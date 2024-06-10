США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ
16:47 10.06.2024 (обновлено: 16:49 10.06.2024)
"Украинская коммуникационная группа", созданная Вашингтоном и Варшавой 10 июня, примется "бороться с агрессией России в информационном пространстве". Об этом говорится на сайте американского Госдепа
"Группа объединит правительства-партнеры-единомышленники для координации обмена сообщениями, содействия точному освещению полномасштабного вторжения России, усиления голоса украинцев и разоблачения информационных манипуляций Кремля", – сказано в опубликованном сообщении.
В рамках работы "коммуникационной группы" участники будут "лично сотрудничать в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины посредством совместных усилий по противодействию дезинформации и поддержке сообщений, основанных на фактах".
В очередной раз, союзники Киева обвинили Москву в распространении пропаганды, тогда как сообщения западных СМИ, по их мнению, являются непреложной истиной.
Информация, передаваемая российской стороной, может "разрушить всемирную солидарность с украинским народом", а потому группа вызвалась "противостоять этим лживым рассказам".
Ранее в Кремле предупредили, что киевский режим снова готовит инсценировку "убийства" мирных, как это было прежде в Буче, откуда украинская сторона уже два года не может предоставить список "жертв".
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