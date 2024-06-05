https://ukraina.ru/20240605/1055485993.html

НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски

НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски - 05.06.2024 Украина.ру

НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски

"Лихорадка Украины", начавшаяся в 2014 году и получившая обострение в 2022-м, затрагивает собой не только соседние страны, но и косвенно влияет на большую часть нашего мира.

2024-06-05T10:56

2024-06-05T10:56

2024-06-05T10:56

украина

запад

россия

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

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К сожалению, влияние этого "явления" сугубо негативное, ведь России, к примеру, пришлось начинать СВО, чтобы адекватно отреагировать на агрессивные нападки "Незалежной" на суверенитет и свободу жителей Донбасса, а Запад, в свою очередь, просто не смог удержаться от извлечения прямой выгоды от столкновения Киева и Москвы.Теперь же, по прошествии двух лет боевых действий, украинский режим начал истощать все возможные резервы. Запад получил чёткий сигнал о том, что без его непосредственного участия, жёлто-голубой режим узурпатора Зеленского долго против Армии России не выдержит. Теперь, от Запада (и что самое интересное, от НАТО), ждут реальных действий, а не пустых обещаний, на которые не скупился Столтенберг.Сам конфликт на Украине представляет собой сложное и многослойное явление, в котором переплетаются геополитические интересы, этнические противоречия и экономические факторы. На фоне усиления военного противостояния и роста напряженности все чаще звучат заявления о возможном участии НАТО в этом конфликте. Однако реалии боевых действий на Украине совершенно незнакомы командованию и солдатам НАТО, что делает их участие проблематичным и потенциально катастрофическим.Военная тактика и стратегии, используемые в конфликте на Украине, существенно отличаются от тех, с которыми сталкивались вооруженные силы НАТО в своих предыдущих операциях. Прежде всего, стоит отметить специфику местных боевых действий, включающую в себя элементы общевойскового, позиционного противостояния, а также интенсивные артиллерийские дуэли. В этом конфликте сочетаются инструменты и методы ведения войны как ХХ, так и ХХI веков, и для НАТО это станет просто непреодолимым испытанием. Солдаты и командование НАТО, привыкшие к высокотехнологичным и быстро развивающимся операциям, могут оказаться не готовыми к затяжной и изнурительной войне, требующей совершенно иных навыков, и уникального, по своим масштабам, тактического подхода. Усугубить ситуацию может и крайняя степень политизации данного конфликта, ведь политики стран Запада не достигают необходимого результата в "демонизации" России – западное общество устало от украинской повестки и гораздо охотнее выйдет на митинг в поддержку Палестины против агрессии Израиля в секторе Газа. А вот что касается решимости отправки западных граждан на войну в составе добровольческих корпусов, которые могут войти в контингент НАТО на Украине, всё ещё более неоднозначно.Общество западных стран, привыкшее к относительной безопасности и стабильности, крайне негативно воспринимает любые военные потери. Это отчетливо проявилось в ходе конфликтов в Афганистане и Ираке, где каждая потеря солдата вызывала значительный общественный резонанс и политическое антивоенное давление на правительство. В случае с Украиной, где интенсивность боевых действий и уровень риска значительно выше, участие НАТО сопряжено с неизбежными потерями личного состава.Уже сейчас западное общество поражено потерями техники, переданной Украине. Масштабные потери личного состава среди солдат НАТО вызвали бы еще больший шок и фрустрацию, что привело бы к серьезным политическим последствиям внутри стран Альянса. В этих условиях, даже ограниченное участие НАТО в конфликте стало бы значительным испытанием для общественного мнения и политических элит Запада.При всём при этом, позиции нынешних правительств западных государств стали очень шаткими, а ещё большие неудачи на геополитической арене могут окончиться кризисом абсолютного недоверия власти со стороны народа, что, несомненно, активизирует политических конкурентов. Они, ради получения власти, с удовольствием сведут на "нет" все достижения и усилия армий НАТО, и обвинят во всех грехах своих "хромых уток", что откроет им практически неограниченную власть при условии демонтажа политически и экономически невыгодного курса старой европейской власти.Кроме того, любое военное вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет в себе риск эскалации до уровня глобального конфликта. Россия, как основная противостоящая сторона, неоднократно заявляла о готовности использовать весь спектр доступных средств для защиты своих интересов. В условиях, когда обе стороны конфликта обладают ядерным оружием, любое прямое столкновение грозит перерасти в ядерный апокалипсис, последствия которого будут катастрофическими для всего человечества.Заявления о возможном участии НАТО в конфликте на Украине, которые периодически звучат в информационном пространстве, скорее представляют собой инструмент психологического давления, нежели реальные планы. Эти заявления призваны напугать противников Альянса и продемонстрировать решимость западных стран. Однако реальное участие НАТО в конфликте сопряжено с огромными рисками и потенциальными потерями, которые западное общество просто не готово принять.В конечном итоге, подобные заявления остаются голословными предположениями, которые, в случае реализации, могут обернуться глобальной катастрофой. Проще говоря, призывы к военной интервенции приведут к реализации сценария, который неизбежно приведёт Запад к невосполнимым потерям человеческих ресурсов, так и краху нынешних политических систем.

https://ukraina.ru/20230603/1046838948.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

украина, запад, россия, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато