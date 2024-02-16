Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики
России сейчас важно найти противоядие от беспилотников. Войскам нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые "гоняются" не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас РФ вышли на такой уровень в производстве БПЛА, когда можно говорить о некоем балансе сил. И это несмотря на то, что Запад отправляет на Украину тысячи дронов. Собственными беспилотниками ВС РФ могут адекватно наносить удары по противнику, рассказал обозреватель.
России важно найти надежное противоядие от беспилотников. И военно-технический прогресс уже загнал в тупик лучшие конструкторские умы. Нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые гоняются не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом, добавил эксперт.
"Мы можем физически уничтожить дроны. Но ты же не станешь ракетой для самолета или вертолета сбивать маленький дрон, который несет под брюхом 3,5 килограмма тротила. Потому сейчас конструкторская мысль крутится вокруг того, чтобы дать каждому бойцу по дробовику, чтобы он шрапнелью или дробью стрелял по ним", - подчеркнул Баранец.
Конечно, российские военные могут глушить эти беспилотники. Наш РЭБ хорошо "выносит мозги" этим БПЛА. Но противник не дремлет, западные специалисты изучают российские РЭБы и постепенно находят противоядие. Враг учится работать против нашей техники, подытожил собеседник Украина.ру.
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