https://ukraina.ru/20240417/1054563191.html

"Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2?

"Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2? - 17.04.2024 Украина.ру

"Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2?

Казалось бы, история Стамбульских соглашений закончилась два года назад, когда Киев от них окончательно отказался. Но 12 апреля на встрече Путина и Лукашенко было заявлено о возможности возвращения к принципам Стамбула, а 16 апреля Foreign Affairs опубликовал статью "Переговоры, которые могли положить конец войне на Украине"

2024-04-17T16:21

2024-04-17T16:21

2024-04-17T16:21

эксклюзив

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война

переговоры

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стамбул

киев

владимир зеленский

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Переговоры в Стамбуле проходили с 29 марта по 15 апреля 2022 года (последняя дата присутствовала на тексте проекта соглашений, продемонстрированного российским президентом представителям стран Африки). На них были согласованы предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования.В соответствии с условиями соглашений предполагалось:- провозглашение Украиной нейтрального безъядерного статуса (включая отказ от вступления в НАТО);- сокращение вооружённых сил (окончательное решение о потолке численности армии принято не было);- получение Украиной международных гарантий со стороны России, Франции, Великобритании, США, Китая, Германии, Израиля, Италии, Канады, Польши и Турции.9 апреля Киев посетил Борис Джонсон и высказал мнение, что любые соглашения с Кремлём были бы "грязными" (подразумевая, что с Лондоном уж точно "чистыми"). Мнение это показалась киевским властям настолько убедительным, что они тут же спланировали провокацию в Буче, которая стала основанием для отказа от продолжения переговоров (Зеленский побывал в Буче 4 апреля).И вот сейчас, на фоне понимания недостижимости целей Запада военным путём, Foreign Affairs привёл свои соображения относительно стамбульских переговоров.В тексте статьи есть несколько интересных моментов, касающихся содержания переговоров.Особое значение придавалась гарантиям для Украины, которые были бы более действенными, чем гарантии по Будапештскому меморандуму и были бы сравнимы с 5-й статьёй Североатлантического договора.На самом деле, обязательства были сформулированы даже более чётко, чем в уставе НАТО: введение бесполётной зоны, поставка оружия или прямое вмешательство с использованием собственных вооружённых сил государства-гаранта. Устав же НАТО предполагает осуществление каких-либо мер на выбор государства-гаранта, не исключая полного бездействия.Авторы Foreign Affairs задались тут резонным вопросом: "если США и их союзники не желали предоставлять Украине такие гарантии (например, в виде членства в НАТО) до войны, то зачем им это делать после того, как Россия так ярко продемонстрировала свою готовность напасть на Украину?"Государства-гаранты (включая Россию) так же должны были "подтвердить своё намерение облегчить членство Украины в Европейском Союзе".Судьба ДНР и ЛНР должна была быть решена на личной встрече Путина и Зеленского, а соглашение, по информации Foreign Affairs, предполагало, что Россия и Украина должны были в течение 10-15 лет урегулировать статус Крыма (вероятно это то, что Александр Лукашенко назвал "арендой" Крыма). Впрочем, авторы статьи полагали, что "Путин настаивал бы на удержании всей территории, которую его войска уже оккупировали".Украина отказалась обсуждать запрет "фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма" и отмену шести украинских законов. Авторы Foreign Affairs пытаются оправдать эту позицию и трактуют этот факт в том смысле, что "Украина не хотела позволять России определять свою политику на основе исторической памяти", хотя дело, разумеется, не в истории, а в актуальной идеологии украинского государства.Вообще же, по мнению авторов статьи, причины невозможности достичь соглашений были следующими:1. "Западные партнёры Киева не хотели участвовать в переговорах с Россией, особенно в таких, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины".Foreign Affairs признаёт, что США отнеслись к переговорам без восторга: "украинцы не консультировались с Вашингтоном до тех пор, пока не было опубликовано коммюнике, хотя описанный в нем договор создал бы новые юридические обязательства для Соединённых Штатов, в том числе обязательство начать войну с Россией, если она снова вторгнется в Украину. Одно только это условие сделало бы договор невыгодным для Вашингтона".Тут, как представляется, имеет место подмена понятий – США настаивали на том, что Украина станет членом НАТО, а, значит, получит гарантии в соответствии с 5-й статьей устава. Т.е., тут одно из двух: или США не собирались всерьёз рассматривать членство Украины в НАТО, или стремились наказать Зеленского, возомнившего, что он имеет право проводить самостоятельную внешнюю политику. Впрочем, эти варианты друг другу не противоречат.2. "Общественное настроение в Украине ухудшилось после того, как стало известно о зверствах русских в Ирпене и Буче".На самом деле здесь следует говорить об информационно-психологической операции, направленной на изменение общественного настроения. В данном случае не общество влияло на власть, а власть повлияла на общество, чтобы получить обоснование своей политики.3. "Президент Владимир Зеленский стал более уверен в том, что при достаточной поддержке Запада он сможет выиграть войну на поле боя".Отступление российский войск от Киева было "жестом доброй воли", и в политическом отношении (с военно-стратегической точки зрения этот маневр был оправдан) это была ошибка российской стороны – Украина такие жесты трактует как слабость.4. Стороны "пытались добиться всеобъемлющего урегулирования, даже несмотря на то, что элементарное прекращение огня оказалось недостижимым".Тут, правда, Foreign Affairs сам себя высек, признав, что в Минских соглашениях всё это было, но к результату они тоже не привели.Так или иначе, но в целом авторитетное издание согласилось с тем, что невозможность решить вопрос достижения мира весной 2022 года была предопределена позицией Запада.Сейчас же они констатируют: "если (и когда) Киев и Москва вернутся за стол переговоров, они обнаружат, что он завален идеями, которые еще могут оказаться полезными для построения прочного мира".Мы, однако, скептически относимся к возможности конструктивных и продуктивных переговоров с действующей украинской властью. Она неадекватна и недоговороспособна, видит своё будущее только в продолжении войны.

https://ukraina.ru/20230620/1047384291.html

https://ukraina.ru/20220331/1033656081.html

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