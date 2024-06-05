Герман Садулаев о том, почему важно создать универсальную модель окопного РЭБ и наладить единую связь
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР
В России необходимо поощрять технологические разработки и давать им государственную поддержку. Для системного РЭБ надо создать централизованным образом конструкторское бюро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Нужно надеяться, что кадровые перестановки в Минобороны дадут результат. Что туда придут люди, которые могут системно работать и отвечать на вызовы времени. И что они смогут наладить технологические и логистические цепочки, рассказал волонтер.
По его мнению, в России необходимо поощрять технологические разработки и давать им государственную поддержку. Для создания системного РЭБ надо централизованным образом созвать конструкторское бюро, добавил он.
"Туда надо пригласить всех наших лучших "гаражников", дать им мощности и финансирование, чтобы они в кратчайшие сроки создали универсальную модель окопного РЭБ, который можно было бы производить в массовом порядке и поставлять в войска", - подчеркнул Садулаев.
Но такая работа уже ведется. Этим занимается "Координационный центр помощи Новороссии". Было создано специальное предприятие "Ушкуйник" во главе с Алексеем Чадаевым. Надеемся, что с приходом в Минобороны новых людей эта работа будет улучшаться, отметил специалист.
Связь в войсках – это первоочередная потребность. Поэтому необходимо решить проблему обеспечения войск единой системой цифровой защищенной связи. Пока она очаговая и организуется с помощью волонтерских мероприятий, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
Вчера, 04:43Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США У нас нет существенных успехов на фронте. Но у нас есть оптимальные успехи, которые позволяют выдавливать противника с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области мы понемногу освобождаем населенные пункты