"Ни одного цента": Варшава обвинила Вашингтон в прекращении финансирования Киева
13:40 16.10.2026 (обновлено: 14:19 16.10.2026)
© AP / Lynne Sladky
© AP / Lynne Sladky
Соединенные Штаты не выделили ни одного цента на оборону Украины с января прошлого года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Глава польского МИДа, комментируя текущую ситуацию с финансированием Киева и инициативы президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что сейчас этот груз полностью лежит на Европе.
"Это делаем мы, Европа", — утверждает польский министр.
"Это делаем мы, Европа", — утверждает польский министр.
По его словам, последний крупный дополнительный пакет американская сторона приняла еще в январе прошлого года.
Сикорский добавил, что, поскольку именно европейские государства несут основные расходы, и военное противостояние идет на их континенте, с Европой, и, в частности, с Польшей как приграничным государством, обязаны консультироваться по поводу условий завершения конфликта.
В тоже время премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании Совета Европы в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе мало стран, которые готовы увеличивать финансовую помощь Украине. Об оценках европейских политиков этой поддержки — в материале Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева на сайте Украина.ру.
В тоже время премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании Совета Европы в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе мало стран, которые готовы увеличивать финансовую помощь Украине. Об оценках европейских политиков этой поддержки — в материале Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева на сайте Украина.ру.
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