https://ukraina.ru/20240605/1055485993.html
НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски
НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски - 05.06.2024 Украина.ру
НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски
"Лихорадка Украины", начавшаяся в 2014 году и получившая обострение в 2022-м, затрагивает собой не только соседние страны, но и косвенно влияет на большую часть нашего мира.
2024-06-05T10:56
2024-06-05T10:56
2024-06-05T10:56
украина
запад
россия
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041135497_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_97bcfff97702a705adf8c15583c3b76f.jpg
К сожалению, влияние этого "явления" сугубо негативное, ведь России, к примеру, пришлось начинать СВО, чтобы адекватно отреагировать на агрессивные нападки "Незалежной" на суверенитет и свободу жителей Донбасса, а Запад, в свою очередь, просто не смог удержаться от извлечения прямой выгоды от столкновения Киева и Москвы.Теперь же, по прошествии двух лет боевых действий, украинский режим начал истощать все возможные резервы. Запад получил чёткий сигнал о том, что без его непосредственного участия, жёлто-голубой режим узурпатора Зеленского долго против Армии России не выдержит. Теперь, от Запада (и что самое интересное, от НАТО), ждут реальных действий, а не пустых обещаний, на которые не скупился Столтенберг.Сам конфликт на Украине представляет собой сложное и многослойное явление, в котором переплетаются геополитические интересы, этнические противоречия и экономические факторы. На фоне усиления военного противостояния и роста напряженности все чаще звучат заявления о возможном участии НАТО в этом конфликте. Однако реалии боевых действий на Украине совершенно незнакомы командованию и солдатам НАТО, что делает их участие проблематичным и потенциально катастрофическим.Военная тактика и стратегии, используемые в конфликте на Украине, существенно отличаются от тех, с которыми сталкивались вооруженные силы НАТО в своих предыдущих операциях. Прежде всего, стоит отметить специфику местных боевых действий, включающую в себя элементы общевойскового, позиционного противостояния, а также интенсивные артиллерийские дуэли. В этом конфликте сочетаются инструменты и методы ведения войны как ХХ, так и ХХI веков, и для НАТО это станет просто непреодолимым испытанием. Солдаты и командование НАТО, привыкшие к высокотехнологичным и быстро развивающимся операциям, могут оказаться не готовыми к затяжной и изнурительной войне, требующей совершенно иных навыков, и уникального, по своим масштабам, тактического подхода. Усугубить ситуацию может и крайняя степень политизации данного конфликта, ведь политики стран Запада не достигают необходимого результата в "демонизации" России – западное общество устало от украинской повестки и гораздо охотнее выйдет на митинг в поддержку Палестины против агрессии Израиля в секторе Газа. А вот что касается решимости отправки западных граждан на войну в составе добровольческих корпусов, которые могут войти в контингент НАТО на Украине, всё ещё более неоднозначно.Общество западных стран, привыкшее к относительной безопасности и стабильности, крайне негативно воспринимает любые военные потери. Это отчетливо проявилось в ходе конфликтов в Афганистане и Ираке, где каждая потеря солдата вызывала значительный общественный резонанс и политическое антивоенное давление на правительство. В случае с Украиной, где интенсивность боевых действий и уровень риска значительно выше, участие НАТО сопряжено с неизбежными потерями личного состава.Уже сейчас западное общество поражено потерями техники, переданной Украине. Масштабные потери личного состава среди солдат НАТО вызвали бы еще больший шок и фрустрацию, что привело бы к серьезным политическим последствиям внутри стран Альянса. В этих условиях, даже ограниченное участие НАТО в конфликте стало бы значительным испытанием для общественного мнения и политических элит Запада.При всём при этом, позиции нынешних правительств западных государств стали очень шаткими, а ещё большие неудачи на геополитической арене могут окончиться кризисом абсолютного недоверия власти со стороны народа, что, несомненно, активизирует политических конкурентов. Они, ради получения власти, с удовольствием сведут на "нет" все достижения и усилия армий НАТО, и обвинят во всех грехах своих "хромых уток", что откроет им практически неограниченную власть при условии демонтажа политически и экономически невыгодного курса старой европейской власти.Кроме того, любое военное вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет в себе риск эскалации до уровня глобального конфликта. Россия, как основная противостоящая сторона, неоднократно заявляла о готовности использовать весь спектр доступных средств для защиты своих интересов. В условиях, когда обе стороны конфликта обладают ядерным оружием, любое прямое столкновение грозит перерасти в ядерный апокалипсис, последствия которого будут катастрофическими для всего человечества.Заявления о возможном участии НАТО в конфликте на Украине, которые периодически звучат в информационном пространстве, скорее представляют собой инструмент психологического давления, нежели реальные планы. Эти заявления призваны напугать противников Альянса и продемонстрировать решимость западных стран. Однако реальное участие НАТО в конфликте сопряжено с огромными рисками и потенциальными потерями, которые западное общество просто не готово принять.В конечном итоге, подобные заявления остаются голословными предположениями, которые, в случае реализации, могут обернуться глобальной катастрофой. Проще говоря, призывы к военной интервенции приведут к реализации сценария, который неизбежно приведёт Запад к невосполнимым потерям человеческих ресурсов, так и краху нынешних политических систем.
https://ukraina.ru/20230603/1046838948.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, запад, россия, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски
корреспондент издания Украина.ру
"Лихорадка Украины", начавшаяся в 2014 году и получившая обострение в 2022-м, затрагивает собой не только соседние страны, но и косвенно влияет на большую часть нашего мира.
