Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США - 21.09.2026 Украина.ру
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Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США
Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США - 21.09.2026 Украина.ру
Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США
Прогресс в урегулировании конфликта на Украине возможен после предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает 21 сентября РИА Новости
2026-09-21T18:31
2026-09-21T18:31
новости
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дональд трамп
владимир зеленский
джей ди вэнс
переговоры по украине 2026
международные отношения
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Вэнс напомнил о запланированных переговорах Трампа с Зеленским."Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса. Думаю, как говорил президент, российско-украинская война оказалась, безусловно, самым сложным из международных конфликтов с точки зрения урегулирования", - сказал он.По словам вице-президента США, встреча Трампа с Зеленским должна состояться завтра или послезавтра."Эту проблему действительно оказалось непросто решить. Но я предпочитаю работать с президентом, который активно пытается добиться ее решения", - сказал Вэнс журналистам, комментируя украинскую проблему.Вице-президент США в общении с прессой отметил также, что решение украинской проблемы - "это всего лишь вопрос времени".Накануне президент США Дональд Трамп подписал принятый парламентом США закон о санкциях против России и Ирана. Документ разрешает и расширяет санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действующие санкции против исламской республики.До этого в Москве и Киеве побывала делегация США. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине.Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс, переговоры по украине 2026, международные отношения
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Переговоры по Украине 2026, международные отношения

Прогресс в переговорах по Украине возможен, считает вице-президент США

18:31 21.09.2026
 
© AP / Charles Sykes
- РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© AP / Charles Sykes
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Прогресс в урегулировании конфликта на Украине возможен после предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает 21 сентября РИА Новости
Вэнс напомнил о запланированных переговорах Трампа с Зеленским.
"Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса. Думаю, как говорил президент, российско-украинская война оказалась, безусловно, самым сложным из международных конфликтов с точки зрения урегулирования", - сказал он.
По словам вице-президента США, встреча Трампа с Зеленским должна состояться завтра или послезавтра.
"Эту проблему действительно оказалось непросто решить. Но я предпочитаю работать с президентом, который активно пытается добиться ее решения", - сказал Вэнс журналистам, комментируя украинскую проблему.
Вице-президент США в общении с прессой отметил также, что решение украинской проблемы - "это всего лишь вопрос времени".
Накануне президент США Дональд Трамп подписал принятый парламентом США закон о санкциях против России и Ирана. Документ разрешает и расширяет санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действующие санкции против исламской республики.
До этого в Москве и Киеве побывала делегация США. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине.
Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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