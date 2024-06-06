https://ukraina.ru/20240606/1055533741.html

НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ

НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ - 06.06.2024 Украина.ру

НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ

Североатлантический альянс подпишет с Украиной соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет газета Bloomberg

2024-06-06T20:09

2024-06-06T20:09

2024-06-06T20:32

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По словам помощника генсека НАТО Дэвида ван Веела, которого цитирует СМИ, текст документа об обмене информацией между Украиной и альянсом будет готов до предстоящего саммита в Вашингтоне. Уточняется, что таким образом союзники намерены помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания боевых действий, а для НАТО речь идет и о подражании некоторых примеров быстрого внедрения и развертывания военных технологий. Накануне в Кракове представители 17 страны, в том числе Украины, Бельгии и США обсуждали методы противодействовия постоянному глушению Россией глобальной системы позиционирования GPS, что сделало неэффективными украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие. Ранее СМИ неоднократно писали, что российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине.О том как бойцы ВС РФ противостоят украинским дронам и что им необходимо еще читайте в интервью военного обозревателя "Комсомольской правды", полковника в отставке Виктора Баранец.

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