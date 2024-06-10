США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ - 10.06.2024 Украина.ру
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США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ
США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ - 10.06.2024 Украина.ру
США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ
"Украинская коммуникационная группа", созданная Вашингтоном и Варшавой 10 июня, примется "бороться с агрессией России в информационном пространстве". Об этом говорится на сайте американского Госдепа
2024-06-10T16:47
2024-06-10T16:49
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информационная война
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В рамках работы "коммуникационной группы" участники будут "лично сотрудничать в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины посредством совместных усилий по противодействию дезинформации и поддержке сообщений, основанных на фактах". В очередной раз, союзники Киева обвинили Москву в распространении пропаганды, тогда как сообщения западных СМИ, по их мнению, являются непреложной истиной. Информация, передаваемая российской стороной, может "разрушить всемирную солидарность с украинским народом", а потому группа вызвалась "противостоять этим лживым рассказам". Ранее в Кремле предупредили, что киевский режим снова готовит инсценировку "убийства" мирных, как это было прежде в Буче, откуда украинская сторона уже два года не может предоставить список "жертв".Как между Россией и Украиной проходит виртуальное противостояние читайте в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского изданию Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, информационная война, сми, российские сми, украинские сми, фейк, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, информационная война, СМИ, Российские СМИ, украинские СМИ, фейк, СВО, Спецоперация

США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ

16:47 10.06.2024 (обновлено: 16:49 10.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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"Украинская коммуникационная группа", созданная Вашингтоном и Варшавой 10 июня, примется "бороться с агрессией России в информационном пространстве". Об этом говорится на сайте американского Госдепа
"Группа объединит правительства-партнеры-единомышленники для координации обмена сообщениями, содействия точному освещению полномасштабного вторжения России, усиления голоса украинцев и разоблачения информационных манипуляций Кремля", – сказано в опубликованном сообщении.
В рамках работы "коммуникационной группы" участники будут "лично сотрудничать в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины посредством совместных усилий по противодействию дезинформации и поддержке сообщений, основанных на фактах".
В очередной раз, союзники Киева обвинили Москву в распространении пропаганды, тогда как сообщения западных СМИ, по их мнению, являются непреложной истиной.
Информация, передаваемая российской стороной, может "разрушить всемирную солидарность с украинским народом", а потому группа вызвалась "противостоять этим лживым рассказам".
Ранее в Кремле предупредили, что киевский режим снова готовит инсценировку "убийства" мирных, как это было прежде в Буче, откуда украинская сторона уже два года не может предоставить список "жертв".
Как между Россией и Украиной проходит виртуальное противостояние читайте в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского изданию Украина.ру.
30 мая, 17:43
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войныПолитолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
 
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