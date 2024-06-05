Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость" - 05.06.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость"
Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость" - 05.06.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость"
Если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-05T03:45
2024-06-05T03:45
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
страна
территория
сво
кризис
война
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Многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис, отметил эксперт.Да, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса. При этом для России не должна исходить опасность с территории Украины, добавил он.Россия находится в конфронтации с Западом. Если там скажут: "Мы клянемся, что не будем учинять против вас козни на Украине", то им просто не поверят, отметил политолог.И если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией читайте на сайте Украина.руО том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, страна, территория, сво, кризис, война
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, страна, территория, СВО, кризис, война

Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость"

03:45 05.06.2024
 
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© РИА Новости . Александр Максименко
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Если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис, отметил эксперт.
Да, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса. При этом для России не должна исходить опасность с территории Украины, добавил он.
"Но это не значит, что мы обязаны присоединить к себе всю Украину или создать на Украине сеть своих военных баз. Это значит, что мы должны контролировать ситуацию на Украине и вокруг нее", ─ подчеркнул Ищенко.
Россия находится в конфронтации с Западом. Если там скажут: "Мы клянемся, что не будем учинять против вас козни на Украине", то им просто не поверят, отметил политолог.
И если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией читайте на сайте Украина.ру
О том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
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