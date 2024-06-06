У НАТО нет планов отправлять войска на Украину, заявил Столтенберг - 06.06.2024 Украина.ру
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У НАТО нет планов отправлять войска на Украину, заявил Столтенберг
У НАТО нет планов отправлять войска на Украину, заявил Столтенберг - 06.06.2024 Украина.ру
У НАТО нет планов отправлять войска на Украину, заявил Столтенберг
У НАТО нет планов по размещению военных на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Финляндии
2024-06-06T12:14
2024-06-06T12:14
новости
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йенс столтенберг
владимир путин
нато
войска
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"Украина в соответствии с международным правом имеет право на самооборону. Мы имеем право оказывать Украине поддержку. Союзники оказывают помощь Украине разными способами. У НАТО нет планов на размещение сил на Украине", - сказал Столтенберг.При этом он подчеркнул, что НАТО работает над тем, чтобы обеспечить стабильную, долгосрочную поддержку Украине и необходимое долгосрочное финансирование.Накануне британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила о подготовке НАТО к переброске войск на Украину.В статье говорилось о том, НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае "крупной сухопутной войны с Россией в Европе".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В материале Романа Гнатюк НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски подробнее о политике альянса
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новости, украина, россия, йенс столтенберг, владимир путин, нато, войска
Новости, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, войска

У НАТО нет планов отправлять войска на Украину, заявил Столтенберг

12:14 06.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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У НАТО нет планов по размещению военных на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Финляндии
"Украина в соответствии с международным правом имеет право на самооборону. Мы имеем право оказывать Украине поддержку. Союзники оказывают помощь Украине разными способами. У НАТО нет планов на размещение сил на Украине", - сказал Столтенберг.
При этом он подчеркнул, что НАТО работает над тем, чтобы обеспечить стабильную, долгосрочную поддержку Украине и необходимое долгосрочное финансирование.
Накануне британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила о подготовке НАТО к переброске войск на Украину.
В статье говорилось о том, НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае "крупной сухопутной войны с Россией в Европе".
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Лидеры западных стран запугивают население российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В материале Романа Гнатюк НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски подробнее о политике альянса
 
НовостиУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОвойска
 
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