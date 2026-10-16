https://ukraina.ru/20261016/do-krovi-ukusil-kormyaschuyu-ruku-medvedev-vynes-prigovor-zelenskomu-1083850442.html

"До крови укусил кормящую руку": Медведев вынес приговор Зеленскому

"До крови укусил кормящую руку": Медведев вынес приговор Зеленскому - 16.10.2026 Украина.ру

"До крови укусил кормящую руку": Медведев вынес приговор Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский "до крови укусил кормящую его руку" — так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал размолвку главы киевского режима с Дональдом Трампом. Об этом 16 октября он написал в своём Телеграм-канале

2026-10-16T10:43

2026-10-16T10:43

2026-10-16T10:43

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По его словам, "человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином — президентом США — помехой миру и интересам Вашингтона.""Человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку", — отметил Медведев.Он напомнил слова Трампа о том, что украинцы не пойдут на мир с Россией при Зеленском, поскольку тот лишь говорит о желании урегулирования, но на деле этого не хочет. По мнению зампреда Совбеза, после таких заявлений, прозвучавших из уст хозяина Белого дома, Зеленскому следовало "принять крысиный яд или сожрать лошадиную дозу кокса".Ранее Медведев заявил, что без американских разведданных Зеленский "слепнет, мечется и паникует", потому что, "когда хамишь спонсорам, они злятся". По его словам, украинский президент возмущён решением Вашингтона. Медведев подчеркнул, что Трамп не любит, когда его "кусают кровососущие насекомые".Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, совбез, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп, украина.ру