НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ - 06.06.2024 Украина.ру
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НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ
НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ - 06.06.2024 Украина.ру
НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ
Североатлантический альянс подпишет с Украиной соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет газета Bloomberg
2024-06-06T20:09
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По словам помощника генсека НАТО Дэвида ван Веела, которого цитирует СМИ, текст документа об обмене информацией между Украиной и альянсом будет готов до предстоящего саммита в Вашингтоне. Уточняется, что таким образом союзники намерены помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания боевых действий, а для НАТО речь идет и о подражании некоторых примеров быстрого внедрения и развертывания военных технологий. Накануне в Кракове представители 17 страны, в том числе Украины, Бельгии и США обсуждали методы противодействовия постоянному глушению Россией глобальной системы позиционирования GPS, что сделало неэффективными украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие. Ранее СМИ неоднократно писали, что российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине.О том как бойцы ВС РФ противостоят украинским дронам и что им необходимо еще читайте в интервью военного обозревателя "Комсомольской правды", полковника в отставке Виктора Баранец.
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Новости, Украина, Россия, НАТО, Киев, bloomberg, СВО, РЭБ

НАТО пообещал Киеву больше разведданных о возможностях ВС РФ

20:09 06.06.2024 (обновлено: 20:32 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Североатлантический альянс подпишет с Украиной соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет газета Bloomberg
По словам помощника генсека НАТО Дэвида ван Веела, которого цитирует СМИ, текст документа об обмене информацией между Украиной и альянсом будет готов до предстоящего саммита в Вашингтоне.
Уточняется, что таким образом союзники намерены помочь Украине стать масштабным поставщиком технологий после окончания боевых действий, а для НАТО речь идет и о подражании некоторых примеров быстрого внедрения и развертывания военных технологий.
"Украинцы внедряют инновации на очень высокой скорости. Но, конечно, россияне не глупые. Это означает, что инновации на поле боя не являются статичной вещью. Это больше похоже на шахматы", – приводит издание слова Веела.
Накануне в Кракове представители 17 страны, в том числе Украины, Бельгии и США обсуждали методы противодействовия постоянному глушению Россией глобальной системы позиционирования GPS, что сделало неэффективными украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие.
Ранее СМИ неоднократно писали, что российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине.
О том как бойцы ВС РФ противостоят украинским дронам и что им необходимо еще читайте в интервью военного обозревателя "Комсомольской правды", полковника в отставке Виктора Баранец.
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