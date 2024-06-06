"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря
Полеты разведывательных дронов позволяют корректировать врагу ракетные удары и атаки морских беспилотников в районе Крыма. Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас Россия воюет со всеми странами, которые в коалиции с США пытались использовать ее в качестве ресурсного придатка. Теперь эта "лавочка" закрылась навсегда. Поэтому Запад хочет не просто уничтожить Россию, но и захватить и поработить, рассказал эксперт.
Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, добавил он.
"И у нас выбора другого нет. Либо мы их, либо они нас. Все, что летает возле нас, мы тоже должны уничтожать. Потому что эти полеты [разведывательных дронов] позволяют корректировать врагу ракетные удары и атаки морских беспилотников в районе Крыма", — указал Киселев.
По мнению военного, если Россия не пойдет на такой шаг, то на Западе захотят, чтобы по территории России ВСУ запускали еще больше ракет. "Пусть попробуют. У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любую агрессию. А им пора дать понять, что даже в нейтральных водах летать не надо", — подчеркнул специалист.
Разговоры о том, что у России есть ядерное оружие — это хорошо. Также хорошо, что проводятся учения по применению ТЯО. Но это само по себе не может повлиять Европу, которая под давлением США "катится как самокат с горки", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
Вчера, 17:15Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобииООН под давлением недружественных к РФ стран отказывает российским компаниям в участии в программе поставок продовольствия в страны с высокой долей голодающего населения. Неизвестно чего в этом больше: русофобской идеологии или банальных коммерческих интересов конкурентов, зато итог ясен: миллионы людей ждет настоящий, а не выдуманный голодомор