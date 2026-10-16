"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского - 16.10.2026 Украина.ру
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"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского
"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского - 16.10.2026 Украина.ру
"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского
Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — знаменитым американским шоуменом, который прославился мистификациями и умением превращать громкие обещания в прибыльное зрелище. После этого в соцсетях стали вспоминать, чем же прославился великий и ужасный Барнум, проводя параллели с главой киевского режима
2026-10-16T12:30
2026-10-16T12:34
новости
киев
сша
голливуд
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
украина
америка
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В интервью Newsmax Дональд Трамп заявил, что называет Владимира Зеленского именем Барнума, а заодно упрекнул администрацию своего предшественника Джо Байдена в том, что она отправляла Киеву огромное количество оружия, даже не требуя за него заплатить.Для тех, кто не знаком с американской историей, Финеас Тейлор Барнум был человеком, который умел продать публике практически все — главное, правильно разрекламировать. И теперь фамилия мастера громких представлений прозвучала при сравнении его с Зеленским, который когда-то начинал карьеру комика и актера, а затем оказался в центре международной политики. Трамп, судя по всему, предлагает смотреть на главу киевского режима не только как на политика, но и как на человека, умеющего привлекать внимание и добиваться поддержки.Барнум родился в 1810 году в американском Бетеле, штат Коннектикут. С тринадцати лет он устраивал лотереи для сверстников, призами в которых были бракованные товары с прилавка отца. Уже тогда стало ясно: парень умеет убеждать и манипулировать. Лотерея, правда, прогорела — власти ее запретили. Тогда Барнум перебрался в Нью-Йорк. В 1835 году он купил за тысячу долларов пожилую парализованную афроамериканку Джойс Хет и объявил ее няней самого Джорджа Вашингтона, утверждая, что ей 161 год. Публика уповала на "чудо". Когда женщина умерла, вскрытие показало, что ей было около восьмидесяти. Но Барнум не растерялся: он организовал публичное вскрытие, чтобы опровергнуть слухи, и продолжил зарабатывать на ажиотаже. Позже появились домыслы, что настоящую Джойс подменили куклой-роботом — и Барнум снова оказался в выигрыше. Напоминает трюки Зеленского: сначала создать миф, потом — когда миф рушится — придумать новый, лишь бы публика не расходилась.Другой знаменитой приманкой "фокусника" стала "Фиджийская русалка" — подделка, сшитая из частей обезьяны и рыбы. Барнум заранее разогревал интерес к экспонату, чтобы люди покупали билеты и сами убеждались в существовании загадочного существа. Зеленский, конечно, не цирковой экспонат, но в логике сравнения Трампа важен именно механизм: сначала привлечь внимание, затем убедить публику в исключительности происходящего и добиться от нее нужной реакции.В 1871 году Барнум основал "Величайшее шоу на Земле" — бродячий цирк, который позже объединился с конкурентами и стал знаменитым The Barnum and Bailey Circus. Изюминкой стал шеститонный африканский слон Джамбо, купленный у Лондонского зоопарка за 10 тысяч долларов. Рекламная кампания превратила слона в мировую икону, а Барнум заработал около миллиона долларов. В цирке выступал и российский артист Фёдор Евтищев — "мальчик с собачьей мордой", лицо которого было покрыто густыми волосами. Барнум придумал для него легенду: юноша не разговаривает, а только рычит и лает. Знакомая тактика: создать образ, навесить ярлык, и публика поверит.Взять хотя бы Андрея Ермака — экс-главу офиса Зеленского, который годами молчал по любому значимому поводу. Или Михаила Подоляка — советника офиса президента, чьё любое выступление выглядит, как заранее заготовленный цирковой номер: сначала рычание в сторону Москвы, потом лай в адрес Запада, а в конце — обязательная реплика о "несокрушимости" Киева. Помимо шоу-бизнеса, Барнум был политиком (опять же, знакомо): депутатом законодательного собрания Коннектикута, поддерживал отмену рабства, а в 1875 году даже стал мэром Бриджпорта. Ему приписывают знаменитую фразу: "Каждую минуту рождается простофиля". Зеленский, судя по всему, этой формулой руководствуется ежедневно — только вместо цирковых билетов он продает украинцам и европейцам "мужество", "непокоренность" и "мирный план", а те исправно покупают.Барнум умер в 1891 году, оставив после себя цирк, который просуществовал до 2017 года, и образ, который активно эксплуатирует Голливуд — от "Банд Нью-Йорка" до "Величайшего шоумена" с Хью Джекменом в главной роли.Но, похоже, настоящим наследником Барнума стал вовсе не Голливуд. Этот образ перешел к Зеленскому — человеку, который построил всю свою политическую карьеру на том же принципе: публике нужно зрелище, а что за ним стоит — неважно.
https://ukraina.ru/20261016/zelenskiy-i-tramp-razvod-i-novaya-family-1083846999.html
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Новости, Киев, США, Голливуд, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина, Америка

"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил Зеленского

12:30 16.10.2026 (обновлено: 12:34 16.10.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : Public domain
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Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — знаменитым американским шоуменом, который прославился мистификациями и умением превращать громкие обещания в прибыльное зрелище. После этого в соцсетях стали вспоминать, чем же прославился великий и ужасный Барнум, проводя параллели с главой киевского режима
В интервью Newsmax Дональд Трамп заявил, что называет Владимира Зеленского именем Барнума, а заодно упрекнул администрацию своего предшественника Джо Байдена в том, что она отправляла Киеву огромное количество оружия, даже не требуя за него заплатить.
