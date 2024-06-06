Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине - 06.06.2024 Украина.ру
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Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине
Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине - 06.06.2024 Украина.ру
Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к мирным переговорам в конфликте на Украине. Об этом он заявил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
2024-06-06T10:16
2024-06-06T10:16
новости
венгрия
украина
санкт-петербург
петер сийярто
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
переговоры
конфликт
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Сийярто добавил, что если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти с каждым днем.Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.В общении с журналистами он также заявил, что дипломатия - это про разговоры со всеми.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.О мирном урегулировании конфликта на Украине в статье Василия Стоякина "Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2? на сайте Украина.ру
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новости, венгрия, украина, санкт-петербург, петер сийярто, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, переговоры, конфликт
Новости, Венгрия, Украина, Санкт-Петербург, Петер Сийярто, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, переговоры, конфликт

Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине

10:16 06.06.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к мирным переговорам в конфликте на Украине. Об этом он заявил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
"Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня", - сказал глава МИД Венгрии.
Сийярто добавил, что если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти с каждым днем.
Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.
В общении с журналистами он также заявил, что дипломатия - это про разговоры со всеми.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
О мирном урегулировании конфликта на Украине в статье Василия Стоякина "Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2? на сайте Украина.ру
 
НовостиВенгрияУкраинаСанкт-ПетербургПетер СийяртоПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФпереговорыконфликт
 
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