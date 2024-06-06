НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ
20:09 06.06.2024 (обновлено: 20:32 06.06.2024)
Североатлантический альянс подпишет с Украиной соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет газета Bloomberg
По словам помощника генсека НАТО Дэвида ван Веела, которого цитирует СМИ, текст документа об обмене информацией между Украиной и альянсом будет готов до предстоящего саммита в Вашингтоне.
Уточняется, что таким образом союзники намерены помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания боевых действий, а для НАТО речь идет и о подражании некоторых примеров быстрого внедрения и развертывания военных технологий.
"Украинцы внедряют инновации на очень высокой скорости. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя не являются статичной вещью. Это больше похоже на шахматы", – приводит издание слова Веела.
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