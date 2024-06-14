"Они – по нам, мы – по ним." Политолог раскрыл, что будет, если США ударят по ВС РФ на Запорожье
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
© Министерство обороны РФ
Для России не имеет значения, откуда противник может нанести удар: из Средиземного моря или из-под Киева. Военные сразу будут поражать места пуска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.
"От Одессы до Запорожской области около 300 километров. От Румынии – еще дальше. Из акватории Средиземного моря – совсем далеко. У нас будет достаточно времени, чтобы наши системы ПВО/ПРО сработали. Степень поражения нашего личного состава и техники не будет столь высокой", - отметил Самойлов.
Для российской армии не имеет значения, откуда будет нанесен удар: из Средиземного моря или из-под Киева. Военные будут поражать места пуска и системы пуска в ответ. Это законная цель ВС РФ, потому что она предназначалась для удара по российским территориям, указал он.
"Хочу подчеркнуть. Запорожская область - это конституционная территории России, а не "историческая". Не надо жонглировать терминами и оправдываться за это", - отметил специалист.
Это не будет расширение конфликта. Они – по нам, мы – по ним. На этом все закончится. Расширение конфликта – это если бы Россия гипотетически решила ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне, который отдал такой приказ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
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