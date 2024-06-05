https://ukraina.ru/20240605/1055480473.html

Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом

Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом - 05.06.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом

Война живет в каждом дончан и луганчан, и горечь утраты тоже. Но это не сломило этих людей. Они лишь сильнее стали заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в Россию, чтобы мы оказывали больше поддержки новым регионам в культурной и образовательной среде.

2024-06-05T05:42

2024-06-05T05:42

2024-06-05T05:42

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В Общественной палате Донецкой народной республики 29 мая состоялась встреча с делегацией из Москвы, в которой принял участие один из постоянных авторов издания Украина.руО новых проектах Донецкой и Луганской Народных Республик, а также о планах на будущее по развитию новых регионов России, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.— Дмитрий Анатольевич, зачем вы ездили на Донбасс?— Целью поездки был обмен опытом и налаживание взаимодействия Общественной палаты города Москвы и одноименных органов ЛНР и ДНР. Москва является пионером в разработке новых технологий по формированию гражданского общества, ее высокие стандарты экстраполируются на все регионы России. Например, Общественная палата Москвы являлась штабом по наблюдению на недавних выборах президента страны. Штаб по контролю за реализацией Программы реновации создан в 2017 году при Общественной палате города Москвы — для оказания помощи жителям по вопросам программы реновации.У коллег из ДНР и ЛНР, в свою очередь, мы хотим перенять навыки, полученные ими в таком сложном регионе, где идут военные действия. Им приходится заниматься разнонаправленной деятельностью. С одной стороны, восстановлением народного хозяйства, формированием гражданского общества и российской государственности на своих территориях. С другой — вести боевые действия.Безусловно, у них бесценный опыт, который полезен для нас, общественных деятелей, и для России в целом.— Какие вопросы обсуждали? Какие документы и с кем подписали?— В Донецке мы встретились с заместителем председателя Общественной палаты ДНР Дмитрием Чернышевым.Во-первых, обсуждали вопросы, связанные с работой общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Это органы, которые работают с лицами, находящимися в местах лишения свободы, защищают их права и интересы.Большая потребность возникла у коллег, местных адвокатов, в навыках применения российского законодательства в сфере налогов, бухучета, трудового права, уголовного права, гражданского права.Во-вторых, делились опытом работы с детьми-девиантами, детьми и взрослыми с инвалидностью. Глава Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак уделяет большое внимание разработке новых практик в этой области.В-третьих, обсудили темы, связанные с участниками спецоперации (СВО), которые находятся на извлечении в госпиталях Донбасса. Работа по этому направлению согласована с Общественной палатой и Народным советом ДНР.На регулярной основе мы, АНО "Поколение Победителей" которым коллеги мне доверили руководить, взаимодействуем с филиалами Главного Военного Клинического Госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко. Сейчас хотелось бы наших активистов, которые занимаются этой работой, отправить в регионы для передачи имеющегося опыта.Одна из практических вещей, которую мы предложили — привезли около 40 тысяч книг.Солдаты и офицеры находятся на извлечении фактически на территории, соприкасающейся с боевыми действиями. Там свои особенности пребывания. Нельзя телевизор смотреть и включать телефон — их может запеленговать противник и нанести удар.Нам хочется дать солдатам какую-то радость, отдушину. Вот мы и решили заполнить эти госпитали книгами. Так родился проект "Солдатская библиотека". По мере накопления литературы, думаю раз в месяц, мы будем привозить конвои с книгами и регулярно пополнять стеллажи.Кстати, многие бойцы высказали пожелание почитать более легкое, радостное чтиво — художественный жанр, фэнтези. Им хочется отвлечься от тяжелых, грустных мыслей, от напряжения борьбы, в которой они участвуют.При этом мы не будем ставить книги на баланс, и солдаты могут забрать с собой недочитанное или полюбившееся произведение.— Откуда вы будете получать книги для солдат? Вам кто-то вызвался помочь?— Нас поддерживают все писатели. К проекту присоединился Союз писателей России с его руководителем Николаем Ивановым, Московская городская организация Союза писателей и Максим Замшев, Союз писателей Московской области и его глава Сергей Антипов.При этом они изъявили желание не просто собрать и отправить книги для раненых солдат и офицеров, но и поехать на Донбасс — передать литературу и пообщаться с бойцами лично.К проекту хотят присоединиться известные актеры, поэты, спортсмены. Руководители 500 библиотек Москвы тоже готовы поддержать нас. Надеюсь, и Министерство культуры откликнется. Я думаю, это будет большой проект, который позволит сделать жизнь людей радостнее.С другой стороны, получается двухсторонняя связь. Наши творческие люди увидят и прочувствуют жизнь раненых солдат и офицеров и, возможно, вдохновятся на написание новых произведений, посвященных героям СВО.Например, Союз писателей России уже издал более 9 поэтических сборников, посвященных участникам спецоперации, где опубликованы стихи детей отцам и жен мужьям. Национальная поэзия переведена на русский язык, обработана и тоже издана.Поэтому героизация СВО как явления необходима, на мой взгляд. Рассказы об этих людях, живая история, свидетелями которой мы сейчас являемся — все это необходимо зафиксировать и передавать из поколения в поколение. Чтобы наши потомки гордились своими предками, в том числе солдатами и офицерами, которые сейчас воюют.