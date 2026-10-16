Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели - 16.10.2026 Украина.ру
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Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели
Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели - 16.10.2026 Украина.ру
Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели
Деятельность Владимира Зеленского привела к фактическому краху Украины, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2026-10-16T11:58
2026-10-16T11:58
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
мария захарова
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Так дипломат прокомментировала недавнее интервью Зеленского, в котором тот утверждал, что его возможная гибель не разрушит страну благодаря устойчивой системе институтов. Захарова назвала слова Зеленского "невероятным позорищем" и подчеркнула, что крах государства наступил именно при его жизни и руководстве.Отдельно представитель МИД прошлась по ужесточению правил мобилизации на Украине. Она отметила, что из-за масштабных потерь на фронте и массового дезертирства киевский режим пытается спасти принудительный призыв от полного провала. По мнению Захаровой, отправка людей на передовую стала для Зеленского реализацией детской мечты об "игре в мясорубку". Дипломат напомнила, что еще в 2013 году мать Зеленского в интервью делилась, что в детстве ее сын больше всего любил играть именно с советской мясорубкой.Кроме того, Захарова обратила внимание на целенаправленное уничтожение представителей прессы со стороны украинских властей. По данным российского внешнеполитического ведомства, Киев ведет настоящую охоту на корреспондентов, а общее число погибших сотрудников СМИ исчисляется уже десятками.Еще о Зеленском - в материале "До крови укусил кормящую руку": Медведев вынес приговор Зеленскому на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова

Крах наступил при жизни: Захарова ответила на рассуждения Зеленского о его гибели

11:58 16.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Деятельность Владимира Зеленского привела к фактическому краху Украины, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Так дипломат прокомментировала недавнее интервью Зеленского, в котором тот утверждал, что его возможная гибель не разрушит страну благодаря устойчивой системе институтов.
Захарова назвала слова Зеленского "невероятным позорищем" и подчеркнула, что крах государства наступил именно при его жизни и руководстве.
Отдельно представитель МИД прошлась по ужесточению правил мобилизации на Украине. Она отметила, что из-за масштабных потерь на фронте и массового дезертирства киевский режим пытается спасти принудительный призыв от полного провала. По мнению Захаровой, отправка людей на передовую стала для Зеленского реализацией детской мечты об "игре в мясорубку".
Дипломат напомнила, что еще в 2013 году мать Зеленского в интервью делилась, что в детстве ее сын больше всего любил играть именно с советской мясорубкой.
Кроме того, Захарова обратила внимание на целенаправленное уничтожение представителей прессы со стороны украинских властей. По данным российского внешнеполитического ведомства, Киев ведет настоящую охоту на корреспондентов, а общее число погибших сотрудников СМИ исчисляется уже десятками.
Еще о Зеленском - в материале "До крови укусил кормящую руку": Медведев вынес приговор Зеленскому на сайте Украина.ру.
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