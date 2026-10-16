Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку - 16.10.2026 Украина.ру
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Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку
Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку - 16.10.2026 Украина.ру
Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку
Республиканцы в Сенате США предложили Зеленскому 100-дневный отказ от ударов по российским НПЗ в обмен на включение территории России в радиус действия спутникового интернета Starlink. Согласно публикации The Wall Street Journal, глава киевского режима согласился на это предложение
2026-10-16T12:58
2026-10-16T12:59
новости
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киев
владимир зеленский
нпз
вооруженные силы украины
сенат
дональд трамп
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Инициатива была озвучена Роджером Викером и Кевином Крамером в ходе их визита в Киев 9 октября. Суть договоренности заключается в том, что расширение покрытия Starlink на 300 километров вглубь РФ предоставит ВСУ возможность использовать спутниковую связь для нанесения ударов по российским ракетным комплексам, а не только для перехвата уже выпущенных ракет. Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп анонсировал "энергетическое перемирие" между Москвой и Киевом. При этом американская сторона пошла на ограничения: ВСУ остались без предупреждений о российских баллистических ударах, а работа военного сегмента сети — Starshield — была замедлена, что осложнило управление войсками на фронте. По информации Reuters, распоряжение о блокировке Starshield исходило из Белого дома, хотя высокопоставленный чиновник администрации и заверил, что Трамп не отдавал такого приказа лично.15 октября в интервью Financial Times Зеленский заявил о возобновлении атак на российские НПЗ.Реакция Дональда Трампа последовала незамедлительно. Он публично раскритиковал Зеленского, назвав возобновление ударов "позором", и заявил о нежелании продолжать с ним диалог. Больше об интервью американского президента телеканалу NewsMax в материале Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, нпз, вооруженные силы украины, сенат, дональд трамп
Новости, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, НПЗ, Вооруженные силы Украины, сенат, Дональд Трамп

Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку

12:58 16.10.2026 (обновлено: 12:59 16.10.2026)
 
© Фото : Mil.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : Mil.gov.ua
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Республиканцы в Сенате США предложили Зеленскому 100-дневный отказ от ударов по российским НПЗ в обмен на включение территории России в радиус действия спутникового интернета Starlink. Согласно публикации The Wall Street Journal, глава киевского режима согласился на это предложение
Инициатива была озвучена Роджером Викером и Кевином Крамером в ходе их визита в Киев 9 октября. Суть договоренности заключается в том, что расширение покрытия Starlink на 300 километров вглубь РФ предоставит ВСУ возможность использовать спутниковую связь для нанесения ударов по российским ракетным комплексам, а не только для перехвата уже выпущенных ракет.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп анонсировал "энергетическое перемирие" между Москвой и Киевом. При этом американская сторона пошла на ограничения: ВСУ остались без предупреждений о российских баллистических ударах, а работа военного сегмента сети — Starshield — была замедлена, что осложнило управление войсками на фронте. По информации Reuters, распоряжение о блокировке Starshield исходило из Белого дома, хотя высокопоставленный чиновник администрации и заверил, что Трамп не отдавал такого приказа лично.

15 октября в интервью Financial Times Зеленский заявил о возобновлении атак на российские НПЗ.

Реакция Дональда Трампа последовала незамедлительно. Он публично раскритиковал Зеленского, назвав возобновление ударов "позором", и заявил о нежелании продолжать с ним диалог. Больше об интервью американского президента телеканалу NewsMax в материале Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия на сайте Украина.ру.
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