— А в Луганске какие у вас встречи были?— Мы посетили Луганский государственный университет им. В. Даля, где пообщались с его ректором, заслуженным строителем, доктором технических наук Виктором Рябичевым и проректором по научно-педагогической, социальной и воспитательной работе Сергеем Коваленком. Последний участвовал в боевых действиях при отделении ЛНР от Украины, потерял многих друзей на войне.Вообще война в каждом из них живет, и горечь утраты тоже. Но это не сломило этих людей. Они лишь сильнее стали заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в Россию, чтобы мы оказывали больше поддержки новым регионам в культурной и образовательной среде.В университете учатся около 20 тысяч студентов. Молодежь интересная, бойкая, талантливая. Дети живут тем, чтобы получить новые профессии, участвовать в жизни региона и восстановлении страны.Встречались с молодыми журналистами. Ребята пышут здоровьем и энтузиазмом развивать гражданское общество, проводить расследования и менять мир к лучшему. Творчество студентов в области медиа было признано в России одним из самых лучших.Я сам зарядился энергией от них!— Есть ли какие-то планы и проекты для других новых территорий России — Херсона, Запорожья?— Да, безусловно, есть. Но мы действуем пошагово — все сразу охватить сложно. Реализуем культурные проекты и проекты по формированию гражданского общества в ДНР и ЛНР. Сделать это необходимо хорошо, насколько возможно.А после эту практику мы сможем экстраполировать уже на Запорожскую и Херсонскую республики.— Российская армия сейчас наступает под Харьковом, пытается отодвинуть фронт от Донецка. Какие настроения у людей и какова ситуация в Луганске и Донецке?— На мой взгляд, два региона кардинально отличаются друг от друга.Луганск имеет свои прифронтовые особенности, но в принципе там мирная жизнь, можно сказать, утвердилась на 90%. Конечно, обстрелы идут, и недавно была атака HIMARS с разделяющимися зарядами.Дорога, которая ведет от Москвы до Луганска — шикарная! Она высокого качества, имеет две-три полосы с хорошей инфраструктурой.В самом городе видимых разрушений почти нет. Все ремонтируется, все отстраивается. В центре — огромные парки, памятники участникам СВО, детские и тренажерные площадки. Гуляют сотни-тысячи детей, молодежи.— Город, который так долго страдал, начинает жить… А что в Донецке запомнилось?— Из Луганска в Донецк дорога тоже хорошая строится, но постоянно встречаются блок-посты. Сразу чувствуется, что обстановка прифронтовая, и люди находятся в особом напряжении. В городе видны места обстрелов. Я нашел сходство с Бейрутом (Ливан), где был недавно.Но люди, видимо, привыкли. Все трудятся, тоже все строится. Работают рестораны, кафе, библиотеки. В театрах идут пьесы. Казалось бы, вот мы стоим у здания, где располагается Общественная палата и Народный совет ДНР, в нескольких километрах от нас — взрывы. Но никто не бежит, не боится, рабочая обстановка.Я удивился — в Донецке пробки! При том, что дороги вроде бы нормальные, достаточно широкие. Спросил — почему? Говорят, что люди стали в город возвращаться.— Вы упомянули, что ДНР и ЛНР могу поделиться с Москвой и всей Россией бесценным опытом. Расскажите более подробно — каким?— Думаю, самый ценный опыт — это то, о чем я рассказал выше. Нам стоит поучиться у них реальному восприятию жизни — жизни вне фантазий и гламура. Помните, в фильме "Курьер" героя Базина спросили, какая у него мечта. Он ответил: "Пальто купить". А ему дали одежду и сказали: "Носи и мечтай о чем-нибудь великом".Это как раз про наш горизонт планирования. Он должен быть связан не с куском хлеба, намазанным маслом и икрой, Луи Витоном или Гучи. Нам необходимо строить сильное государство, потому что сейчас идет экзистенциальная борьба Российского мира с Западом.В зависимости от того, какими мы выйдем из этой борьбы, с какими результатами, и будет складываться не только наша жизнь, но и будущее наших детей. Жители новых регионов это хорошо понимают — из объективной реальности, в которой они живут и которую чувствуют каждый день. Вот этому нам и стоит у них поучиться.— Дмитрий Анатольевич, вы не попали на форсайт-форум издания Украина.ру, который прошел 30 мая. Там с экспертами и государственными деятелями мы попытались понять "Какая победа нам нужна". А как бы вы на этот вопрос ответили?— Нам нужна победа, безусловная и окончательная. С моей точки зрения, на Украине идет противостояние не русских с украинцами, а война тьмы и света, зла и добра. Это борьба с Западом, который выбрал идею, противоречащую гуманизму.Западники решили, что наступает эпоха, когда мужчина не остается мужчиной, а женщина женщиной; когда семьи и веры не существует; когда человек превращается в скота. А наш президент выступает и говорит, что мы хотим остаться в рамках традиционных ценностей, хотим быть людьми, жить с Богом и думать о светлом.Когда мы победим на Украине, я боюсь, этим не закончится. Дальше Россию ждут новые схватки с западными "партнёрами". И после — решающее сражение. Весь мир на нас взирает с надеждой, чтобы колониальная западная система была разрушена — в том числе Китай, Индия, Корея, Вьетнам, Иран и другие страны Юга. Поэтому мы обязаны победить и обязательно это сделаем.Также о том, как Макрон по науськиванию Вашингтона втягивает НАТО в конфликт с Россией - в интервью с экспертом Из камуфляжа во фрак. Максим Бардин о том, какую должность Зеленскому готовит Вашингтон после Украины

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20240509/1054983072.html

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Анна Черкасова

интервью, днр, лнр, донбасс, сво, дети, инвалиды, ветераны, волонтеры, союз писателей москвы, запад, русский мир, раненые, госпиталь, общественная палата, новые регионы