В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему - 27.05.2024 Украина.ру
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В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему
В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему - 27.05.2024 Украина.ру
В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему
"Талибан"* является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична Москве. Вслед за Казахстаном, где с организации уже снят статус террористической, то же сделают и в России, сообщил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2024-05-27T18:40
2024-05-27T18:42
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афганистан
"талибан"
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По его словам, Москва никогда не сворачивала работу российского посольства в Афганистане, ровно как и посольство Китайской Народной Республики. Лавров напомнил, что посол "Талибана"* вручал верительные грамоты в Пекине вместе с другими дипломатами. Он также напомнил, что России и ее союзникам в Центральной Азии Афганистан не безразличен, поэтому снятие статуса отражает "осознание реальности". Ранее эксперт отмечал, что спецслужбы Украины хуже "Талибана"*, однако они до сих пор не признаны в России террористами. *террористическая организация, запрещенная в России
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Новости, Россия, Сергей Лавров, Афганистан, "Талибан", Москва, ООН

В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему

18:40 27.05.2024 (обновлено: 18:42 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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"Талибан"* является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична Москве. Вслед за Казахстаном, где с организации уже снят статус террористической, то же сделают и в России, сообщил 27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
По его словам, Москва никогда не сворачивала работу российского посольства в Афганистане, ровно как и посольство Китайской Народной Республики. Лавров напомнил, что посол "Талибана"* вручал верительные грамоты в Пекине вместе с другими дипломатами.

"Казахстан недавно принял решение (об лишении "Талибана"* террористического статуса – ред), которое мы тоже собираемся принять. Тем более что совет безопасности ООН талибов как организацию террористической не объявлял. Там в списке террористов есть, по моему, двенадцать-пятнадцать конкретных "персонажей", – сказал российский министр журналистам.

Он также напомнил, что России и ее союзникам в Центральной Азии Афганистан не безразличен, поэтому снятие статуса отражает "осознание реальности".
Ранее эксперт отмечал, что спецслужбы Украины хуже "Талибана"*, однако они до сих пор не признаны в России террористами.
*террористическая организация, запрещенная в России
Василий Малюк
7 апреля, 11:25
"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ МалюкеГлава Службы безопасности Украины (СБУ) Малюк* фактически признал причастность его спецслужбы к терактам и убийствам в РФ за последние годы.
 
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