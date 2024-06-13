https://ukraina.ru/20240613/1055611117.html

"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"

"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно" - 13.06.2024 Украина.ру

"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"

Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе войны. Об этих и других аспектах спецоперации в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-13T05:40

2024-06-13T05:40

2024-06-13T05:40

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Если российская армия успешно воюет на фронте и наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от украинской армии, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", сообщил эксперт.Как показывает ситуация с Украиной, массовая мобилизация может только задержать продвижение противника. Это же показывала массовая мобилизация в СССР и массовая мобилизация в Германии на конечном этапе Великой Отечественной войны, уточнил эксперт.Миллионы необученных бойцов, которых просто не успевали обучить, отправились на фронт и погибали. И точно так же, как сейчас российские танки "буксуют в украинских телах" и поэтому продвигаются медленнее, чем могли бы, немецкие танки "буксовали в советских телах", поэтому продвигались не так быстро, как могли бы. В конечном итоге это дало нам возможность выиграть время и выиграть войну, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, почему США отбросили приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов"* можно прочитать в статье Павла Котова: Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с Россией*Организации признана террористической и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240611/1055587715.html

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