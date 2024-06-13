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Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла - 13.06.2024 Украина.ру
Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-06-13T04:30
2024-06-13T04:30
2024-06-13T04:30
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волчанск
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За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда враг совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).По мнению публициста, прорываться на Сумском направлении сейчас нет смысла. Смысл есть лишь в том, чтобы растягивать дальше резервы противника. С точки зрения военной науки ничего сложного в этом нет, рассказал историк.Для этого нужно вести наступление на широком фронте, чтобы противник не успевал отражать все атаки и не понимал, где будет нанесен основной удар, и поэтому был вынужден прикрывать своими войсками много разных направлений, уточнил эксперт.У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Есть информация, что 36-я бригада морпехов поехала под Харьков, за счет этого спало напряжение на юге, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей читайте на сайте Украина.руО том, какую позицию занимает Турция в украинском кризисе можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС
https://ukraina.ru/20240611/1055607167.html
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новости, волчанск, днепр, херсонская область, вс рф, сумы, сумская область, наступление, север, сво, херсонское направление
Новости, Волчанск, Днепр, Херсонская область, ВС РФ, Сумы, Сумская область, наступление, север, СВО, Херсонское направление
Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда враг совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).
По мнению публициста, прорываться на Сумском направлении сейчас нет смысла. Смысл есть лишь в том, чтобы растягивать дальше резервы противника. С точки зрения военной науки ничего сложного в этом нет, рассказал историк.
Для этого нужно вести наступление на широком фронте, чтобы противник не успевал отражать все атаки и не понимал, где будет нанесен основной удар, и поэтому был вынужден прикрывать своими войсками много разных направлений, уточнил эксперт.
"У ВСУ сейчас большие проблемы с мобилизацией. Посмотрите на выполнение плана за первый месяц, который киевский режим сам себе напридумывал: 7% призывников пришли сами, 20% наловили представители ТЦК, и на этом все. Получается, что они выполнили план лишь чуть больше, чем не четверть.", - подчеркнул Стаценко.
У ВСУ еще хватает сил, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области. Есть информация, что 36-я бригада морпехов поехала под Харьков, за счет этого спало напряжение на юге, заключил собеседник издания.