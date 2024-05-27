Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240527/1055272682.html
Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ
Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ
После начала боевых действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами и ракетными комплексами может уничтожать логистику ВСУ в оперативном тылу. Также у Украины крайне сложная ситуация с резервами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-27T03:30
2024-05-27T03:30
новости
украина
россия
алексей анпилогов
всу
резервы
север
логистика
германия
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307429_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_4b06f17154469be7ff367fd0952ba1a4.jpg
Обрушение позиционного фронта на Украине неизбежно. Но момент, когда это произойдет невозможно предсказать, это зависит от массы факторов: состояния тыловой защиты ВСУ и способности украинской армии вести хоть какую-то оборону, рассказал эксперт.У Украины сейчас крайне сложная ситуация с резервами: стратегических, как было во время прошлогоднего контрнаступа, у нее уже нет. Это наглядно видно по ситуации вокруг Волчанска, отметил специалист. После начала действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами, ракетными комплексами может уничтожать логистику украинской стороны в оперативном тылу, указал он."И даже если у ВСУ есть резервы, они не всегда могут оперативно перебросить их к месту очередного удара. Последующие удары будут учитывать географию театра военных действий, который формируется на наших глазах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, какие мировые события повлияли на возникновение фашизма как массового явления можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
https://ukraina.ru/20240524/1055257356.html
украина
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307429_99:0:1236:853_1920x0_80_0_0_f5164c793e1b1954ce85e7043d2e5b78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, алексей анпилогов, всу, резервы, север, логистика, германия, война, договор, оборона, украинская армия
Новости, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, ВСУ, резервы, север, логистика, Германия, война, договор, оборона, украинская армия

Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ

03:30 27.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
После начала боевых действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами и ракетными комплексами может уничтожать логистику ВСУ в оперативном тылу. Также у Украины крайне сложная ситуация с резервами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Обрушение позиционного фронта на Украине неизбежно. Но момент, когда это произойдет невозможно предсказать, это зависит от массы факторов: состояния тыловой защиты ВСУ и способности украинской армии вести хоть какую-то оборону, рассказал эксперт.
"Как показывает история, еще весной 1918 года Германия вела наступление кайзера и добилась успеха, подойдя к Парижу, но уже осенью была вынуждена подписать капитуляцию. Германская армия больше не могла вести боевые действия, это случилось неожиданно для всех. И военное руководство настояло на подписании позорного для Германии мира", - добавил Анпилогов.
У Украины сейчас крайне сложная ситуация с резервами: стратегических, как было во время прошлогоднего контрнаступа, у нее уже нет. Это наглядно видно по ситуации вокруг Волчанска, отметил специалист.
После начала действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами, ракетными комплексами может уничтожать логистику украинской стороны в оперативном тылу, указал он.
"И даже если у ВСУ есть резервы, они не всегда могут оперативно перебросить их к месту очередного удара. Последующие удары будут учитывать географию театра военных действий, который формируется на наших глазах", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.ру
О том, какие мировые события повлияли на возникновение фашизма как массового явления можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
Алексей Кочетков интервью
24 мая, 05:43
Алексей Кочетков: Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении России. Когда Западу понадобится совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого подойдут прибалтийские страны
 
НовостиУкраинаРоссияАлексей АнпилоговВСУрезервысеверлогистикаГерманиявойнадоговороборонаукраинская армия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40Прилетит серьезный ответ: эксперт рассказал, почему против "Кинжалов" и "Искандеров" нет противоядия
04:30Военный эксперт раскрыл, как прорыв позиций ВСУ под Волчанском заставит их бежать до Чугуева и Балаклеи
04:20Теряют столько же, сколько набирают: Анпилогов объяснил, почему украинская армия не может нарастить силы
04:00Сегодня он играет злодея: шеф-редактор Украина.ру о том, как деформировался Зеленский за 6 лет
03:50Людей они ловят, но дело не в этом: Евсеев раскрыл, почему Киев не может собрать боеспособные бригады
03:40"Первая задача — беспилотники": военный эксперт о технических подвижках и задачах российской армии
03:30Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ
03:20"Их выкуривали очень долго": военкор рассказал, как бойцы выбивали ВСУ из "нор" в Клещеевке и Работино
03:10Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя
03:00Алексей Анпилогов объяснил, почему после сдачи Липцов и Волчанска ВСУ придется бежать до Днепра
19:40Расклад сил не в пользу сербов. Эксперт рассказал, чем опасна для Сербии резолюция ГА ООН по Сребренице
18:20Прибалтика грозит вводом войск. Итоги 26 мая на Украине
17:51Шольц выступил против ударов по России немецким оружием
17:10Российские средства ПВО за сутки сбили десятки украинских дронов — МО РФ
16:20Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись - Слуцкий
15:57Как три "степняка" степь воспевали
14:52Зеленский попросил лидеров США и КНР помочь урегулировать украинский конфликт
14:07"Похоже на агонию": Лавров о западных угрозах бить оружием США по российским военным
13:47На Украине все ждут русских: финский журналист Хейсканен рассказал правду о настроениях украинцев
13:00Зеленский подстрекает Центральную Азию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния