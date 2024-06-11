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Хроника энергетической войны: Газ для Средней Азии и водород для Китая

Хроника энергетической войны: Газ для Средней Азии и водород для Китая - 11.06.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Газ для Средней Азии и водород для Китая

Перевод на водород китайских железных дорог и транспорта в целом даёт "Газпрому" дополнительные аргументы для продвижения проекта магистрального газопровода "Сила Сибири – 2".

2024-06-11T05:54

2024-06-11T05:54

2024-06-11T06:22

китай

узбекистан

казахстан

ильхам алиев

петер сийярто

александр новак

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"Газпром" застолбил за собой рынки Средней Азии"Газпром" закрепил за собой рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии до 2040 года. На ПМЭФ-2024 компания подписала долгосрочные контракты на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан. До сих пор эти рынки были менее интересны для российской газовой монополии, чем европейские.В ближайшие несколько лет "Газпром" может экспортировать в эти страны до 12 миллиардов кубометров газа, но маржинальность этих контрактов будет ниже, чем ранее действовавших со странами ЕС, отмечает российское издание "Коммерсантъ" (Ъ)."Газпром" заключил с Казахстаном пятнадцатилетний контракт на транзит газа в Узбекистан и Киргизию, сообщила компания на ПМЭФ-2024. Срок действия договора с казахской QazaqGaz – 2025-2040 годы, объемы контрактных обязательств стороны не раскрывают.Для транзита планируется расширить специально выделенный маршрут в системе построенных в советское время магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр" (САЦ), а также создать новые газотранспортные мощности на территории Казахстана, следует из сообщения "Газпрома"."Газпром экспорт" подписал контракт, также действующий до 2040 года, с ООО "Газпром Кыргызстан" о поставках газа на север и юг Киргизии. ООО "Газпром Кыргызстан" в свою очередь будет поставлять эти объемы на долгосрочной основе в адрес ОАО "Электрические станции" и КП "Бишкектеплоэнерго".В 2022 году "Газпром" заявил, что работает над созданием газового союза с Казахстаном и Узбекистаном – для поставок в эти страны и в Китай. В октябре 2023 года начались поставки газа в Узбекистан по САЦ в реверсном режиме, страны договорились об экспорте до 3 млрд кубометров газа в год в течение двух лет, а с 2026 года его планировалось увеличить до 11 млрд кубометров. По данным источников "Ъ", в 2023 году стоимость поставок в Узбекистан была около $160 за 1 тысячу кубометров, всего за прошлый год в страну было поставлено около 1,28 млрд куб. м.Как сообщало Минэнерго Казахстана, в 2024 году транзит в Узбекистан может вырасти почти до 4 млрд куб. м. В свою очередь, зампред правления по экономике и финансам QazaqGaz Айдын Акан в марте текущего года заявил, что транзитные мощности в Узбекистан могут быть увеличены до 22 млрд куб. м в год.Поставки российского газа в Киргизию до сих пор были крайне малы – до 0,34 млрд куб. м в 2023 году. Но в марте 2024 года замминистра энергетики страны Талайбек Байгазиев сообщал, что Бишкек планирует нарастить импорт российского газа "в ближайшее время до 1 млрд куб. м в год".Как отметил в комментарии "Ъ" заведующий Центром изучения энергетической политики Высшей школы экономики Виталий Ермаков, у "Газпрома" порядка 100 млрд кубометров свободных производственных мощностей, поэтому любые дополнительные поставки с положительной экспортной маржой желательны для компании. Эксперт добавил, что у поставок в Среднюю Азию маржинальность ниже, чем у гипотетических дополнительных поставок в Европу, но в то же время значительно выше, чем у продаж на внутреннем российском рынке.Сжиженный природный газ может стать заменой нефтиИз-за отсутствия регулирования рынка, низких цен и высокой эффективности сжиженного природного газа (СПГ), он может в ближайшие годы вытеснить нефть. Об этом 9 июня написало американское агентство Bloomberg.Падение цен на СПГ и перспектива насыщения рынка стимулируют продажи грузовиков и судов, использующих данный вид топлива в Китае. Это ускоряет переход от нефтепродуктов в качестве топлива в стране, которая является крупнейшим импортером нефти.Согласно аналитическим данным First Commercial Vehicle Network, в Китае уже каждый третий новый грузовик работает на СПГ, и за последний год произошел рост на 208%. Только в апреле 2024 года было продано более 26 тысяч грузовиков этого типа.Исследовательский институт экономики и технологий Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC ETRI) ранее представил отчет, прогнозируя, что к концу 2024 года в Китае электромобили и грузовики на СПГ могут заменить около 10-12% потребления дизельного топлива и бензина.Аналогичные тенденции можно наблюдать в судостроении: продажи СПГ как чистой замены мазута для судов в Сингапуре возросли в 10 раз. По данным же аналитической компании Wood Mackenzie, доля СПГ на мировом рынке судового топлива составляет около 3%.Эксперты Bloomberg отмечают, что благодаря более низкой стоимости по сравнению с дизельным топливом, СПГ может иметь долгосрочное воздействие на транспорт.Существующий картель, поддерживающий цены на нефть, не влияет на газовые цены, что делает СПГ привлекательным. Кроме того, он имеет высокую топливную эффективность, относительно экологичен, и использование СПГ поддерживается со стороны политических структур в различных провинциях Китая.