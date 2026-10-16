https://ukraina.ru/20261016/luchshe-byt-pokrovitelem-chem-pod-pokrovitelstvom-skorokhod-raskryla-zagovor-v-okruzhenii-zelenskogo-1083851274.html

"Лучше быть покровителем, чем под покровительством": Скороход раскрыла заговор в окружении Зеленского

"Лучше быть покровителем, чем под покровительством": Скороход раскрыла заговор в окружении Зеленского - 16.10.2026 Украина.ру

"Лучше быть покровителем, чем под покровительством": Скороход раскрыла заговор в окружении Зеленского

Люди из близкого окружения Владимира Зеленского хотят его заменить. Об этом 16 октября заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинским СМИ

2026-10-16T11:24

2026-10-16T11:24

2026-10-16T11:25

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"Владимир Александрович, вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении", — сказала она.По её словам, это не те люди, которых подозревает Зеленский, а "очень близкие" к нему люди, которые действительно хотят его поменять. На уточняющий вопрос, почему его хотят заменить, Скороход ответила, что "лучше быть покровителем, чем под покровительством".Также Скороход назвала Украину банановой республикой. По её словам, страна де-факто утратила суверенитет и превратилась в территорию под внешним управлением Запада."Мы сами себе не принадлежим, мы — банановая республика, которой управляют во всём", — заявила нардеп.Она отметила, что зарубежные представители контролируют ключевые сферы: назначают руководство на таможне, в налоговой службе и судах, а также управляют всеми стратегическими предприятиями. Внешние партнёры занимаются кадровыми вопросами даже на уровне главы государства и Рады. Отдельно Скороход коснулась финансовой зависимости, указав, что международные кредиты только усугубляют ситуацию, загоняя страну "в ещё большее рабство".На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен "новый лидер, способный заключать сделки". Об этом – в материале Зеленский и Трамп: развод и новая familyБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, сша, анна скороход, верховная рада, рада, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины