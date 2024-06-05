Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость"
Если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис, отметил эксперт.
Да, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса. При этом для России не должна исходить опасность с территории Украины, добавил он.
"Но это не значит, что мы обязаны присоединить к себе всю Украину или создать на Украине сеть своих военных баз. Это значит, что мы должны контролировать ситуацию на Украине и вокруг нее", ─ подчеркнул Ищенко.
Россия находится в конфронтации с Западом. Если там скажут: "Мы клянемся, что не будем учинять против вас козни на Украине", то им просто не поверят, отметил политолог.
И если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией читайте на сайте Украина.ру
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