https://ukraina.ru/20260921/dvorets-pod-izumrudnoy-kryshey-i-obekty-kotorye-ne-bombyat-vsu-chego-zhdet-oligarkh-akhmetov-v-svoi-60-1083331839.html

Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60

Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60 - 21.09.2026 Украина.ру

Дворец под изумрудной крышей и объекты, которые не бомбят ВСУ: чего ждет олигарх Ахметов* в свои 60

В понедельник, 21 сентября, самому богатом человеку Украины – олигарху Ринату Ахметову исполнилось 60 лет. Как иронично прошелся по этому поводу киевский политолог Кость Бондаренко, живущий ныне в Вене, теперь Ринат Леонидович может выходить из дома, не опасаясь ТЦК

2026-09-21T18:34

2026-09-21T18:34

2026-09-21T18:34

эксклюзив

ринат ахметов

донецк

"шахтер"

александр чаленко

днр

олигарх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/15/1083331720_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_ccbe68ad4076e67703d7041ea64e8e1b.jpg

Понятно, что и раньше он не опасался, да и за границу выезжал тоже.В конце весны или в начале лета 2014 года Ахметову как и другим донецким олигархам пришлось по понятным причинам покинуть родной Донецк и переехать в Киев: ни ДНР, ни Новороссию он не поддержал. Под Киевом он построил новый дом, в Лондоне в 2022 году купил дорогой пентхаус, а в 2024-м — пятиуровневую квартиру в Монако.Правда, сейчас Ахметову приходится туго: вся собственность в Донбассе еще в 2017 году была передана в управление ЛДНР; после 2022 года "Азовсталь" и меткомбинат им. Ильича, а также многочисленные шахты (или, точнее, то, что от них осталось) ему уже не принадлежат; российские ракеты и реактивные беспилотники активно стирают его собственность на Украине: а это многочисленные энергообъекты, входящие в систему облэнерго, ГОКи и сталелитейные предприятия. Непонятно, можно ли в таком случае еще говорить о юбиляре как о миллиардере.В первый раз я увидел Ахметова вживую весной 2001 года в Киеве на улице Банковой, где находится резиденция президента Украины. Президентом тогда был Леонид Кучма. Я шел пешком по главной административной улице страны со стороны Институтской, чтобы, спустившись по Круглоуниверситетской, оказаться на Бессарабке. Банковая тогда ремонтировалась, поэтому была огорожена зеленым забором, и те, кто хотел по ней пройти, должны были сделать это, войдя в узкую полоску между этим самым забором и бетонным ограждением.Вдруг вижу: мне навстречу идет Ахметов в сопровождении четырех охранников — по одному спереди и сзади и по одному по бокам, слева и справа. Понятное дело, он направлялся к Кучме на аудиенцию. Увидев земляка (я тоже родом из Донецка), в тот момент, когда мы с ним почти поравнялись, я не растерялся и, подняв вверх кулак, как это делали испанские республиканцы времен Гражданской войны, громко произнес: "Шахтер — чемпион!". После чего мы все вшестером рассмеялись.Пройдя по инерции мимо друг друга немного вперед, и я, и Ахметов с охранниками развернулись на 180 градусов. Я непроизвольно протянул Ринату Леонидовичу* руку, а он в свою очередь мне. И мы, улыбнувшись, обменялись рукопожатием.Тогда в прессе появилась информация, что президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов собрался строить в Донецке новый стадион. Причем на месте старого — стадиона "Шахтер", который, естественно, должны будут снести, и вроде как подрывом. Точно так же в феврале 2001 года, перед тем как возвести на улице Артема новое здание гостиницы "Донбасс Палас", прежнее здание гостиницы "Донбасс" было взорвано.Поэтому я искренне решил, что информация о том, что новый стадион точно так же построят на месте старого, подорвав последний, точна. И вот сразу, не отходя от кассы, мне захотелось сделать приятное Ринату Леонидовичу, что я, простой человек, в курсе его архитектурных замыслов. После рукопожатия я его наивно спросил: "Ринат Леонидович, когда вы собираетесь взорвать стадион?..". Но развернуть свой вопрос я не успел. Лучше бы я его не задавал: улыбка с лица Ахметова моментально спала, лицо его почернело и исказилось в гримасе… он недоуменно и хмуро посмотрел на меня, резко развернулся и пошел быстрым шагом к Кучме.