К сожалению, влияние этого "явления" сугубо негативное, ведь России, к примеру, пришлось начинать СВО, чтобы адекватно отреагировать на агрессивные нападки "Незалежной" на суверенитет и свободу жителей Донбасса, а Запад, в свою очередь, просто не смог удержаться от извлечения прямой выгоды от столкновения Киева и Москвы.
Теперь же, по прошествии двух лет боевых действий, украинский режим начал истощать все возможные резервы. Запад получил чёткий сигнал о том, что без его непосредственного участия, жёлто-голубой режим узурпатора Зеленского долго против Армии России не выдержит. Теперь, от Запада (и что самое интересное, от НАТО), ждут реальных действий, а не пустых обещаний, на которые не скупился Столтенберг
.
Сам конфликт на Украине представляет собой сложное и многослойное явление, в котором переплетаются геополитические интересы, этнические противоречия и экономические факторы. На фоне усиления военного противостояния и роста напряженности все чаще звучат заявления о возможном участии НАТО в этом конфликте. Однако реалии боевых действий на Украине совершенно незнакомы командованию и солдатам НАТО, что делает их участие проблематичным и потенциально катастрофическим.
Военная тактика и стратегии, используемые в конфликте на Украине, существенно отличаются от тех, с которыми сталкивались вооруженные силы НАТО в своих предыдущих операциях.
Прежде всего, стоит отметить специфику местных боевых действий, включающую в себя элементы общевойскового, позиционного противостояния, а также интенсивные артиллерийские дуэли. В этом конфликте сочетаются инструменты и методы ведения войны как ХХ, так и ХХI веков, и для НАТО это станет просто непреодолимым испытанием.
Солдаты и командование НАТО, привыкшие к высокотехнологичным и быстро развивающимся операциям, могут оказаться не готовыми к затяжной и изнурительной войне, требующей совершенно иных навыков, и уникального, по своим масштабам, тактического подхода. Усугубить ситуацию может и крайняя степень политизации данного конфликта, ведь политики стран Запада не достигают необходимого результата в "демонизации" России – западное общество устало от украинской повестки и гораздо охотнее выйдет на митинг в поддержку Палестины против агрессии Израиля в секторе Газа. А вот что касается решимости отправки западных граждан на войну в составе добровольческих корпусов, которые могут войти в контингент НАТО на Украине, всё ещё более неоднозначно.
Общество западных стран, привыкшее к относительной безопасности и стабильности, крайне негативно воспринимает любые военные потери. Это отчетливо проявилось в ходе конфликтов в Афганистане и Ираке, где каждая потеря солдата вызывала значительный общественный резонанс и политическое антивоенное давление на правительство. В случае с Украиной, где интенсивность боевых действий и уровень риска значительно выше, участие НАТО сопряжено с неизбежными потерями личного состава.
Уже сейчас западное общество поражено потерями техники, переданной Украине. Масштабные потери личного состава среди солдат НАТО вызвали бы еще больший шок и фрустрацию, что привело бы к серьезным политическим последствиям внутри стран Альянса. В этих условиях, даже ограниченное участие НАТО в конфликте стало бы значительным испытанием для общественного мнения и политических элит Запада.
При всём при этом, позиции нынешних правительств западных государств стали очень шаткими, а ещё большие неудачи на геополитической арене могут окончиться кризисом абсолютного недоверия власти со стороны народа, что, несомненно, активизирует политических конкурентов. Они, ради получения власти, с удовольствием сведут на "нет" все достижения и усилия армий НАТО, и обвинят во всех грехах своих "хромых уток", что откроет им практически неограниченную власть при условии демонтажа политически и экономически невыгодного курса старой европейской власти.
Кроме того, любое военное вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет в себе риск эскалации до уровня глобального конфликта. Россия, как основная противостоящая сторона, неоднократно заявляла о готовности использовать весь спектр доступных средств для защиты своих интересов. В условиях, когда обе стороны конфликта обладают ядерным оружием, любое прямое столкновение грозит перерасти в ядерный апокалипсис, последствия которого будут катастрофическими для всего человечества.
Заявления о возможном участии НАТО в конфликте на Украине, которые периодически звучат в информационном пространстве, скорее представляют собой инструмент психологического давления, нежели реальные планы. Эти заявления призваны напугать противников Альянса и продемонстрировать решимость западных стран. Однако реальное участие НАТО в конфликте сопряжено с огромными рисками и потенциальными потерями, которые западное общество просто не готово принять.
В конечном итоге, подобные заявления остаются голословными предположениями, которые, в случае реализации, могут обернуться глобальной катастрофой. Проще говоря, призывы к военной интервенции приведут к реализации сценария, который неизбежно приведёт Запад к невосполнимым потерям человеческих ресурсов, так и краху нынешних политических систем.