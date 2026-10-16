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"Ни одного цента": Варшава обвинила Вашингтон в прекращении финансирования Киева

"Ни одного цента": Варшава обвинила Вашингтон в прекращении финансирования Киева - 16.10.2026 Украина.ру

"Ни одного цента": Варшава обвинила Вашингтон в прекращении финансирования Киева

Соединенные Штаты не выделили ни одного цента на оборону Украины с января прошлого года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

2026-10-16T13:40

2026-10-16T13:40

2026-10-16T14:19

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Глава польского МИДа, комментируя текущую ситуацию с финансированием Киева и инициативы президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что сейчас этот груз полностью лежит на Европе."Это делаем мы, Европа", — утверждает польский министр.По его словам, последний крупный дополнительный пакет американская сторона приняла еще в январе прошлого года.Сикорский добавил, что, поскольку именно европейские государства несут основные расходы, и военное противостояние идет на их континенте, с Европой, и, в частности, с Польшей как приграничным государством, обязаны консультироваться по поводу условий завершения конфликта.В тоже время премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании Совета Европы в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе мало стран, которые готовы увеличивать финансовую помощь Украине. Об оценках европейских политиков этой поддержки — в материале Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева на сайте Украина.ру.

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новости, киев, польша, сикорский, дональд трамп, ес