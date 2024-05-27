Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ
После начала боевых действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами и ракетными комплексами может уничтожать логистику ВСУ в оперативном тылу. Также у Украины крайне сложная ситуация с резервами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Обрушение позиционного фронта на Украине неизбежно. Но момент, когда это произойдет невозможно предсказать, это зависит от массы факторов: состояния тыловой защиты ВСУ и способности украинской армии вести хоть какую-то оборону, рассказал эксперт.
"Как показывает история, еще весной 1918 года Германия вела наступление кайзера и добилась успеха, подойдя к Парижу, но уже осенью была вынуждена подписать капитуляцию. Германская армия больше не могла вести боевые действия, это случилось неожиданно для всех. И военное руководство настояло на подписании позорного для Германии мира", - добавил Анпилогов.
У Украины сейчас крайне сложная ситуация с резервами: стратегических, как было во время прошлогоднего контрнаступа, у нее уже нет. Это наглядно видно по ситуации вокруг Волчанска, отметил специалист.
После начала действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами, ракетными комплексами может уничтожать логистику украинской стороны в оперативном тылу, указал он.
"И даже если у ВСУ есть резервы, они не всегда могут оперативно перебросить их к месту очередного удара. Последующие удары будут учитывать географию театра военных действий, который формируется на наших глазах", - заключил собеседник издания.
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