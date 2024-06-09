Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой - 09.06.2024 Украина.ру
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Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой
Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой - 09.06.2024 Украина.ру
Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой
Во многих украинских городах, в том числе Киеве, назревает энергетических коллапс. Столица привыкает жить в режиме семичасовых отключений электроэнергии. Для многих районов города – это критическая отметка.
2024-06-09T12:35
2024-06-09T12:37
киев
украина
сша
владимир путин
яценюк
владимир гройсман
минэнерго
укрэнерго
рада
эксклюзив
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В домах нет не только света, но и невозможно приготовить еду на электроплитах, не работает водоснабжение. Неравномерное распределение графиков отключения вызывает ярость у украинцев. Почему в одном доме нет света сутками, а в доме напротив отключений нет вовсе – вопрос, на который нет ответа ни у кого, даже экспертов. Кроме того, "Укрэнерго" подняло тарифы на энергию. И это ощутимые коэффициенты для скромных доходов населения. Еще больше вопросов вызывает продажа дефицитных киловатт за границу. Что происходит на энергетическом рынке Украины, как приспосабливается население к жестким мерам экономии – в обзоре соцсетей.Эксперт по вопросам ЖКХ Олег ПопенкоВчера после моих советов по переезду из многоквартирных домов в частный сектор, которые разошлись миллионным тиражом, звонок по телефону вечером. Позвонил старинный друг, больше 30 лет знаем: Привет, ну что ты там уже в эфире наговорил, потому что жена сказала: "Давай быстро продавать квартиру, потому что эксперт сказал, что замерзнуть можем зимой". И продолжает, "Ты, говорит мне, это прекращай".. ...и дальше, так тихонько спрашивает: "И что это все правда?" Я говорю: "Ну да. Все очень плохо.".. генерации нет, восстановить будет очень сложно. Он и дальше спрашивает, так что мне квартиру продавать или нет? Говорю, Квартиру продать не реку перейти, а вот избушку в частном секторе на временный переезд ищи.Народный депутат Виктори СюмарЗа последние несколько дней меня несколько раз спросили, правда ли, что Украина продает электроэнергию за границу, а значит, кто-то зарабатывает и кому-то выгодно. Эти ипсошные тезисы очень благодатны, в них легче поверить, чем принять реальность. И люди верят, особенно когда честного разговора со страной о том, что очень тяжело, и будет еще сложнее, так и не произошло. По крайней мере, в части энергетики. Да, на определенном уровне кто-то представляет информацию о разбитой россиянами генерации, которую уже нельзя восстановить ни за несколько дней, ни за несколько месяцев. Что-то качественно комментируют эксперты. Но потом выходит Минэнерго и официально говорит: информация западной прессы, а именно авторитетной британской Financial time, что в январе свет у украинцев может быть 2-4 часа – это враждебное ипсо. У меня вопрос: может вместо обнаружения фейков Минэнерго займется своей работой? К примеру, объяснит стране структуру генерации и сколько из нее уничтожено. А потом разработает план от правительства, который позволит людям выжить зимой. Для начала, правительство должно уже прийти в Раду с инициативой снять пошлину на ввоз аккумуляторов, солнечных панелей, теплонаносов и т.д. и минигазовых станций. Чтобы удешевить и сделать доступными. Не стоит ли туда инвестировать средства, полученные от партнеров? Какой процент? Как минимум, я бы ожидала от правительства кредитования всех тех, кто готов в кредит оснащать свои бизнесы и дома альтернативными источниками энергии. Людям нужны доступность этих вещей на рынке и система стимулов. Также неплохо было бы понять уровень обеспечения критической инфраструктуры общин. Потому что партнеры предоставили нам немало генераторов для нужд городов и ко многим объектам они подключены, но предусмотрены ли в местных бюджетах средства на дорогое топливо для этих генераторов? И существуют ли хотя бы приблизительные подсчеты сколько такого горючего и средств на это нужно, чтобы пройти зиму… Чтобы не было так, что в момент икс без электричества останутся даже больницы. Так же вопрос: насколько смогут работать школы, вузы и садики? Без ответа на этот вопрос уже сейчас от правительства, Минэнерго и Минобразования, у многих мам точно возникнет желание сесть и уехать за границу, чтобы обеспечить своим детям образование… Как в таких условиях выжить маленьким бизнесам? Насколько вырастет себестоимость продукции и услуг в кафе, парикмахерских и т.