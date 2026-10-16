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"Деньги заканчиваются": премьер Бельгии призвал ЕС срочно найти средства для Украины
"Деньги заканчиваются": премьер Бельгии призвал ЕС срочно найти средства для Украины - 16.10.2026 Украина.ру
"Деньги заканчиваются": премьер Бельгии призвал ЕС срочно найти средства для Украины
Выделенные Украине деньги на войну заканчиваются. Об этом 16 октября заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, чьи слова приводит Reuters
2026-10-16T13:44
2026-10-16T13:44
2026-10-16T13:44
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"Зеленский, вероятно, посмотрит всем прямо в глаза и скажет: спасибо за 90 миллиардов, но эти деньги скоро закончатся, потому что война — дело очень дорогое. Так готовы ли вы, как европейская семья, по-прежнему желаете и способны подкрепить свои слова делами, поддержать Украину и обеспечить функционирование украинского общества и украинской обороны?" — сказал Де Вевер накануне сегодняшнего саммита ЕС.При этом на брифинге бельгийский премьер заявил, что использовать замороженные российские активы без единогласного решения лидеров Евросоюза нельзя. Журналистка спросила его о предложении США использовать заблокированные в Европе российские средства ради возобновления мирных переговоров. Де Вевер сначала сделал вид, что не понимает вопрос на английском, и предложил задать его на немецком, в шутку отчитав журналиста за отказ говорить на родном языке. "Всё это я говорю для того, чтобы не отвечать на ваш вопрос и подольше подумать, что же мне на самом деле сказать", — сознался политик. После этого он подчеркнул: без единогласного согласия руководителей стран ЕС никто не может рассчитывать на использование замороженных российских активов.Киев остался без главного спонсора, а Европа не может договориться о том, как распорядиться чужими активами. Об этом – в материале Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами РоссииБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, бельгия, европа, владимир зеленский, ес, reuters, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Бельгия, Европа, Владимир Зеленский, ЕС, Reuters, Вооруженные силы Украины
"Деньги заканчиваются": премьер Бельгии призвал ЕС срочно найти средства для Украины
Выделенные Украине деньги на войну заканчиваются. Об этом 16 октября заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, чьи слова приводит Reuters
"Зеленский, вероятно, посмотрит всем прямо в глаза и скажет: спасибо за 90 миллиардов, но эти деньги скоро закончатся, потому что война — дело очень дорогое. Так готовы ли вы, как европейская семья, по-прежнему желаете и способны подкрепить свои слова делами, поддержать Украину и обеспечить функционирование украинского общества и украинской обороны?" — сказал Де Вевер накануне сегодняшнего саммита ЕС.
При этом на брифинге бельгийский премьер заявил, что использовать замороженные российские активы без единогласного решения лидеров Евросоюза нельзя.
Журналистка спросила его о предложении США использовать заблокированные в Европе российские средства ради возобновления мирных переговоров. Де Вевер сначала сделал вид, что не понимает вопрос на английском, и предложил задать его на немецком, в шутку отчитав журналиста за отказ говорить на родном языке.
"Всё это я говорю для того, чтобы не отвечать на ваш вопрос и подольше подумать, что же мне на самом деле сказать", — сознался политик.
После этого он подчеркнул: без единогласного согласия руководителей стран ЕС никто не может рассчитывать на использование замороженных российских активов.
Киев остался без главного спонсора, а Европа не может договориться о том, как распорядиться чужими активами. Об этом – в материале Бельгия отказалась вскрывать "ящик Пандоры" с замороженными активами России Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.