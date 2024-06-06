Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. ВС РФ по-прежнему активно используют "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Также унифицируются "Герани" и ракеты. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На фронте я ожидаю открытия Сумского направления и захода в район Богодухова, где в советское время была крупная учебная часть ПВО. Это позволит ВС РФ добиться еще больших результатов, рассказал эксперт.
Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. Мы по-прежнему хорошо используем "Ланцеты". Сегодня это унифицированный беспилотник, который развивается. Совершенствуется его искусственный интеллект и нейросети, отметил военный.
"Наша обороноспособность усиливается в разы. Исследовательские институты предлагают боеприпасы, которые нужны армии. Возьмем тот же "Краснополь-М2". У него улучшенная баллистика и корректировка. Это уникальный снаряд. Их у нас будет все больше и больше. Причем разного калибра", — отметил Киселев.
Также активно развивается космическая группировка войск. Она будет вырабатывать интеграционную связь, прикрывать войска и давать подразделениям информацию в онлайн-режиме. Также как и Запад, Россия работает над тем, чтобы улучшить положение войск на передовой, резюмировал собеседник издания.
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