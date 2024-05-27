https://ukraina.ru/20240527/1055272682.html

Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ

Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру

Обрушение фронта на Украине неизбежно: военный эксперт объяснил, что не так с резервами и логистикой ВСУ

После начала боевых действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами и ракетными комплексами может уничтожать логистику ВСУ в оперативном тылу. Также у Украины крайне сложная ситуация с резервами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-27T03:30

2024-05-27T03:30

2024-05-27T03:30

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Обрушение позиционного фронта на Украине неизбежно. Но момент, когда это произойдет невозможно предсказать, это зависит от массы факторов: состояния тыловой защиты ВСУ и способности украинской армии вести хоть какую-то оборону, рассказал эксперт.У Украины сейчас крайне сложная ситуация с резервами: стратегических, как было во время прошлогоднего контрнаступа, у нее уже нет. Это наглядно видно по ситуации вокруг Волчанска, отметил специалист. После начала действий на севере Украина быстро столкнулась с тем, что Россия планирующими бомбами, ракетными комплексами может уничтожать логистику украинской стороны в оперативном тылу, указал он."И даже если у ВСУ есть резервы, они не всегда могут оперативно перебросить их к месту очередного удара. Последующие удары будут учитывать географию театра военных действий, который формируется на наших глазах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, какие мировые события повлияли на возникновение фашизма как массового явления можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского

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новости, украина, россия, алексей анпилогов, всу, резервы, север, логистика, германия, война, договор, оборона, украинская армия