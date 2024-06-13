Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО - 13.06.2024 Украина.ру
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Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО
Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО - 13.06.2024 Украина.ру
Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО
Если со стороны Волчанска "поджимать" украинские войска, то настанет момент, когда ВС РФ будут "обжимать" Харьков не только с Сумского направления. Возможно, что для решения этой задачи армия России введет в бой резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-06-13T04:50
2024-06-13T04:50
новости
россия
харьков
запад
виктор баранец
владимир путин
сво
волчанск
белгород
дроны
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О Сумском направлении нужно говорить тогда, когда будет решена судьба Волчанска. Этот город издавна называли "ключом к Харькову", рассказал обозреватель.Если со стороны Волчанска "поджимать" украинские войска, то настанет момент, когда ВС РФ будут "обжимать" Харьков не только с Сумского направления. Но это будет отдельный этап СВО, отметил эксперт.Он сказал, что надо честно смотреть людям в глаза и сказать многострадальному Белгороду: "Мы, развивая наступление на других направлениях, упустили момент, что нам надо защищать собственные города на собственной территории", уточнил военный.Российские военные решают эту задачу несмотря на то, что ВСУ массированно обстреливают мирные города. Только за последние сутки расчеты сбили около 40 беспилотников. Дефицита дронов у противника нет, с помощью БПЛА они компенсируют нехватку снарядов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, где находится точка невозврата, после которой нельзя будет избежать дальнейшей эскалации можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"
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россия
харьков
запад
волчанск
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новости, россия, харьков, запад, виктор баранец, владимир путин, сво, волчанск, белгород, дроны, сумы
Новости, Россия, Харьков, Запад, Виктор Баранец, Владимир Путин, СВО, Волчанск, Белгород, дроны, Сумы

Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО

04:50 13.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если со стороны Волчанска "поджимать" украинские войска, то настанет момент, когда ВС РФ будут "обжимать" Харьков не только с Сумского направления. Возможно, что для решения этой задачи армия России введет в бой резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
О Сумском направлении нужно говорить тогда, когда будет решена судьба Волчанска. Этот город издавна называли "ключом к Харькову", рассказал обозреватель.
Если со стороны Волчанска "поджимать" украинские войска, то настанет момент, когда ВС РФ будут "обжимать" Харьков не только с Сумского направления. Но это будет отдельный этап СВО, отметил эксперт.

"Я не исключаю, что для решения этой задачи армия России введет в бой резервы. Потому что [президент России] Владимир Путин приказал создать буферную зону для безопасности приграничья. Это не без проблем, но делается", - подчеркнул Баранец.

Он сказал, что надо честно смотреть людям в глаза и сказать многострадальному Белгороду: "Мы, развивая наступление на других направлениях, упустили момент, что нам надо защищать собственные города на собственной территории", уточнил военный.
Российские военные решают эту задачу несмотря на то, что ВСУ массированно обстреливают мирные города. Только за последние сутки расчеты сбили около 40 беспилотников. Дефицита дронов у противника нет, с помощью БПЛА они компенсируют нехватку снарядов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.ру
О том, где находится точка невозврата, после которой нельзя будет избежать дальнейшей эскалации можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 05:40
Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталейКогда Советский Союз погнал Гитлера на запад, он заранее думал о том, что будет в Польше, в Венгрии и в Чехословакии. Мы создавали подразделения, состоявшие из граждан этих стран, которые потом вырастали до частей и соединений. В них зарождались лояльные нам кадры, которые потом управляли этими странами
 
НовостиРоссияХарьковЗападВиктор БаранецВладимир ПутинСВОВолчанскБелгороддроныСумы
 
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