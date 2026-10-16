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Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку

Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку - 16.10.2026 Украина.ру

Starlink вглубь РФ за 100 дней прекращения ударов по НПЗ: Трамп предложил Зеленскому сделку

Республиканцы в Сенате США предложили Зеленскому 100-дневный отказ от ударов по российским НПЗ в обмен на включение территории России в радиус действия спутникового интернета Starlink. Согласно публикации The Wall Street Journal, глава киевского режима согласился на это предложение

2026-10-16T12:58

2026-10-16T12:58

2026-10-16T12:59

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Инициатива была озвучена Роджером Викером и Кевином Крамером в ходе их визита в Киев 9 октября. Суть договоренности заключается в том, что расширение покрытия Starlink на 300 километров вглубь РФ предоставит ВСУ возможность использовать спутниковую связь для нанесения ударов по российским ракетным комплексам, а не только для перехвата уже выпущенных ракет. Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп анонсировал "энергетическое перемирие" между Москвой и Киевом. При этом американская сторона пошла на ограничения: ВСУ остались без предупреждений о российских баллистических ударах, а работа военного сегмента сети — Starshield — была замедлена, что осложнило управление войсками на фронте. По информации Reuters, распоряжение о блокировке Starshield исходило из Белого дома, хотя высокопоставленный чиновник администрации и заверил, что Трамп не отдавал такого приказа лично.15 октября в интервью Financial Times Зеленский заявил о возобновлении атак на российские НПЗ.Реакция Дональда Трампа последовала незамедлительно. Он публично раскритиковал Зеленского, назвав возобновление ударов "позором", и заявил о нежелании продолжать с ним диалог. Больше об интервью американского президента телеканалу NewsMax в материале Зеленский всё? Трамп высказался о главе киевского режима и поставках оружия на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, нпз, вооруженные силы украины, сенат, дональд трамп