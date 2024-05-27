В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему
18:40 27.05.2024 (обновлено: 18:42 27.05.2024)
"Талибан"* является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична Москве. Вслед за Казахстаном, где с организации уже снят статус террористической, то же сделают и в России, сообщил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
По его словам, Москва никогда не сворачивала работу российского посольства в Афганистане, ровно как и посольство Китайской Народной Республики. Лавров напомнил, что посол "Талибана"* вручал верительные грамоты в Пекине вместе с другими дипломатами.
"Казахстан недавно принял решение (об лишении "Талибана"* террористического статуса – ред), которое мы тоже собираемся принять. Тем более что совет безопасности ООН талибов как организацию террористической не объявлял. Там в списке террористов есть, по моему, двенадцать-пятнадцать конкретных "персонажей", – сказал российский министр журналистам.
Он также напомнил, что России и ее союзникам в Центральной Азии Афганистан не безразличен, поэтому снятие статуса отражает "осознание реальности".
Ранее эксперт отмечал, что спецслужбы Украины хуже "Талибана"*, однако они до сих пор не признаны в России террористами.
*террористическая организация, запрещенная в России