https://ukraina.ru/20261016/krakh-nastupil-pri-zhizni-zakharova-otvetila-na-rassuzhdeniya-zelenskogo-o-ego-gibeli-1083854038.html
Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели
Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели - 16.10.2026 Украина.ру
Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели
Деятельность Владимира Зеленского привела к фактическому краху Украины, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2026-10-16T11:58
2026-10-16T11:58
2026-10-16T11:58
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
Так дипломат прокомментировала недавнее интервью Зеленского, в котором тот утверждал, что его возможная гибель не разрушит страну благодаря устойчивой системе институтов. Захарова назвала слова Зеленского "невероятным позорищем" и подчеркнула, что крах государства наступил именно при его жизни и руководстве.Отдельно представитель МИД прошлась по ужесточению правил мобилизации на Украине. Она отметила, что из-за масштабных потерь на фронте и массового дезертирства киевский режим пытается спасти принудительный призыв от полного провала. По мнению Захаровой, отправка людей на передовую стала для Зеленского реализацией детской мечты об "игре в мясорубку". Дипломат напомнила, что еще в 2013 году мать Зеленского в интервью делилась, что в детстве ее сын больше всего любил играть именно с советской мясорубкой.Кроме того, Захарова обратила внимание на целенаправленное уничтожение представителей прессы со стороны украинских властей. По данным российского внешнеполитического ведомства, Киев ведет настоящую охоту на корреспондентов, а общее число погибших сотрудников СМИ исчисляется уже десятками.Еще о Зеленском - в материале "До крови укусил кормящую руку": Медведев вынес приговор Зеленскому на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели
Деятельность Владимира Зеленского привела к фактическому краху Украины, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Так дипломат прокомментировала недавнее интервью Зеленского, в котором тот утверждал, что его возможная гибель не разрушит страну благодаря устойчивой системе институтов.
Захарова назвала слова Зеленского "невероятным позорищем" и подчеркнула, что крах государства наступил именно при его жизни и руководстве.
Отдельно представитель МИД прошлась по ужесточению правил мобилизации на Украине. Она отметила, что из-за масштабных потерь на фронте и массового дезертирства киевский режим пытается спасти принудительный призыв от полного провала. По мнению Захаровой, отправка людей на передовую стала для Зеленского реализацией детской мечты об "игре в мясорубку".
Дипломат напомнила, что еще в 2013 году мать Зеленского в интервью делилась, что в детстве ее сын больше всего любил играть именно с советской мясорубкой.
Кроме того, Захарова обратила внимание на целенаправленное уничтожение представителей прессы со стороны украинских властей. По данным российского внешнеполитического ведомства, Киев ведет настоящую охоту на корреспондентов, а общее число погибших сотрудников СМИ исчисляется уже десятками.