https://ukraina.ru/20240605/1055466486.html

Герман Садулаев о том, почему важно создать универсальную модель окопного РЭБ и наладить единую связь

Герман Садулаев о том, почему важно создать универсальную модель окопного РЭБ и наладить единую связь - 05.06.2024 Украина.ру

Герман Садулаев о том, почему важно создать универсальную модель окопного РЭБ и наладить единую связь

В России необходимо поощрять технологические разработки и давать им государственную поддержку. Для системного РЭБ надо создать централизованным образом конструкторское бюро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T03:20

2024-06-05T03:20

2024-06-05T03:20

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россия

харьковская область

донбасс

связь

рэб

минобороны рф

войска

волонтеры

кадровые перестановки

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Нужно надеяться, что кадровые перестановки в Минобороны дадут результат. Что туда придут люди, которые могут системно работать и отвечать на вызовы времени. И что они смогут наладить технологические и логистические цепочки, рассказал волонтер.По его мнению, в России необходимо поощрять технологические разработки и давать им государственную поддержку. Для создания системного РЭБ надо централизованным образом созвать конструкторское бюро, добавил он.Но такая работа уже ведется. Этим занимается "Координационный центр помощи Новороссии". Было создано специальное предприятие "Ушкуйник" во главе с Алексеем Чадаевым. Надеемся, что с приходом в Минобороны новых людей эта работа будет улучшаться, отметил специалист.Связь в войсках – это первоочередная потребность. Поэтому необходимо решить проблему обеспечения войск единой системой цифровой защищенной связи. Пока она очаговая и организуется с помощью волонтерских мероприятий, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву

https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html

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харьковская область

донбасс

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новости, россия, харьковская область, донбасс, связь, рэб, минобороны рф, войска, волонтеры, кадровые перестановки, вс рф