Я сразу понял, что допустил какую-то серьезную оплошность, но сразу не сообразил какую. Только несколько позже я понял, что мой недоговоренный вопрос о том, "когда вы собираетесь взорвать стадион?", был воспринят Ахметовым как вопрос провокатора. В октябре 1995 года на стадионе "Шахтер" был взорван донецкий бизнесмен Ахать Брагин, которого в Донецке знали как криминального авторитета Алика Грека. Именно Ахметов стал его наследником. По Донецку гуляла одна из версий, что якобы Грека мог заказать Ахметов. В общем, я сглупил…Потом с августа 2005 по декабрь 2010 года я служил в киевской газете "Сегодня", которая принадлежала Ринату Леонидовичу. Меня, конечно же, он после того случая не запомнил. Познакомились мы с ним как ни в чем не бывало во время моей журналистской работы. Ахметов лично ко мне хорошо относился: называл меня "Саней" и обращался на ты. Я, конечно, на вы и только "Ринат Леонидович". Когда в 2006 году он впервые должен был стать депутатом Верховной Рады, нас предупредили, что вот-вот должна выйти биография Рината Леонидовича, поэтому мы должны быть готовы ее в газете поддержать. Но она так и не вышла. Понятное дело почему: потому что тут надо было ответить на вопросы: чем он занимался в 1990-е и как он все-таки, будучи никем, заработал свой первый миллиард.Отмечу две вещи, связанные с темой "Ахметов и "Сегодня". Первая: мы все, тамошние работники, начиная от гендиректора "Сегодня Мультимедиа" до последнего технического работника, получали зарплату исключительно по-белому. Никакого нала в конвертах: зарплата перечислялась либо на карточку, либо наличкой, но только согласно зарплатной ведомости.Вторая: никаких темников, как, что и о чем писать, не было. Писали абсолютно объективно и только правду (в противном случае нас поймали бы на лжи) — комментарий с двух сторон как минимум. В итоге наш таблоид был одним из самых популярных и цитируемых на Украине. Так как эти пять лет в "Сегодня" пришлись на президентство Виктора Ющенко, то Ринат Леонидович давал о себе знать только тогда, когда ему жаловалась Администрация президента. Естественно, жаловались на меня, так как я был редактором отдела "Политики", а потом и спецкором. После жалобы Ахметову мои материалы не выходили.Пожелание спускалось гендиректору — сначала Леониду Цодикову, а потом сменившему его аргентинцу Гильермо Шмидту. Так было снято мое интервью с ливанским бизнесменом Валидом Арфушем, который рассказал мне, что супруга Ющенко — Катерина Чумаченко — ему лично говорила, что президент хочет перенести резиденцию с Банковой в одно из зданий в Мариинском парке, а для этого половину парка оградить забором. Я позвонил помощнице Чумаченко за комментарием. Она не отказала, долго мурыжила, в итоге позвонили Цодикову, и интервью Арфуша не вышло.Будучи на конференции в Давосе, я сделал оттуда репортаж, в котором сообщил, что дочь Ющенко — Виталина — появилась там с накачанными ботоксом губами, и о том, в каком платье появилась в Давосе Катерина Чумаченко. Как только статья была опубликована, меня вызвал к себе Гильермо Шмидт и, сообщив, что на меня Ахметову пожаловалось семейство Ющенко, попросил больше статей о них не писать. И было еще пару таких случаев, и все.Больше никогда Ахметов* в редакционную политику не вмешивался. В те годы газета выступала за русский как второй государственный, за федерально-земельное устройство, против НАТО, за союз с Россией, против украинских националистов и "оранжевых", против Майдана. В общем, идеологически мы шли в русле программы Партии регионов.Где конкретно в настоящее время обитает Ринат Ахметов, широким массам неизвестно, но то, что он верит в то, что вернется в родной Донецк, это однозначно. Причем с украинской армией. Просто практически ни один известный объект в Донецке, который принадлежал ему при Украине — гостиница "Донбасс Палас", стадион "Донбасс Арена", большой дом на земле Донецкого ботсада, комплекс "Люкс", — ни разу не подвергался ударам либо украинской артиллерии, либо украинских ракет, либо беспилотников, хотя Донецк ВСУ утюжили, дай бог. Понятно, что такого бы никогда не произошло, если бы Ахметов не договорился сначала с Петром Порошенко*, а потом с Владимиром Зеленским.Две недели назад автор этой статьи побывал в Донецком ботаническом саду и видел оттуда большой дворец Рината Леонидовича под изумрудной крышей. Стоит целый и невредимый. Но что-то мне подсказывает, что его прежний владелец туда уже не вернется. Донецк — это уже не Украина, а Россия. Причем навсегда.* - признан членом экстремистского объединения.

https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html

https://ukraina.ru/20241217/1059718594.html

https://ukraina.ru/20260601/prizyvaet-ukraintsev-voevat-i-skupaet-nedvizhimost-v-monako-chem-zanimaetsya-rinat-akhmetov-1079660382.html

донецк

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, ринат ахметов, донецк, "шахтер", александр чаленко, днр, олигарх