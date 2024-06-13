Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла - 13.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240613/1055623183.html
Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла - 13.06.2024 Украина.ру
Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-06-13T04:30
2024-06-13T04:30
новости
волчанск
днепр
херсонская область
вс рф
сумы
сумская область
наступление
север
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/75/1033407529_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_cf93eedc199227b8c04cb94bdc13f087.jpg
За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда враг совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).По мнению публициста, прорываться на Сумском направлении сейчас нет смысла. Смысл есть лишь в том, чтобы растягивать дальше резервы противника. С точки зрения военной науки ничего сложного в этом нет, рассказал историк.Для этого нужно вести наступление на широком фронте, чтобы противник не успевал отражать все атаки и не понимал, где будет нанесен основной удар, и поэтому был вынужден прикрывать своими войсками много разных направлений, уточнил эксперт.У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Есть информация, что 36-я бригада морпехов поехала под Харьков, за счет этого спало напряжение на юге, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей читайте на сайте Украина.руО том, какую позицию занимает Турция в украинском кризисе можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС
https://ukraina.ru/20240611/1055607167.html
волчанск
днепр
херсонская область
сумы
сумская область
херсонское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/75/1033407529_102:0:2471:1777_1920x0_80_0_0_97cffe0ed374be6fc86048f183c229d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волчанск, днепр, херсонская область, вс рф, сумы, сумская область, наступление, север, сво, херсонское направление
Новости, Волчанск, Днепр, Херсонская область, ВС РФ, Сумы, Сумская область, наступление, север, СВО, Херсонское направление

Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла

04:30 13.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда враг совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).
По мнению публициста, прорываться на Сумском направлении сейчас нет смысла. Смысл есть лишь в том, чтобы растягивать дальше резервы противника. С точки зрения военной науки ничего сложного в этом нет, рассказал историк.
Для этого нужно вести наступление на широком фронте, чтобы противник не успевал отражать все атаки и не понимал, где будет нанесен основной удар, и поэтому был вынужден прикрывать своими войсками много разных направлений, уточнил эксперт.
"У ВСУ сейчас большие проблемы с мобилизацией. Посмотрите на выполнение плана за первый месяц, который киевский режим сам себе напридумывал: 7% призывников пришли сами, 20% наловили представители ТЦК, и на этом все. Получается, что они выполнили план лишь чуть больше, чем не четверть.", - подчеркнул Стаценко.
У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Есть информация, что 36-я бригада морпехов поехала под Харьков, за счет этого спало напряжение на юге, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей читайте на сайте Украина.ру
О том, какую позицию занимает Турция в украинском кризисе можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС
Александр Камкин интервью
11 июня, 16:00
Александр Камкин: Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею"Любое расширение военной инфраструктуры Украины — это затягивание конфликта, кореизация и даже превращение региона во второй Ближний Восток с неясными перспективами
 
НовостиВолчанскДнепрХерсонская областьВС РФСумыСумская областьнаступлениесеверСВОХерсонское направление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:06Владислав Угольный: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями
05:50Сириль де Латтр: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака
05:40"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"
05:30Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском
05:22"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в стране
05:20Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области
05:10"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ
05:00Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
04:50Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО
04:40Новое направление фронта: историк рассказал, нужно ли "глубоко и серьезно" заходить в Сумскую область
04:30Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
04:20Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну
04:19Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет
04:10Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
04:00"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины"
03:50"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны
03:40"Нас ждет большая драка": Баранец объяснил, почему в Волчанске нужно выбить козырь из рук Зеленского
03:30Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника
03:15Ростислав Ищенко рассказал, что поляки "любят и умеют" воевать, но не будут "умирать пачками" за США
03:00Противоядие против тучи дронов: Баранец рассказал, как бойцы решают проблему "напасти" украинских БплА
Лента новостейМолния