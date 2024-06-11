Сергей Полетаев о том, что будет, если НАТО применит против России ударные ракеты на 1000 километров
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Высокотехнологичная высокоточное оружие у Запада быстро закончится, потому что оно медленно производится. И для парирования этой угрозы Россия может, например, просто затаиться и переждать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
У авиации НАТО есть ударные ракеты воздух-поверхность с дальностью полета в 1000 километров (AGM-158 JASSM). Это неприятная вещь, потому что их много. Тем не менее, они рано или поздно закончатся в силу масштаба конфликта, рассказал эксперт.
Высокотехнологичная высокоточное оружие у Запада быстро закончится, потому что оно медленно производится. И для парирования этой угрозы Россия может, например, просто затаиться и переждать, уточнил он.
"Самый худший случай – это удар сотнями, тысячью ракет в день, как было в Ираке или Югославии. Один, несколько раз их можно выпустить. А что будет потом? Единичные удары не так эффективны", - отметил Полетаев.
Тем более, что если это все будет изолировано на территории Украины, массированные удары в глубину России в нашем сценарии мы не рассматриваем. Вся территория Ирака была под ударом, в отличие от территории РФ, добавил специалист.
"Да, поначалу за счет внезапности [в случае прямого конфликта с Западом] нам будет нанесен урон. Наверняка Запад вынесет какой-то наш аэродром или штаб. Но на фронте и ближнем тылу мы уже закопались и рассредоточились хорошо. Большой разницы между прилетом "Атакамса" и "Томагавка" нет", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
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