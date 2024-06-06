Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников - 06.06.2024 Украина.ру
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Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников
Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников - 06.06.2024 Украина.ру
Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников
Украинская армия продолжает развиваться, а для более эффективной работы системы командования ВСУ, в Генеральном штабе сократят персонал. Об этом 6 июня заявил главком Вооруженных сил страны Александр Сырский
2024-06-06T21:04
2024-06-06T21:09
новости
вооруженные силы украины
генштаб
александр сырский
сво
увольнение
спецоперация
всу
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По его словам, главная задача состоит в том, чтобы исключить дублирование функций одними и теми же работниками. В частности, в Генштабе благодаря уменьшению численности, уже усилены органы военного управления, командующие войсками в зоне боевых действий. Помимо этого, Сырский объявил о формировании Сил беспилотных систем ВС Украины. Ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский заявлял, что Генштаб украинской армии оптимизируют, уволив до 60% сотрудников с их последующей отправкой на передовую. Соответствующее решение было принято после анализа работы структурных подразделений и органов военного управления.Что не так с резервами и логистикой ВСУ читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.
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новости, вооруженные силы украины, генштаб, александр сырский, сво, увольнение, спецоперация, всу
Новости, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Александр Сырский, СВО, увольнение, Спецоперация, ВСУ

Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников

21:04 06.06.2024 (обновлено: 21:09 06.06.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Vol NykАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© commons.wikimedia.org / Vol Nyk
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Украинская армия продолжает развиваться, а для более эффективной работы системы командования ВСУ, в Генеральном штабе сократят персонал. Об этом 6 июня заявил главком Вооруженных сил страны Александр Сырский
По его словам, главная задача состоит в том, чтобы исключить дублирование функций одними и теми же работниками. В частности, в Генштабе благодаря уменьшению численности, уже усилены органы военного управления, командующие войсками в зоне боевых действий.
"Впервые мы планируем на десятилетия вперед. (...) Эти мероприятия проводятся в рамках реализации Стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года", - цитирует главкома "Цензор.нет".
Помимо этого, Сырский объявил о формировании Сил беспилотных систем ВС Украины.
Ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский заявлял, что Генштаб украинской армии оптимизируют, уволив до 60% сотрудников с их последующей отправкой на передовую. Соответствующее решение было принято после анализа работы структурных подразделений и органов военного управления.
Что не так с резервами и логистикой ВСУ читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.
Борис Рожин интервью
11:25
Борис Рожин: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способамиВраг сейчас делает все, чтобы снизить динамику нашего наступления. К осени он рассчитывает добиться стабилизации фронта, не отказываясь от планов накопить резервы и попытаться организовать новое контрнаступление за счет насильственной мобилизации и поставок западных вооружений
 
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