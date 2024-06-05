https://ukraina.ru/20240605/1055480122.html

Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость"

Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость" - 05.06.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему после окончания украинского кризиса может так и не наступить "всеобщая благость"

Если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-05T03:45

2024-06-05T03:45

2024-06-05T03:45

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Многие думают, что если урегулировать украинский кризис, то на этом все закончится и наступает всеобщая благость. Это не так. Украинский кризис может быть разрешен, а всеобщая благость так и не наступит, потому что не будет разрешен глобальный кризис, отметил эксперт.Да, для России есть более предпочтительные и менее предпочтительные варианты решения украинского кризиса. При этом для России не должна исходить опасность с территории Украины, добавил он.Россия находится в конфронтации с Западом. Если там скажут: "Мы клянемся, что не будем учинять против вас козни на Украине", то им просто не поверят, отметил политолог.И если по какой-то причине будет принято решение сохранить какую-то часть Украины, нужно создать на ее территории такие политические и экономические предпосылки, которые не позволят местному правительству выйти из-под воли Москвы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией читайте на сайте Украина.руО том, почему коллективный Запад сейчас напоминает "гопника из подворотни" можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу

https://ukraina.ru/20240604/1055471582.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, страна, территория, сво, кризис, война