"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно" - 13.06.2024 Украина.ру
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"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"
"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно" - 13.06.2024 Украина.ру
"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"
Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе войны. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T05:40
2024-06-13T05:40
новости
россия
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ростислав ищенко
всу
вс рф
мобилизация
фронт
танки
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Если российская армия успешно воюет на фронте и наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от украинской армии, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", сообщил эксперт.Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе Великой Отечественной войны, уточнил эксперт.Миллионы необученных бойцов, которых просто не успевали обучить, отправились на фронт и погибали. И точно так же, как сейчас российские танки "буксуют в украинских телах" и поэтому продвигаются медленнее, чем могли бы, немецкие танки "буксовали в советских телах", поэтому продвигались не так быстро, как могли бы. В конечном итоге это дало нам возможность выиграть время и выиграть войну, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией*Организации признана террористической и запрещена в РФ
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новости, россия, украина, ссср, ростислав ищенко, всу, вс рф, мобилизация, фронт, танки, сво, вов, история ссср
Новости, Россия, Украина, СССР, Ростислав Ищенко, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, фронт, танки, СВО, ВОВ, история СССР

"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"

05:40 13.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе войны. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если российская армия успешно воюет на фронте и наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от украинской армии, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", сообщил эксперт.

"[Чтобы принять решение о новой мобилизации] Надо, чтобы руководство сошло с ума. Или надо, чтобы враг стоял под Москвой. Одно из двух", - добавил Ищенко.

Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе Великой Отечественной войны, уточнил эксперт.
Миллионы необученных бойцов, которых просто не успевали обучить, отправились на фронт и погибали. И точно так же, как сейчас российские танки "буксуют в украинских телах" и поэтому продвигаются медленнее, чем могли бы, немецкие танки "буксовали в советских телах", поэтому продвигались не так быстро, как могли бы. В конечном итоге это дало нам возможность выиграть время и выиграть войну, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией
*Организации признана террористической и запрещена в РФ
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 05:40
Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталейКогда Советский Союз погнал Гитлера на запад, он заранее думал о том, что будет в Польше, в Венгрии и в Чехословакии. Мы создавали подразделения, состоявшие из граждан этих стран, которые потом вырастали до частей и соединений. В них зарождались лояльные нам кадры, которые потом управляли этими странами
 
НовостиРоссияУкраинаСССРРостислав ИщенкоВСУВС РФмобилизацияфронттанкиСВОВОВистория СССР
 
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Заголовок открываемого материала
06:06Владислав Угольный: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями
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