https://ukraina.ru/20240524/1055276170.html
Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт
Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт - 24.05.2024 Украина.ру
Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт
Генштаб украинской армии оптимизируют, уволив до 60% сотрудников с их последующей отправкой на передовую. Об этом в пятницу сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский на брифинге
2024-05-24T20:07
2024-05-24T20:07
2024-05-24T20:07
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генштаб
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
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По его словам, в конце зимы – начале весны этого года в Генеральном штабе украинской армии было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Такой анализ включил расформирование ряда организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих, которые дублируют функции друг друга. Согласно плану, в дальнейшем Генштаб доукомплектуют органами управления оперативного и тактического уровней, а также боевыми воинскими частями, что даст возможность ротации подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения. "Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые напрямую осуществляют управление группировками войск", – добавил Острянский. Ранее Владимир Зеленский уволил командующих Силами спецопераций, Силами поддержки ВСУ, а также командира, ответственного за Харьковское направление, где ВС РФ развернули наступление. Почему в украинском Генштабе царит грусть и каким станет смертельный фактор для ВСУ в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.
https://ukraina.ru/20240521/1055205766.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, генштаб, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Россия, Генштаб, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация
Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт
Генштаб украинской армии оптимизируют, уволив до 60% сотрудников с их последующей отправкой на передовую. Об этом в пятницу сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский на брифинге
По его словам, в конце зимы – начале весны этого года в Генеральном штабе украинской армии было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления.
Такой анализ включил расформирование ряда организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих, которые дублируют функции друг друга.
Согласно плану, в дальнейшем Генштаб доукомплектуют органами управления оперативного и тактического уровней, а также боевыми воинскими частями, что даст возможность ротации подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения.
"Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые напрямую осуществляют управление группировками войск", – добавил Острянский.
Ранее Владимир Зеленский уволил командующих Силами спецопераций, Силами поддержки ВСУ, а также командира, ответственного за Харьковское направление, где ВС РФ развернули наступление.
Почему в украинском Генштабе царит грусть и каким станет смертельный фактор для ВСУ в интервью "Украина.ру" рассказал
эксперт.