Россия (с долей около 8%) является одним из крупнейших мировых производителей СПГ. Планируемый объем производства этого вида топлива в стране в 2024 году составляет 47,3 миллиона тонн. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о стремлении России занять 20% мирового производства СПГ к 2030 году.Китай начинает перевод железных дорог на водород. В чём выгода для России?В Китае введена в эксплуатацию первая станция по заправке локомотивов водородом. Она построена компанией CHN Energy Baoshen Railway Group для заправки локомотивов на гибридных водородно-электрических источниках питания, сообщило китайское издание National Energy Voice.Железнодорожная гидрогенизационная станция расположена в городе Ордос (Внутренняя Монголия), она в основном обеспечивает гидрирование для отечественных мощных маневровых локомотивов, работающих на водороде, а также нулевых аккумуляторов типа "водородный топливный элемент совместно с литиевой батареей".Станция оснащена первой беспилотной установкой, которая может функционировать при температуре до –25 °С. Автоматы новой комплексной возможности могут заправить локомотив за 30 минут, и этого запаса топлива хватит на 800 км пути.Планируется, что после официального ввода станции в эксплуатацию она снизит потребление дизельного топлива большегрузными локомотивами примерно на 225 т.Также в планах сократить выбросы углекислого газа примерно на 800 т/год.Ранее в Китае успешно завершились испытания первого пассажирского поезда на водороде. Поезд с нулевого уровня работает на водородных топливных элементах с суперконденсаторным буфером. Он состоит из локомотива и четырёх вагонов, и может развивать скорость до 160 км/ч. На данный момент это самый быстрый водородный поезд в мире.National Energy Voice отметило, что городские поезда, работающие на водородной энергии, используют метод энергоснабжения, который сочетает в себе водородные топливные элементы и суперконденсаторы, заменяя исходное решение энергоснабжения. Энергия генерируется электрохимической реакцией водорода и кислорода в водородном топливном элементе. Продуктом реакции является только вода, что делает ее экологически чистой и безуглеродной.Китайское издание не уточнило, какой именно метод производства водорода используется на упомянутой станции. При этом перевод транспорта в Китае на водород расширяет перспективы поставок российского природного газа в эту страну.Дело в том, что в настоящее время существуют три основные технологические схемы производства водорода, которые находятся на различных этапах развития. Первая – это электролиз воды ("зелёный водород"). Этот способ наиболее дорогой, в первую очередь потому, что наиболее энергоемкий.А вот две другие схемы предполагают производство водорода из метана (собственно, природного газа). Речь о риформинге метана ("голубой водород"), – однако этот процесс сопровождается выбросами CO2 и поэтому требует использования технологий его улавливания и захоронения, и пиролизе метана ("бирюзовый водород").Согласно данным ПАО "Газпром", для получения 1 кубометра водорода методом пиролиза метана требуется всего 0,7-3,3 кВт‧ч, а методом электролиза – 2,5-8 кВт‧ч, то есть почти втрое больше. По данным немецкой компании BASF, различие в энергоемкости этих технологий почти десятикратно.Таким образом, "водородизация" китайских железных дорог и транспорта в целом даёт "Газпрому" дополнительные аргументы для продвижения проекта магистрального газопровода "Сила Сибири – 2", который не только кратно увеличит поставки газа в Китай, но и позволит объединить восточную и западную части газотранспортной системы России.Азербайджан расширяет географию экспорта своего газаВ планах Азербайджана – расширение географии экспорта своего газа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июня в ходе Бакинского энергетического форума. Среди покупателей азербайджанского газа ныне – Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Румыния, Сербия и Турция.В частности, Ильхам Алиев сообщил, что до конца 2024 года объем поставок в Болгарию планируется довести до 1,5 млрд кубометров в год. В 2023 году объём поставок азербайджанского газа в Болгарию составил 1,25 млрд кубометров, что в два раза больше, чем в 2022-м.В тот же день был подписан ряд соглашений между государственной нефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и нефтегазовой компанией Турции BOTAS – в частности, о поставках азербайджанского природного газа в Болгарию через территорию Турции. Кроме того, подписано соглашение о продлении срока действия договора о поставках природного газа между BOTAS и AGSC, который истекает в этом году, до конца 2030 года, а также о поставках азербайджанского газа в Европу и Нахичевань через Турцию, и туркменского газа через Азербайджан в Турцию.В форуме также принял участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхном Байрамовым сообщил, что венгерская нефтегазовая компания MOL приобретет долю участия в проекте разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря."Мы сами станем собственниками значительной части газа, что чрезвычайно важно для энергобезопасности Венгрии", – заявил Сийярто, однако финансовые параметры сделки и объёмы предполагаемых поставок газа не раскрыл.О проблемах в энергетике и экономике Украины - в материале Виктории Титовой "Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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узбекистан

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

китай, узбекистан, казахстан, ильхам алиев, петер сийярто, александр новак, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд), bloomberg, эксклюзив