"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе войны. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если российская армия успешно воюет на фронте и наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от украинской армии, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", сообщил эксперт.
"[Чтобы принять решение о новой мобилизации] Надо, чтобы руководство сошло с ума. Или надо, чтобы враг стоял под Москвой. Одно из двух", - добавил Ищенко.
Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе Великой Отечественной войны, уточнил эксперт.
Миллионы необученных бойцов, которых просто не успевали обучить, отправились на фронт и погибали. И точно так же, как сейчас российские танки "буксуют в украинских телах" и поэтому продвигаются медленнее, чем могли бы, немецкие танки "буксовали в советских телах", поэтому продвигались не так быстро, как могли бы. В конечном итоге это дало нам возможность выиграть время и выиграть войну, заключил собеседник издания.
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