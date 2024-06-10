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Дипломатическая цикличность: к истории советско-израильских отношений

Дипломатическая цикличность: к истории советско-израильских отношений - 10.06.2024 Украина.ру

Дипломатическая цикличность: к истории советско-израильских отношений

На фоне нынешнего обострения на Ближнем Востоке всё чаще вспоминают о роли СССР в создании государства Израиль, а равно и о том, что подтолкнуло руководство СССР к разрыву дипломатических отношений с Израилем, которое произошло 10 июня 1967 года

2024-06-10T16:26

2024-06-10T16:26

2024-06-10T16:26

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Отношения СССР с Израилем определялись тремя факторами: борьбой между великими державами за преобладание на Ближнем Востоке, стремлением советского руководства сколотить и возглавить всемирный "антиимпериалистический фронт", а также наличием в самом СССР еврейского национального меньшинства.В период Второй мировой войны и сразу после неё, когда позиции Великобритании в арабском мире казались незыблемыми, СССР сделал ставку на вовлечение сионистского движения в орбиту своего влияния. После нападения нацистской Германии на СССР дипломатические представители Москвы неоднократно встречались с лидерами сионистского движения и посещали территорию подмандатной Лондону Палестины.В январе 1944 года в Москве прошла выставка сельскохозяйственной продукции еврейских поселений в Палестине, а в феврале 1945-го советские участники учредительной конференции Всемирной федерации профсоюзов поддержали резолюцию, гласившую, что "еврейский народ должен получить возможность продолжить строительство своего национального очага в Палестине".В феврале 1947 года делегация СССР в ООН приветствовала решение Великобритании передать палестинский вопрос на рассмотрение этой организации, а 14 мая того же года Андрей Громыко, заместитель министра иностранных дел СССР, заявил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН:"Тот факт, что ни одна западноевропейская держава не смогла защитить элементарные права еврейского народа и спасти его от рук фашистских палачей, объясняет стремление евреев создать свое собственное государство... Было бы несправедливо лишить еврейский народ этого права, особенно ввиду того, что ему пришлось пережить во время Второй мировой войны".13 октября 1947 года советское посольство в США сообщило, что СССР поддерживает план раздела Палестины. 29 ноября того же года делегации СССР и всех входивших в его состав или зависимых от него стран – членов ООН (Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии) проголосовали на сессии Генеральной Ассамблеи за соответствующую резолюцию, обеспечив тем самым необходимое для её принятия большинство в 2/3 голосов.На заседании Совета Безопасности ООН, созванном для обсуждения военно-политической обстановки в Палестине, резко обострившейся после утверждения плана раздела этой территории, Андрей Громыко отверг как "небеспристрастное и несправедливое" предложение США обратиться к "арабским и еврейским вооруженным группам" с призывом "немедленно прекратить акты насилия". Он потребовал внести в текст резолюции фразу о "немедленном выводе всех вооруженных групп, вторгшихся в Палестину извне" (то есть арабских боевиков из соседних стран) и "недопущении впредь вторжения таких групп в Палестину".30 марта 1948-го Громыко резко выступил против разработанного США проекта установления временной опеки ООН над Палестиной и отсрочки создания еврейского и арабского государств. Советский дипломат заявил, что американская делегация пытается таким образом "похоронить" план раздела, и решительно высказался в пользу безоговорочного выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 года.Именно на основе этой резолюции 14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. И уже в ночь с 14 на 15 мая армии Ливана, Сирии, Ирака, Египта и Арабского легиона Трансиордании вторглись в Палестину, намереваясь "сбросить евреев в море". В этих условиях признание независимости Израиля со стороны СССР через четыре дня после его провозглашения, и установление дипломатических отношений между Москвой и Тель-Авивом 26 мая 1948 года было крайне важным для самого существования еврейского государства.При этом СССР стал первой великой державой, признавшей государство Израиль де-юре. Кроме того, советское руководство организовало (через Чехословакию) снабжение израильской армии вооружением и боеприпасами. Поставлялись в том числе тяжелые вооружения, вплоть до боевых самолётов, и эти поставки стали важным фактором победы израильских вооруженных сил в войне за независимость 1948-1949 годов (забавно, что речь шла о технике немецкого образца, которую чешские заводы производили для вермахта и люфтваффе).Советский Союз также оказал вновь созданному еврейскому государству экономическую помощь (через Польшу), и дал согласие на репатриацию в Израиль десятков тысяч евреев из стран коммунистического блока – но не из самого СССР. Именно последний вопрос и стал поводом для первого разрыва дипломатических отношений между СССР и Израилем в начале 1953 года.К тому времени они и так были напряжёнными, что было вызвано отказом израильского правительства во главе с Давидом Бен-Гурионом от односторонней ориентации на коммунистический лагерь, хотя ему и симпатизировали многие лидеры доминировавших в то время в стране лево-сионистских партий. В ответ СССР постепенно перестал поддерживать Израиль в ООН.