"Я называю его Ф. Т. Барнумом", — сказал Трамп.
Для тех, кто не знаком с американской историей, Финеас Тейлор Барнум был человеком, который умел продать публике практически все — главное, правильно разрекламировать. И теперь фамилия мастера громких представлений прозвучала при сравнении его с Зеленским, который когда-то начинал карьеру комика и актера, а затем оказался в центре международной политики.
Трамп, судя по всему, предлагает смотреть на главу киевского режима не только как на политика, но и как на человека, умеющего привлекать внимание и добиваться поддержки.
Барнум родился в 1810 году в американском Бетеле, штат Коннектикут. С тринадцати лет он устраивал лотереи для сверстников, призами в которых были бракованные товары с прилавка отца. Уже тогда стало ясно: парень умеет убеждать и манипулировать. Лотерея, правда, прогорела — власти ее запретили. Тогда Барнум перебрался в Нью-Йорк.
В 1835 году он купил за тысячу долларов пожилую парализованную афроамериканку Джойс Хет и объявил ее няней самого Джорджа Вашингтона, утверждая, что ей 161 год. Публика уповала на "чудо". Когда женщина умерла, вскрытие показало, что ей было около восьмидесяти. Но Барнум не растерялся: он организовал публичное вскрытие, чтобы опровергнуть слухи, и продолжил зарабатывать на ажиотаже.
Позже появились домыслы, что настоящую Джойс подменили куклой-роботом — и Барнум снова оказался в выигрыше. Напоминает трюки Зеленского: сначала создать миф, потом — когда миф рушится — придумать новый, лишь бы публика не расходилась.
Другой знаменитой приманкой "фокусника" стала "Фиджийская русалка" — подделка, сшитая из частей обезьяны и рыбы. Барнум заранее разогревал интерес к экспонату, чтобы люди покупали билеты и сами убеждались в существовании загадочного существа.
Зеленский, конечно, не цирковой экспонат, но в логике сравнения Трампа важен именно механизм: сначала привлечь внимание, затем убедить публику в исключительности происходящего и добиться от нее нужной реакции.
В 1871 году Барнум основал "Величайшее шоу на Земле" — бродячий цирк, который позже объединился с конкурентами и стал знаменитым The Barnum and Bailey Circus. Изюминкой стал шеститонный африканский слон Джамбо, купленный у Лондонского зоопарка за 10 тысяч долларов.
Рекламная кампания превратила слона в мировую икону, а Барнум заработал около миллиона долларов. В цирке выступал и российский артист Фёдор Евтищев — "мальчик с собачьей мордой", лицо которого было покрыто густыми волосами. Барнум придумал для него легенду: юноша не разговаривает, а только рычит и лает. Знакомая тактика: создать образ, навесить ярлык, и публика поверит.
Взять хотя бы Андрея Ермака — экс-главу офиса Зеленского, который годами молчал по любому значимому поводу. Или Михаила Подоляка — советника офиса президента, чьё любое выступление выглядит, как заранее заготовленный цирковой номер: сначала рычание в сторону Москвы, потом лай в адрес Запада, а в конце — обязательная реплика о "несокрушимости" Киева.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
08:07
Зеленский и Трамп: развод и новая familyВообще, трудно себе представить более непохожих друг на друга людей, чем Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Насмешка истории? Скорее трагикомедия.
Помимо шоу-бизнеса, Барнум был политиком (опять же, знакомо): депутатом законодательного собрания Коннектикута, поддерживал отмену рабства, а в 1875 году даже стал мэром Бриджпорта. Ему приписывают знаменитую фразу: "Каждую минуту рождается простофиля".
Зеленский, судя по всему, этой формулой руководствуется ежедневно — только вместо цирковых билетов он продает украинцам и европейцам "мужество", "непокоренность" и "мирный план", а те исправно покупают.
Барнум умер в 1891 году, оставив после себя цирк, который просуществовал до 2017 года, и образ, который активно эксплуатирует Голливуд — от "Банд Нью-Йорка" до "Величайшего шоумена" с Хью Джекменом в главной роли.
Но, похоже, настоящим наследником Барнума стал вовсе не Голливуд. Этот образ перешел к Зеленскому — человеку, который построил всю свою политическую карьеру на том же принципе: публике нужно зрелище, а что за ним стоит — неважно.
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