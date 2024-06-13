https://ukraina.ru/20240613/1055623183.html

Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла

Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла - 13.06.2024 Украина.ру

Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла

У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-06-13T04:30

2024-06-13T04:30

2024-06-13T04:30

новости

волчанск

днепр

херсонская область

вс рф

сумы

сумская область

наступление

север

сво

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За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда враг совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).По мнению публициста, прорываться на Сумском направлении сейчас нет смысла. Смысл есть лишь в том, чтобы растягивать дальше резервы противника. С точки зрения военной науки ничего сложного в этом нет, рассказал историк.Для этого нужно вести наступление на широком фронте, чтобы противник не успевал отражать все атаки и не понимал, где будет нанесен основной удар, и поэтому был вынужден прикрывать своими войсками много разных направлений, уточнил эксперт.У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Есть информация, что 36-я бригада морпехов поехала под Харьков, за счет этого спало напряжение на юге, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей читайте на сайте Украина.руО том, какую позицию занимает Турция в украинском кризисе можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС

https://ukraina.ru/20240611/1055607167.html

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новости, волчанск, днепр, херсонская область, вс рф, сумы, сумская область, наступление, север, сво, херсонское направление