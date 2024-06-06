https://ukraina.ru/20240606/1055505952.html

Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ

Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ - 06.06.2024 Украина.ру

Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ

Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. ВС РФ по-прежнему активно используют "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Также унифицируются "Герани" и ракеты. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T03:10

2024-06-06T03:10

2024-06-06T03:10

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На фронте я ожидаю открытия Сумского направления и захода в район Богодухова, где в советское время была крупная учебная часть ПВО. Это позволит ВС РФ добиться еще больших результатов, рассказал эксперт.Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. Мы по-прежнему хорошо используем "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Совершенствуется его искусственный интеллект и нейросети, отметил военный.Также активно развивается космическая группировка войск. Она будет вырабатывать интеграционную связь, прикрывать войска и давать подразделениям информацию в онлайн-режиме. Также как и Запад, Россия работает над тем, чтобы улучшить положение войск на передовой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США

https://ukraina.ru/20240605/1055497909.html

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новости, россия, сша, запад, киселев, всу, "ланцет", беспилотники, снаряды, связь, вкс