https://ukraina.ru/20240216/1053323087.html

Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики

Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики - 16.02.2024 Украина.ру

Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики

России сейчас важно найти противоядие от беспилотников. Войскам нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые "гоняются" не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-16T03:40

2024-02-16T03:40

2024-02-16T03:40

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Сейчас РФ вышли на такой уровень в производстве БПЛА, когда можно говорить о некоем балансе сил. И это несмотря на то, что Запад отправляет на Украину тысячи дронов. Собственными беспилотниками ВС РФ могут адекватно наносить удары по противнику, рассказал обозреватель.России важно найти надежное противоядие от беспилотников. И военно-технический прогресс уже загнал в тупик лучшие конструкторские умы. Нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые гоняются не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом, добавил эксперт.Конечно, российские военные могут глушить эти беспилотники. Наш РЭБ хорошо "выносит мозги" этим БПЛА. Но противник не дремлет, западные специалисты изучают российские РЭБы и постепенно находят противоядие. Враг учится работать против нашей техники, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html

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новости, всу, вс рф, россия, украина, дроны, бпла, беспилотники, рэб, сво