д.? И не проще ли людям, которые что-то делают руками, делать это в какой-нибудь другой стране? Это очередные волны беженцев. Это напрямую повлияет на экономику. И это именно то, чего так хочет добиться Путин -выжженной земли, где невозможно жить. Вместо этого мы можем и должны запустить турборежимы с альтернативной энергетикой, призвать партнеров помочь технологиями и создать новую диверсифицированную систему генерации, тех же минигазовых станций и тд. Я знаю, что мы не сделаем этого за три-пять месяцев до зимы на все сто. Потому что слишком много времени уже упущено. Но это единственный путь и по нему нужно идти прямо сейчас. У нас впереди тяжелая зима. Враг будет давить на фронте, война не прекратится. Россияне хотят говорить с США, но уже после американских выборов. Это очевидно. Это действительно единственный приемлемый вариант для Путина. И эту зиму нам нужно пережить.Экономист Алексей КущНа Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем. Позняки – это жилой массив, где дома оборудованы преимущественно электроплитами с высотными домами. То есть отключаются лифты, а на верхних этажах и подача воды! Вместе с тем, в Днепровской области уже второй день нет вообще отключений. По странному стечению обстоятельств один олигарх контролирует ДТЭК и операторов по распределению электроэнергии (бывшие облэнерго), в том числе в столице. И одновременно этот олигарх контролирует предприятия Днепропетровской области. Формально лимиты на потребление определяет государственное Укрэнерго. Но делает это как-то слишком "рандомно". По слухам, в прошлый раз во время массовых выключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?Политически блогер Валерий ПесецкийВерно один умный товарищ на ФБ подметил: массовые и обильные отключения света сразу затмили собой тему роста тарифа на электроэнергию.Политический аналитик Юрий РоманенкоЕще одна проблема связана с увеличением тарифов для населения, которая фактически срывает подготовку к отопительному сезону. Мы имеем увеличение стоимости электроэнергии в составляющей платежки по обслуживанию многоквартирного дома. Из них платит кто 500, кто 1000 грн, 10-15% - электроэнергия. Но изменить платежки нельзя без общих сборов, а их провести нельзя, так как нет людей и желания. У управляющих компаний не будет денег для подготовки к отопительному сезону (проверить трубы, насосы, провести ревизию теплового пункта), так как их отберет монополист-энергетик. Никто не обращает на это внимание, это последствия нашей коммунальной реформы, повесив проблемы на собственников. Министерство ЖКХ просто забило на все, спасибо Яценюку и Гройсману. В результате мы катимся в пропасть в вопросе подготовки к зиме многоквартирного фонда. Если бы управляющие компании ничего не делали, то у нас уже давно бы все дома попортились. Если министерства не придут к пониманию этого вопроса, не поправят законодательную базу, не разрешат автоматический пересчет управления дома, с учетом стоимости электроэнергии. Нужно либо пересчитать, либо выделить деньги из гос или местного бюджета на подготовку к сезону, иначе нас будет ждать коллапс, которого у нас не было до этого.О том, что в связи с отключениями электроэнергии происходит в целом в экономике Украины - в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля
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Виктория Титова
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киев, украина, сша, владимир путин, яценюк, владимир гройсман, минэнерго, укрэнерго, рада, эксклюзив
Киев, Украина, США, Владимир Путин, Яценюк, Владимир Гройсман, Минэнерго, Укрэнерго, Рада, Эксклюзив

Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой

12:35 09.06.2024 (обновлено: 12:37 09.06.2024)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Во многих украинских городах, в том числе Киеве, назревает энергетических коллапс. Столица привыкает жить в режиме семичасовых отключений электроэнергии. Для многих районов города – это критическая отметка.
