Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова

Рожин: спецслужбы Украины хуже ИГ* и Талибана*, но до сих пор не признаны в РФ террористами

Борьба с исполнителями убийства военкора Владлена Татарского, как и любого другого теракта - это работа с симптомами, уничтожать нужно организаторов. Такое заявление сделал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин