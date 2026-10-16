https://ukraina.ru/20261016/ne-polkovnik-a-kolonelul-bi-2-otreklis-ot-rossii-1083844568.html

Не полковник, а колонелул: "Би-2" отреклись от России

Не полковник, а колонелул: "Би-2" отреклись от России - 16.10.2026 Украина.ру

Не полковник, а колонелул: "Би-2" отреклись от России

Лидер группы "Би-2" Егор Бортник* заявил, что его группа не является российской

2026-10-16T13:15

2026-10-16T13:15

2026-10-16T12:15

новости

россия

москва

израиль

вован и лексус

бортник

дональд трамп

би-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102904/29/1029042909_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_72cfdad13c316a6d8b017623a946bff9.jpg

Лидер группы "Би-2" Егор Бортник*, более известный как Лёва Би-2, в эфире программы "Знак вопроса" заявил, что его группа не является российской."Почему-то продолжают писать, что мы российская группа. А я думаю, что здесь надо немного подкорректировать терминологию. Скорее всего, мы израильско-молдавская группа, потому что именно половина коллектива у нас имеет израильское гражданство, а половина — молдавское", — указал он.Бортник* заявил, что "на днях" оставшаяся часть коллектива получила молдавское гражданство."На днях оставшаяся часть нашего коллектива тоже получила гражданство с лёгкой руки вашего прекрасного президента (Майи Санду — Ред.). Хочу сказать огромное спасибо потому, что это — рука помощи, которая протянулась откуда-то с небес именно в тот момент, когда у нас были очень тяжёлые времена", — заявил певец.При этом наблюдатели задали вопрос, как группа получила молдавское гражданство, не выучив молдавский язык. Такой вопрос, в частности, поставил ведущий программы "Полный абзац", журналист и писатель Михаил Шахназаров. Он также прокомментировал заявление Бортника* о том, что "Би-2" — израильско-молдавская группа."Лёва*, да мы только "за", только "за". Израильско-молдавская группа "Би-2", которая поёт на израильско-молдавском языке. Ну, или на иврите или молдавском. Я, кстати, посмотрел, как будет звучать "Полковнику никто не пишет" на молдавском языке. Припев будет звучать так: "Нимени ну-и скрие колонелулуи, нимени ну-л аштапта пе колонел". С*ка, я уже вижу Уэмбли, полный Уэмбли подпевает; Суклея, Слободзея, все молдавские города собирают стадионы. Да ради Бога. Только на русском прекращайте тогда петь, и всё!" — обратился к группе журналист.В 2025 году Бортник* пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус соответственно. Певец думал, что общается с известным "журналистом-иноагентом". Во время разговора лидер когда-то популярной в России группы раскрыл своё отношение к фанатам.На прямой на вопрос о том, что чувствует к своим бывшим фанатам, Бортник* ответил незатейливо."Они приходили на наши концерты, но все-таки остались [ничтожествами]", — указал он.Сам же певец уверен в своей неприкосновенности."Авианосец, понимаешь, никто не захочет связываться со мной, потому что у меня Израиль за мной стоит такой, что, *****, просто ****** даст всем, понимаешь", — заявил он.На этом Бортник* не остановился, заявив, что даже Дональд Трамп занимает произраильскую позицию. Но не от души, а потому, что якобы "сильно завязан на деньгах еврейских". Тем самым певец по сути озвучил одну из антисемитских конспирологических теорий, козыряя при этом израильским гражданством.Хвастался певец и помощью Украине."Я купил две скорые помощи, один автобус большой... И вообще просто я каждый месяц практически... Да, практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю. Я не помню, сколько я уже вложил денег во всю эту историю... С начала войны, ну, далеко за стольник. И это с учётом того, что я живу тоже не на широкую ногу, понимаешь? Я был миллионером. Я мог пойти и не заметить вообще даже для семейного бюджета, пойти и купить Феррари. А сейчас...", — прибеднялся Бортник*.В то же время, он заявил, что хоть его группа и банкроты, но он "всё равно остаётся человеком, который богаче, чем среднестатистический губернатор".* — лицо, выполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20250224/1061303598.html

россия

москва

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, израиль, вован и лексус, бортник, дональд трамп, би-2