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США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ

США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ - 10.06.2024 Украина.ру

США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ

"Украинская коммуникационная группа", созданная Вашингтоном и Варшавой 10 июня, примется "бороться с агрессией России в информационном пространстве". Об этом говорится на сайте американского Госдепа

2024-06-10T16:47

2024-06-10T16:47

2024-06-10T16:49

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В рамках работы "коммуникационной группы" участники будут "лично сотрудничать в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины посредством совместных усилий по противодействию дезинформации и поддержке сообщений, основанных на фактах". В очередной раз, союзники Киева обвинили Москву в распространении пропаганды, тогда как сообщения западных СМИ, по их мнению, являются непреложной истиной. Информация, передаваемая российской стороной, может "разрушить всемирную солидарность с украинским народом", а потому группа вызвалась "противостоять этим лживым рассказам". Ранее в Кремле предупредили, что киевский режим снова готовит инсценировку "убийства" мирных, как это было прежде в Буче, откуда украинская сторона уже два года не может предоставить список "жертв".Как между Россией и Украиной проходит виртуальное противостояние читайте в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240530/1055394374.html

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