"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря - 06.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240606/1055500923.html
"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря
"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря - 06.06.2024 Украина.ру
"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря
Полеты разведывательных дронов позволяют корректировать врагу ракетные удары и атаки морских беспилотников в районе Крыма. Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T03:30
2024-06-06T03:30
новости
россия
запад
сша
черное море
беспилотники
ядерное оружие
бпла
чей крым
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/93/1034079337_0:7:1501:851_1920x0_80_0_0_967edaf8658a521a8db978ea775b6a0a.jpg
Сейчас Россия воюет со всеми странами, которые в коалиции с США пытались использовать ее в качестве ресурсного придатка. Теперь эта "лавочка" закрылась навсегда. Поэтому Запад хочет не просто уничтожить Россию, но и захватить и поработить, рассказал эксперт.Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, добавил он.По мнению военного, если Россия не пойдет на такой шаг, то на Западе захотят, чтобы по территории России ВСУ запускали еще больше ракет. "Пусть попробуют. У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любую агрессию. А им пора дать понять, что даже в нейтральных водах летать не надо", — подчеркнул специалист.Разговоры о том, что у России есть ядерное оружие — это хорошо. Также хорошо, что проводятся учения по применению ТЯО. Но это само по себе не может повлиять Европу, которая под давлением США "катится как самокат с горки", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
https://ukraina.ru/20240605/1055500179.html
россия
запад
сша
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/93/1034079337_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_e27bf7d270cda14420fcba597f511494.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, сша, черное море, беспилотники, ядерное оружие, бпла, чей крым, дроны, вооружения, сво
Новости, Россия, Запад, США, Черное море, беспилотники, Ядерное оружие, БПЛА, Чей Крым, дроны, вооружения, СВО

"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря

03:30 06.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/US Armyамериканский беспилотник MQ-1C Gray Eagle
американский беспилотник MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© commons.wikimedia.org / Public Domain/US Army
Читать в
Полеты разведывательных дронов позволяют корректировать врагу ракетные удары и атаки морских беспилотников в районе Крыма. Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас Россия воюет со всеми странами, которые в коалиции с США пытались использовать ее в качестве ресурсного придатка. Теперь эта "лавочка" закрылась навсегда. Поэтому Запад хочет не просто уничтожить Россию, но и захватить и поработить, рассказал эксперт.
Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, добавил он.
"И у нас выбора другого нет. Либо мы их, либо они нас. Все, что летает возле нас, мы тоже должны уничтожать. Потому что эти полеты [разведывательных дронов] позволяют корректировать врагу ракетные удары и атаки морских беспилотников в районе Крыма", указал Киселев.
По мнению военного, если Россия не пойдет на такой шаг, то на Западе захотят, чтобы по территории России ВСУ запускали еще больше ракет. "Пусть попробуют. У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любую агрессию. А им пора дать понять, что даже в нейтральных водах летать не надо", — подчеркнул специалист.
Разговоры о том, что у России есть ядерное оружие — это хорошо. Также хорошо, что проводятся учения по применению ТЯО. Но это само по себе не может повлиять Европу, которая под давлением США "катится как самокат с горки", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом
- РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Вчера, 17:15
Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобииООН под давлением недружественных к РФ стран отказывает российским компаниям в участии в программе поставок продовольствия в страны с высокой долей голодающего населения. Неизвестно чего в этом больше: русофобской идеологии или банальных коммерческих интересов конкурентов, зато итог ясен: миллионы людей ждет настоящий, а не выдуманный голодомор
 
НовостиРоссияЗападСШАЧерное моребеспилотникиЯдерное оружиеБПЛАЧей КрымдронывооруженияСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направление
04:30Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень
04:20Военный эксперт раскрыл, что хранит Украина на Ровенской АЭС и почему Киев не боится ядерного заражения
04:10"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ
04:00"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне
03:50"Отвечать надо очень жестко": эксперт объяснил, зачем нужно сбивать дроны США над Черным морем
03:45Не терпится прийти к власти: Вайнер назвал три громкие фамилии кандидатов на главную вакансию Британии
03:40В части вооружений тягаться сложно: полковник запаса рассказал, каким способом можно сокрушить США
03:30"Лавочка закрылась": эксперт объяснил, почему Западу не стоит летать в нейтральных водах Черного моря
03:20Полковник Киселев объяснил, как новая гражданская война в США спровоцирует крах "жирной Европы"
03:10Нейросети и искусственный интеллект: эксперт о том, как "Ланцеты" и "Краснополи" молотят по тылам ВСУ
03:00Полковник Киселев о том, почему ВС РФ необходимо расширять линию боевого соприкосновения в районе Сум
01:21Мы предупреждаем. Журналист из Республики Сербской на ПМЭФ раскрыл смысл инициативы Додика по разделу БиГ
23:56Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке"
23:21РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин
23:02Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ
22:42Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины
22:30Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
22:22Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности
21:56МИД Франции угрожает российским дипломатам санкциями после слов об иностранных инструкторах на Украине
Лента новостейМолния