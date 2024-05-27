В РФ собираются снять с "Талибана"* статус террористической организации, Лавров объяснил почему

"Его можно только выцарапать с Украины". Александр Михайлов об экстремисте и террористе СБУ Малюке

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Малюк* фактически признал причастность его спецслужбы к терактам и убийствам в РФ за последние годы.