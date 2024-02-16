Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики - 16.02.2024 Украина.ру
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Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики
Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики - 16.02.2024 Украина.ру
Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики
России сейчас важно найти противоядие от беспилотников. Войскам нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые "гоняются" не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-16T03:40
2024-02-16T03:40
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Сейчас РФ вышли на такой уровень в производстве БПЛА, когда можно говорить о некоем балансе сил. И это несмотря на то, что Запад отправляет на Украину тысячи дронов. Собственными беспилотниками ВС РФ могут адекватно наносить удары по противнику, рассказал обозреватель.России важно найти надежное противоядие от беспилотников. И военно-технический прогресс уже загнал в тупик лучшие конструкторские умы. Нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые гоняются не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом, добавил эксперт.Конечно, российские военные могут глушить эти беспилотники. Наш РЭБ хорошо "выносит мозги" этим БПЛА. Но противник не дремлет, западные специалисты изучают российские РЭБы и постепенно находят противоядие. Враг учится работать против нашей техники, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, россия, украина, дроны, бпла, беспилотники, рэб, сво
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, дроны, БПЛА, беспилотники, РЭБ, СВО

Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики

03:40 16.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота дронобойцов в ЛНР
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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России сейчас важно найти противоядие от беспилотников. Войскам нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые "гоняются" не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас РФ вышли на такой уровень в производстве БПЛА, когда можно говорить о некоем балансе сил. И это несмотря на то, что Запад отправляет на Украину тысячи дронов. Собственными беспилотниками ВС РФ могут адекватно наносить удары по противнику, рассказал обозреватель.
России важно найти надежное противоядие от беспилотников. И военно-технический прогресс уже загнал в тупик лучшие конструкторские умы. Нужны эффективные средства по борьбе FPV-дронами, которые гоняются не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом, добавил эксперт.
"Мы можем физически уничтожить дроны. Но ты же не станешь ракетой для самолета или вертолета сбивать маленький дрон, который несет под брюхом 3,5 килограмма тротила. Потому сейчас конструкторская мысль крутится вокруг того, чтобы дать каждому бойцу по дробовику, чтобы он шрапнелью или дробью стрелял по ним", - подчеркнул Баранец.
Конечно, российские военные могут глушить эти беспилотники. Наш РЭБ хорошо "выносит мозги" этим БПЛА. Но противник не дремлет, западные специалисты изучают российские РЭБы и постепенно находят противоядие. Враг учится работать против нашей техники, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Вчера, 15:43
Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на ДнепреМы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация подразделений ВСУ в Авдеевке. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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Заголовок открываемого материала
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03:40Полковник Баранец объяснил, как российские РЭБы "выносят мозги" коптерам ВСУ, но бойцам нужны дробовики
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