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Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине

Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине - 06.06.2024 Украина.ру

Сийярто призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к мирным переговорам в конфликте на Украине. Об этом он заявил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

2024-06-06T10:16

2024-06-06T10:16

2024-06-06T10:16

новости

венгрия

украина

санкт-петербург

петер сийярто

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

переговоры

конфликт

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Сийярто добавил, что если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти с каждым днем.Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.В общении с журналистами он также заявил, что дипломатия - это про разговоры со всеми.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.О мирном урегулировании конфликта на Украине в статье Василия Стоякина "Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2? на сайте Украина.ру

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новости, венгрия, украина, санкт-петербург, петер сийярто, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, переговоры, конфликт