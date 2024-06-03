https://ukraina.ru/20240603/1055448760.html

Киев снова готовит инсценировку гибели мирных, в Кремле отреагировали

Киев снова готовит инсценировку гибели мирных, в Кремле отреагировали - 03.06.2024 Украина.ру

Киев снова готовит инсценировку гибели мирных, в Кремле отреагировали

Киевский режим уже давно реализует операции по дезинформации, самым ярким примером являются события в Буче, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-06-03T13:00

2024-06-03T13:00

2024-06-03T13:02

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буча

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провокация

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спецоперация

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Так он прокомментировал сообщения о том, что Украина готовит инсценировку гибели местных жителей в Херсоне и для этого на место прибыла группа корреспондентов, которые прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании и США. "Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации – это хорошо известно. Мы помним ту же информационную операцию с инсценировкой в Буче. Это именно инсценировка, абсолютная дезинформация", – сказал спикер Кремля журналистам. Напомним, украинская сторона уже два года не может предоставить список "жертв" Бучи, которых якобы убили российские военнослужащие в тот период, когда контролировали город. Весь этот период ООН обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время", который так и не последовал. Осенью 2023 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор. Позже Лавров заявил, что решение Украины не предоставлять имена людей, которые якобы стали "жертвами" событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима.

https://ukraina.ru/20230112/1042560713.html

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новости, украина, дмитрий песков, кремль, буча, оон, фейк, провокация, сво, спецоперация