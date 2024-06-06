https://ukraina.ru/20240606/1055500923.html

"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря

"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря - 06.06.2024 Украина.ру

"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря

Полеты разведывательных дронов позволяют корректировать врагу ракетные удары и атаки морских беспилотников в районе Крыма. Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T03:30

2024-06-06T03:30

2024-06-06T03:30

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бпла

чей крым

дроны

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Сейчас Россия воюет со всеми странами, которые в коалиции с США пытались использовать ее в качестве ресурсного придатка. Теперь эта "лавочка" закрылась навсегда. Поэтому Запад хочет не просто уничтожить Россию, но и захватить и поработить, рассказал эксперт.Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, добавил он.По мнению военного, если Россия не пойдет на такой шаг, то на Западе захотят, чтобы по территории России ВСУ запускали еще больше ракет. "Пусть попробуют. У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любую агрессию. А им пора дать понять, что даже в нейтральных водах летать не надо", — подчеркнул специалист.Разговоры о том, что у России есть ядерное оружие — это хорошо. Также хорошо, что проводятся учения по применению ТЯО. Но это само по себе не может повлиять Европу, которая под давлением США "катится как самокат с горки", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом

https://ukraina.ru/20240605/1055500179.html

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сша

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новости, россия, запад, сша, черное море, беспилотники, ядерное оружие, бпла, чей крым, дроны, вооружения, сво