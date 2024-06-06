https://ukraina.ru/20240606/1055534431.html

Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников

Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников - 06.06.2024 Украина.ру

Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников

Украинская армия продолжает развиваться, а для более эффективной работы системы командования ВСУ, в Генеральном штабе сократят персонал. Об этом 6 июня заявил главком Вооруженных сил страны Александр Сырский

2024-06-06T21:04

2024-06-06T21:04

2024-06-06T21:09

новости

вооруженные силы украины

генштаб

александр сырский

сво

увольнение

спецоперация

всу

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По его словам, главная задача состоит в том, чтобы исключить дублирование функций одними и теми же работниками. В частности, в Генштабе благодаря уменьшению численности, уже усилены органы военного управления, командующие войсками в зоне боевых действий. Помимо этого, Сырский объявил о формировании Сил беспилотных систем ВС Украины. Ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский заявлял, что Генштаб украинской армии оптимизируют, уволив до 60% сотрудников с их последующей отправкой на передовую. Соответствующее решение было принято после анализа работы структурных подразделений и органов военного управления.Что не так с резервами и логистикой ВСУ читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.

https://ukraina.ru/20240606/1055504159.html

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новости, вооруженные силы украины, генштаб, александр сырский, сво, увольнение, спецоперация, всу