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Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине
Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине - 06.06.2024 Украина.ру
Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к мирным переговорам в конфликте на Украине. Об этом он заявил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
2024-06-06T10:16
2024-06-06T10:16
2024-06-06T10:16
новости
венгрия
украина
санкт-петербург
петер сийярто
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
переговоры
конфликт
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Сийярто добавил, что если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти с каждым днем.Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.В общении с журналистами он также заявил, что дипломатия - это про разговоры со всеми.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.О мирном урегулировании конфликта на Украине в статье Василия Стоякина "Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2? на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, украина, санкт-петербург, петер сийярто, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, переговоры, конфликт
Новости, Венгрия, Украина, Санкт-Петербург, Петер Сийярто, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, переговоры, конфликт
Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к мирным переговорам в конфликте на Украине. Об этом он заявил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
"Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня", - сказал глава МИД Венгрии.
Сийярто добавил, что если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти с каждым днем.
Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто
выступил на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.
В общении с журналистами он также заявил, что дипломатия - это про разговоры со всеми.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
О мирном урегулировании конфликта на Украине в статье Василия Стоякина "Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2?
на сайте Украина.ру