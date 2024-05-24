https://ukraina.ru/20240524/1055276170.html

Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт

Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт - 24.05.2024 Украина.ру

Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт

Генштаб украинской армии оптимизируют, уволив до 60% сотрудников с их последующей отправкой на передовую. Об этом в пятницу сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский на брифинге

2024-05-24T20:07

2024-05-24T20:07

2024-05-24T20:07

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вооруженные силы украины

мобилизация

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По его словам, в конце зимы – начале весны этого года в Генеральном штабе украинской армии было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Такой анализ включил расформирование ряда организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих, которые дублируют функции друг друга. Согласно плану, в дальнейшем Генштаб доукомплектуют органами управления оперативного и тактического уровней, а также боевыми воинскими частями, что даст возможность ротации подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения. "Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые напрямую осуществляют управление группировками войск", – добавил Острянский. Ранее Владимир Зеленский уволил командующих Силами спецопераций, Силами поддержки ВСУ, а также командира, ответственного за Харьковское направление, где ВС РФ развернули наступление. Почему в украинском Генштабе царит грусть и каким станет смертельный фактор для ВСУ в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.

https://ukraina.ru/20240521/1055205766.html

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новости, россия, генштаб, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация