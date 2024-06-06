Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова - 06.06.2024 Украина.ру
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Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова
Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова - 06.06.2024 Украина.ру
Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова
К вопросу деятельности движения Талибан** и установлении отношений различных стран с властями талибов* следует подходить прагматично, с учетом тех реалий, которые сложились в Афганистане не без участия НАТО. Так участие движения на ПМЭФ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-06-06T19:36
2024-06-06T19:39
новости
афганистан
"талибан"
мид
россия
сша
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
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Захарова подчеркнула, что Россия поддерживала контакты с Афганистаном долгие годы. Она напомнила, что Советский союз строил базис, который давал возможность налаживать мирную жизнь внутри этой страны, в соответствии с их традициями, особенностями, ценностями и так далее.США же пошли по другому пути, "как они это делают везде". В частности теперь, так называемые эксперты, блогеры указывают на проблемы, связанные наркотрафиком, оргпреступностью, забывая о первопричинах этих явлений. Спикер российского МИД не стала комментировать темы переговоров с делегацией талибов** на ПМЭФ, однако указала, что пришло время решать многочисленные проблемы Афганистана самому обществу страны и всем ее соседям.Ранее в РФ собирались снять с Талибана** статус террористической организации, глава МИД России Сергей Лавров объяснил почему.Стоит ли разрешить Талибан** и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу читайте в интервью политолога, секретарь-координатора Кавказского геополитического клуба Яны Амелиной.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, афганистан, "талибан", мид, россия, сша, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова
Новости, Афганистан, "Талибан", МИД, Россия, США, Петербургский международный экономический форум (фонд), Мария Захарова

Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова

19:36 06.06.2024 (обновлено: 19:39 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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К вопросу деятельности движения Талибан** и установлении отношений различных стран с властями талибов* следует подходить прагматично, с учетом тех реалий, которые сложились в Афганистане не без участия НАТО. Так участие движения на ПМЭФ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Американцы и натовцы ставили в Афганистане и вокруг такое количество проблем, что это по сути похоже на такие минные поля, которые просто придется разминировать. Это, конечно, образ, но на мой взгляд, он очень символичный. Собственно, для этого сейчас эта работа по выстраиванию отношений ведется", – сказала она в интервью РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что Россия поддерживала контакты с Афганистаном долгие годы. Она напомнила, что Советский союз строил базис, который давал возможность налаживать мирную жизнь внутри этой страны, в соответствии с их традициями, особенностями, ценностями и так далее.
США же пошли по другому пути, "как они это делают везде".
В частности теперь, так называемые эксперты, блогеры указывают на проблемы, связанные наркотрафиком, оргпреступностью, забывая о первопричинах этих явлений.
Спикер российского МИД не стала комментировать темы переговоров с делегацией талибов** на ПМЭФ, однако указала, что пришло время решать многочисленные проблемы Афганистана самому обществу страны и всем ее соседям.
Ранее в РФ собирались снять с Талибана** статус террористической организации, глава МИД России Сергей Лавров объяснил почему.
Стоит ли разрешить Талибан** и какую цену Грузия потребует у России за свою дружбу читайте в интервью политолога, секретарь-координатора Кавказского геополитического клуба Яны Амелиной.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.
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НовостиАфганистан"Талибан"МИДРоссияСШАПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария Захарова
 
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Заголовок открываемого материала
19:38Хочу жить в России. Лучше Альп могут быть только горы Кавказа
19:36Образ талибов* придется "разминировать", как минные поля, оставленные натовцами в Афганистане – Захарова
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