Разногласия между двумя странами вызывала и советская политика на Ближнем Востоке. СССР требовал создания арабского государства в Палестине, в то время как Израиль и Великобритания предпочли аннексию этой территории Иорданией. СССР выступил за опеку Совета Безопасности ООН над Иерусалимом, что также шло вразрез с планами Израиля. Как отмечали советские дипломаты, Израиль на Ближнем Востоке стал проводить политику, созвучную стратегическим интересам США.В начале 1953 года в советской прессе в связи с "делом врачей" прозвучали утверждения о существовании "сионистской шпионской сети", плетущей интриги против СССР и стран "народной демократии". А 9 февраля 1953 года члены тайного кружка крайних еврейских националистов (так называемого Црифинского подполья) взорвали бомбу на территории советского посольства в Тель-Авиве – в знак протеста против антисионистской кампании в СССР. Несмотря на то, что организаторов и исполнителей этой акции арестовали и предали суду, 12 февраля СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.После смерти Иосифа Сталина и реабилитации обвиняемых по "делу врачей" началась серия переговоров о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. 6 июля 1953 года министр иностранных дел Израиля Моше Шаретт направил министру иностранных дел СССР Вячеславу Молотову официальное предложение "восстановить в духе подлинной международной дружбы нормальные дипломатические отношения". В ответном письме от 15 июля 1953 года Молотов сообщил о "желании иметь дружественные отношения с Израилем и считает возможным восстановить дипломатические отношения с правительством Израиля".Однако антиизраильские тенденции в советской внешней политике продолжали усиливаться. Москва начала сближаться с теми арабскими странами (Египтом, затем Сирией), где к власти пришли прокоммунистические режимы. Во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х годов СССР, руководители которого рассматривали Израиль как союзника Великобритании и США, и стремились добиться стратегического перевеса над странами Запада, отрезав их от источников сырья (особенно нефти) и рынков сбыта в "третьем мире", окончательно перешёл на проарабские позиции.Однако поддержка арабских стран со стороны СССР была весьма специфической. Так, когда в апреле-мае 1967 года участились боевые столкновения на израильско-сирийской границе, а 16-20 мая Израиль провёл полную мобилизацию, военный министр Египта Шамс эд-Дин Бадран прибыл в Москву. 25 мая 1967-го он попросил у советского руководства разрешения атаковать Израиль – ведь Египет и Сирия в то время были единым государством, Объединённой Арабской Республикой. Однако председатель Совета Министров СССР Косыгин не дал советского одобрения для "превентивной атаки против Израиля", заявив, что "Советский Союз против агрессии".Вернувшись в Египет, Бадран информирует египетского лидера Гамаля Абделя Насера, что СССР не разрешает Египту атаковать первым, но что СССР обязуется вмешаться в военный конфликт в случае если США вступят в войну на стороне Израиля. Насер сообщил военному командованию страны, что Египет будет вынужден выдержать удар, который Израиль нанесёт первым. Командующий ВВС Египта генерал Судки Махмуд заявляет Насеру, что такая тактика будет губительной – так и произошло утром 5 июня 1967 года, когда израильская авиация в ходе двух волн атак уничтожила все военно-воздушные силы сначала Египта, а потом Иордании и Сирии. ВВС Ирака также был нанесён значительный ущерб.Арабо-израильская война, получившая название "шестидневной", завершилась 10 июня 1967 года почти полным разгромом армий Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира. Израиль захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. СССР, демонстрируя свою солидарность с арабскими странами, разорвал дипломатические отношения с Израилем 10 июня 1967 года. По требованию Москвы так же поступили почти все остальные страны, входившие в коммунистический блок, кроме Румынии.С того времени до второй половины 1980‑х годов СССР не поддерживал с Израилем никаких политических, экономических или культурных контактов. Исключением были единичные встречи министров иностранных дел, например, перед открытием Женевской мирной конференции по Ближнему Востоку в декабре 1973 года или на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Израильское представительство действовало при посольстве Нидерландов в Москве и занималось почти исключительно вопросами репатриации советских евреев, а интересы Советского Союза в Израиле представляла Финляндия.В 1985 году между Москвой и Тель‑Авивом начались переговоры о восстановлении дипломатических отношений, в 1987-м были возобновлены контакты по консульской линии. Дипломатические отношения между СССР и Израилем были восстановлены в полном объеме 18 октября 1991 года. Генеральные консульства обеих стран получили статус посольств. Это произошло накануне открытия Мадридской конференции по урегулированию арабо‑израильского конфликта, проходившей под эгидой США и СССР.13 декабря 1991 года посол Советского Союза Александр Бовин вручил в Иерусалиме верительные грамоты президенту Израиля Хаиму Герцогу. Новый посол СССР пробыл на своем посту всего несколько дней, так как Советский Союз перестал существовать. Бовин стал первым послом Российской Федерации в Израиле, и проработал на этом посту до 1997 года.

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