки Украины со стороны ЕС после перестановок в Европарламенте читайте в интервью Дмитрия Выдрина: В Европарламенте "мать Кобру" обложили "мангусты", Украина не успеет войти в Евросоюз

https://ukraina.ru/20240613/1055624552.html

россия

средиземное море

запорожская область

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, средиземное море, запорожская область, алексей самойлов, ракеты, ракетный удар, пво, сво, война, сша