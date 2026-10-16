https://ukraina.ru/20261016/150-let-istorii-na-metallolom-proizvodstvo-stali-na-ukraine-prakticheski-obnulilos-1083859396.html

150 лет истории на металлолом: производство стали на Украине практически обнулилось

150 лет истории на металлолом: производство стали на Украине практически обнулилось - 16.10.2026 Украина.ру

150 лет истории на металлолом: производство стали на Украине практически обнулилось

Украинская металлургия переживает кризис из-за разрушения печей, а производство стали в сентябре упало до нуля, посетовал президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире Украинского радио

2026-10-16T14:08

2026-10-16T14:08

2026-10-16T14:08

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По его словам, отрасль с 150-летней историей находится на грани вымирания, в связи с чем он призвал правительство снизить налоги для простаивающих заводов и освободить металлургов от мобилизации.При этом официальные отчеты самой ассоциации "Укрметаллургпром" показывают, что производство в сентябре все же велось, хотя и пережило катастрофическое падение. За месяц на Украине выплавили всего 131 тысячу тонн стали — это более чем в два раза меньше показателей августа и почти в пять раз хуже, чем в аналогичный период прошлого года.В октябре положение дел стало еще хуже: о прекращении выплавки уже официально объявили флагманы украинской индустрии — криворожский комбинат ArcelorMittal и завод "Запорожсталь". Украинские СМИ подчеркивают, что заводы закрываются не столько из-за обстрелов, сколько из-за полной блокировки морского экспорта, которая делает дальнейшее производство бессмысленным, так как внутренний рынок страны мизерен.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина.ру, металлургия, завод