Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ - 06.06.2024 Украина.ру
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Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ
Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ - 06.06.2024 Украина.ру
Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ
Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. ВС РФ по-прежнему активно используют "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Также унифицируются "Герани" и ракеты. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T03:10
2024-06-06T03:10
новости
россия
сша
запад
киселев
всу
"ланцет"
беспилотники
снаряды
связь
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На фронте я ожидаю открытия Сумского направления и захода в район Богодухова, где в советское время была крупная учебная часть ПВО. Это позволит ВС РФ добиться еще больших результатов, рассказал эксперт.Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. Мы по-прежнему хорошо используем "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Совершенствуется его искусственный интеллект и нейросети, отметил военный.Также активно развивается космическая группировка войск. Она будет вырабатывать интеграционную связь, прикрывать войска и давать подразделениям информацию в онлайн-режиме. Также как и Запад, Россия работает над тем, чтобы улучшить положение войск на передовой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, запад, киселев, всу, "ланцет", беспилотники, снаряды, связь, вкс
Новости, Россия, США, Запад, Киселев, ВСУ, "Ланцет", беспилотники, снаряды, связь, ВКС

Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ

03:10 06.06.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости
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Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. ВС РФ по-прежнему активно используют "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Также унифицируются "Герани" и ракеты. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На фронте я ожидаю открытия Сумского направления и захода в район Богодухова, где в советское время была крупная учебная часть ПВО. Это позволит ВС РФ добиться еще больших результатов, рассказал эксперт.
Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. Мы по-прежнему хорошо используем "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Совершенствуется его искусственный интеллект и нейросети, отметил военный.

"Наша обороноспособность усиливается в разы. Исследовательские институты предлагают боеприпасы, которые нужны армии. Возьмем тот же "Краснополь-М2". У него улучшенная баллистика и корректировка. Это уникальный снаряд. Их у нас будет все больше и больше. Причем разного калибра", — отметил Киселев.

Также активно развивается космическая группировка войск. Она будет вырабатывать интеграционную связь, прикрывать войска и давать подразделениям информацию в онлайн-режиме. Также как и Запад, Россия работает над тем, чтобы улучшить положение войск на передовой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вчера, 17:55
Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страныКалининграду жизненно необходимо расширение торговых и промышленных связей с большой Россией. Одной морской и воздушной логистикой мы этого не добьемся, потому что объемы перевозок у них не те. Нужно больше грузов и людей
 
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