В домах нет не только света, но и невозможно приготовить еду на электроплитах, не работает водоснабжение. Неравномерное распределение графиков отключения вызывает ярость у украинцев. Почему в одном доме нет света сутками, а в доме напротив отключений нет вовсе – вопрос, на который нет ответа ни у кого, даже экспертов.
Кроме того, "Укрэнерго" подняло тарифы на энергию. И это ощутимые коэффициенты для скромных доходов населения. Еще больше вопросов вызывает продажа дефицитных киловатт за границу. Что происходит на энергетическом рынке Украины, как приспосабливается население к жестким мерам экономии – в обзоре соцсетей.
Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко
Вчера после моих советов по переезду из многоквартирных домов в частный сектор, которые разошлись миллионным тиражом, звонок по телефону вечером. Позвонил старинный друг, больше 30 лет знаем: Привет, ну что ты там уже в эфире наговорил, потому что жена сказала: "Давай быстро продавать квартиру, потому что эксперт сказал, что замерзнуть можем зимой". И продолжает, "Ты, говорит мне, это прекращай".. ...и дальше, так тихонько спрашивает: "И что это все правда?"
Я говорю: "Ну да. Все очень плохо.".. генерации нет, восстановить будет очень сложно. Он и дальше спрашивает, так что мне квартиру продавать или нет? Говорю, Квартиру продать не реку перейти, а вот избушку в частном секторе на временный переезд ищи.
Народный депутат Виктори Сюмар
За последние несколько дней меня несколько раз спросили, правда ли, что Украина продает электроэнергию за границу, а значит, кто-то зарабатывает и кому-то выгодно.
Эти ипсошные тезисы очень благодатны, в них легче поверить, чем принять реальность. И люди верят, особенно когда честного разговора со страной о том, что очень тяжело, и будет еще сложнее, так и не произошло. По крайней мере, в части энергетики.
Да, на определенном уровне кто-то представляет информацию о разбитой россиянами генерации, которую уже нельзя восстановить ни за несколько дней, ни за несколько месяцев. Что-то качественно комментируют эксперты. Но потом выходит Минэнерго и официально говорит: информация западной прессы, а именно авторитетной британской Financial time, что в январе свет у украинцев может быть 2-4 часа – это враждебное ипсо.
У меня вопрос: может вместо обнаружения фейков Минэнерго займется своей работой? К примеру, объяснит стране структуру генерации и сколько из нее уничтожено. А потом разработает план от правительства, который позволит людям выжить зимой. Для начала, правительство должно уже прийти в Раду с инициативой снять пошлину на ввоз аккумуляторов, солнечных панелей, теплонаносов и т.д. и минигазовых станций. Чтобы удешевить и сделать доступными.
Не стоит ли туда инвестировать средства, полученные от партнеров? Какой процент? Как минимум, я бы ожидала от правительства кредитования всех тех, кто готов в кредит оснащать свои бизнесы и дома альтернативными источниками энергии. Людям нужны доступность этих вещей на рынке и система стимулов.
Также неплохо было бы понять уровень обеспечения критической инфраструктуры общин. Потому что партнеры предоставили нам немало генераторов для нужд городов и ко многим объектам они подключены, но предусмотрены ли в местных бюджетах средства на дорогое топливо для этих генераторов? И существуют ли хотя бы приблизительные подсчеты сколько такого горючего и средств на это нужно, чтобы пройти зиму… Чтобы не было так, что в момент икс без электричества останутся даже больницы.
