Сырский объяснил, зачем из Генштаба увольняют сотрудников
21:04 06.06.2024 (обновлено: 21:09 06.06.2024)
Украинская армия продолжает развиваться, а для более эффективной работы системы командования ВСУ, в Генеральном штабе сократят персонал. Об этом 6 июня заявил главком Вооруженных сил страны Александр Сырский
По его словам, главная задача состоит в том, чтобы исключить дублирование функций одними и теми же работниками. В частности, в Генштабе благодаря уменьшению численности, уже усилены органы военного управления, командующие войсками в зоне боевых действий.
"Впервые мы планируем на десятилетия вперед. (...) Эти мероприятия проводятся в рамках реализации Стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года", - цитирует главкома "Цензор.нет".
Помимо этого, Сырский объявил о формировании Сил беспилотных систем ВС Украины.
Ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский заявлял, что Генштаб украинской армии оптимизируют, уволив до 60% сотрудников с их последующей отправкой на передовую. Соответствующее решение было принято после анализа работы структурных подразделений и органов военного управления.
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