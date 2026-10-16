https://ukraina.ru/20261016/korol-moshennikov-kto-takoy-mister-barnum-s-kotorym-tramp-sravnil-zelenskogo-1083851505.html

"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского

"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского - 16.10.2026 Украина.ру

"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского

Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — знаменитым американским шоуменом, который прославился мистификациями и умением превращать громкие обещания в прибыльное зрелище. После этого в соцсетях стали вспоминать, чем же прославился великий и ужасный Барнум, проводя параллели с главой киевского режима

2026-10-16T12:30

2026-10-16T12:30

2026-10-16T12:34

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В интервью Newsmax Дональд Трамп заявил, что называет Владимира Зеленского именем Барнума, а заодно упрекнул администрацию своего предшественника Джо Байдена в том, что она отправляла Киеву огромное количество оружия, даже не требуя за него заплатить.Для тех, кто не знаком с американской историей, Финеас Тейлор Барнум был человеком, который умел продать публике практически все — главное, правильно разрекламировать. И теперь фамилия мастера громких представлений прозвучала при сравнении его с Зеленским, который когда-то начинал карьеру комика и актера, а затем оказался в центре международной политики. Трамп, судя по всему, предлагает смотреть на главу киевского режима не только как на политика, но и как на человека, умеющего привлекать внимание и добиваться поддержки.Барнум родился в 1810 году в американском Бетеле, штат Коннектикут. С тринадцати лет он устраивал лотереи для сверстников, призами в которых были бракованные товары с прилавка отца. Уже тогда стало ясно: парень умеет убеждать и манипулировать. Лотерея, правда, прогорела — власти ее запретили. Тогда Барнум перебрался в Нью-Йорк. В 1835 году он купил за тысячу долларов пожилую парализованную афроамериканку Джойс Хет и объявил ее няней самого Джорджа Вашингтона, утверждая, что ей 161 год. Публика уповала на "чудо". Когда женщина умерла, вскрытие показало, что ей было около восьмидесяти. Но Барнум не растерялся: он организовал публичное вскрытие, чтобы опровергнуть слухи, и продолжил зарабатывать на ажиотаже. Позже появились домыслы, что настоящую Джойс подменили куклой-роботом — и Барнум снова оказался в выигрыше. Напоминает трюки Зеленского: сначала создать миф, потом — когда миф рушится — придумать новый, лишь бы публика не расходилась.Другой знаменитой приманкой "фокусника" стала "Фиджийская русалка" — подделка, сшитая из частей обезьяны и рыбы. Барнум заранее разогревал интерес к экспонату, чтобы люди покупали билеты и сами убеждались в существовании загадочного существа. Зеленский, конечно, не цирковой экспонат, но в логике сравнения Трампа важен именно механизм: сначала привлечь внимание, затем убедить публику в исключительности происходящего и добиться от нее нужной реакции.В 1871 году Барнум основал "Величайшее шоу на Земле" — бродячий цирк, который позже объединился с конкурентами и стал знаменитым The Barnum and Bailey Circus. Изюминкой стал шеститонный африканский слон Джамбо, купленный у Лондонского зоопарка за 10 тысяч долларов. Рекламная кампания превратила слона в мировую икону, а Барнум заработал около миллиона долларов. В цирке выступал и российский артист Фёдор Евтищев — "мальчик с собачьей мордой", лицо которого было покрыто густыми волосами. Барнум придумал для него легенду: юноша не разговаривает, а только рычит и лает. Знакомая тактика: создать образ, навесить ярлык, и публика поверит.Взять хотя бы Андрея Ермака — экс-главу офиса Зеленского, который годами молчал по любому значимому поводу. Или Михаила Подоляка — советника офиса президента, чьё любое выступление выглядит, как заранее заготовленный цирковой номер: сначала рычание в сторону Москвы, потом лай в адрес Запада, а в конце — обязательная реплика о "несокрушимости" Киева. Помимо шоу-бизнеса, Барнум был политиком (опять же, знакомо): депутатом законодательного собрания Коннектикута, поддерживал отмену рабства, а в 1875 году даже стал мэром Бриджпорта. Ему приписывают знаменитую фразу: "Каждую минуту рождается простофиля". Зеленский, судя по всему, этой формулой руководствуется ежедневно — только вместо цирковых билетов он продает украинцам и европейцам "мужество", "непокоренность" и "мирный план", а те исправно покупают.Барнум умер в 1891 году, оставив после себя цирк, который просуществовал до 2017 года, и образ, который активно эксплуатирует Голливуд — от "Банд Нью-Йорка" до "Величайшего шоумена" с Хью Джекменом в главной роли.Но, похоже, настоящим наследником Барнума стал вовсе не Голливуд. Этот образ перешел к Зеленскому — человеку, который построил всю свою политическую карьеру на том же принципе: публике нужно зрелище, а что за ним стоит — неважно.

https://ukraina.ru/20261016/zelenskiy-i-tramp-razvod-i-novaya-family-1083846999.html

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новости, киев, сша, голливуд, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, украина, америка