Так же вопрос: насколько смогут работать школы, вузы и садики? Без ответа на этот вопрос уже сейчас от правительства, Минэнерго и Минобразования, у многих мам точно возникнет желание сесть и уехать за границу, чтобы обеспечить своим детям образование…
Как в таких условиях выжить маленьким бизнесам? Насколько вырастет себестоимость продукции и услуг в кафе, парикмахерских и т.д.? И не проще ли людям, которые что-то делают руками, делать это в какой-нибудь другой стране? Это очередные волны беженцев. Это напрямую повлияет на экономику. И это именно то, чего так хочет добиться Путин -выжженной земли, где невозможно жить.
Вместо этого мы можем и должны запустить турборежимы с альтернативной энергетикой, призвать партнеров помочь технологиями и создать новую диверсифицированную систему генерации, тех же минигазовых станций и тд. Я знаю, что мы не сделаем этого за три-пять месяцев до зимы на все сто. Потому что слишком много времени уже упущено. Но это единственный путь и по нему нужно идти прямо сейчас. У нас впереди тяжелая зима. Враг будет давить на фронте, война не прекратится. Россияне хотят говорить с США, но уже после американских выборов. Это очевидно. Это действительно единственный приемлемый вариант для Путина. И эту зиму нам нужно пережить.
7 июня, 11:51
Грядет жизнь в абсолютной темноте. Что происходит во ЛьвовеСтолицу Галичины город Львов на этой неделе не обошли стороной длительные отключения электроэнергии, хотя до сих пор там ее отключали редко. Однако "Укрэнерго" заявляет о жестком дефиците электроэнергии по всей стране, а власти Львова призывают жителей экономить, не включать чайники и не пользоваться бойлерами
Экономист Алексей Кущ
На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем. Позняки – это жилой массив, где дома оборудованы преимущественно электроплитами с высотными домами. То есть отключаются лифты, а на верхних этажах и подача воды!
Вместе с тем, в Днепровской области уже второй день нет вообще отключений. По странному стечению обстоятельств один олигарх контролирует ДТЭК и операторов по распределению электроэнергии (бывшие облэнерго), в том числе в столице. И одновременно этот олигарх контролирует предприятия Днепропетровской области. Формально лимиты на потребление определяет государственное Укрэнерго. Но делает это как-то слишком "рандомно". По слухам, в прошлый раз во время массовых выключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?
Политически блогер Валерий Песецкий
Верно один умный товарищ на ФБ подметил: массовые и обильные отключения света сразу затмили собой тему роста тарифа на электроэнергию.
Политический аналитик Юрий Романенко
Еще одна проблема связана с увеличением тарифов для населения, которая фактически срывает подготовку к отопительному сезону. Мы имеем увеличение стоимости электроэнергии в составляющей платежки по обслуживанию многоквартирного дома. Из них платит кто 500, кто 1000 грн, 10-15% - электроэнергия. Но изменить платежки нельзя без общих сборов, а их провести нельзя, так как нет людей и желания.
У управляющих компаний не будет денег для подготовки к отопительному сезону (проверить трубы, насосы, провести ревизию теплового пункта), так как их отберет монополист-энергетик. Никто не обращает на это внимание, это последствия нашей коммунальной реформы, повесив проблемы на собственников.
Министерство ЖКХ просто забило на все, спасибо Яценюку и Гройсману. В результате мы катимся в пропасть в вопросе подготовки к зиме многоквартирного фонда. Если бы управляющие компании ничего не делали, то у нас уже давно бы все дома попортились. Если министерства не придут к пониманию этого вопроса, не поправят законодательную базу, не разрешат автоматический пересчет управления дома, с учетом стоимости электроэнергии. Нужно либо пересчитать, либо выделить деньги из гос или местного бюджета на подготовку к сезону, иначе нас будет ждать коллапс, которого у нас не было до этого.
О том, что в связи с отключениями электроэнергии происходит в целом в экономике Украины - в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля
 
КиевУкраинаСШАВладимир ПутинЯценюкВладимир ГройсманМинэнергоУкрэнергоРадаЭксклюзив
 
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12:35Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой
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12:01Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"
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