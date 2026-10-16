Не только кино: Украину лишили сырного королевства - 16.10.2026 Украина.ру
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Не только кино: Украину лишили сырного королевства
Не только кино: Украину лишили сырного королевства - 16.10.2026 Украина.ру
Не только кино: Украину лишили сырного королевства
Популярная сеть магазинов "Сырное королевство" приостанавливает работу на Украине
2026-10-16T12:15
2026-10-16T12:15
украина
львов
харьков
новости
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Крупная сеть магазинов "Сырное королевство" приостанавливает работу на Украине."Дорогие гости! 13 лет мы служили вам и делились лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов. Спасибо вам за то, что были с нами!" — гласит объявление "Сырного королевства" в соцсетсях.Как сообщило руководство компании, причиной приостановки работы стали обстрелы, закрытия магазинов в прифронтовых городах, крупные убытки, а также усиление конкуренции.За два до этого, 13 октября, стало известно о проблемах других бизнесменов — кинопрокатчиков. Как рассказала руководитель общественной организации "Союз кинотеатров Украины" и генеральный директор сети "Планета кино" Наталья Байдан, после начала СВО посещаемость её сети сократилась на 60–70%.Кроме того, из-за длительных воздушных тревог количество посетителей упало ещё почти на 60%.Байдан подчеркнула: при таких показателях кинотеатры не могут покрывать даже базовые расходы, а именно зарплату сотрудников, аренду помещений и оплату коммунальных услуг. В итоге кинопрокатчики накапливают долги, а сетевые заведения дополнительно зависят от работы торгово-развлекательных центров, в которых они расположены."На сегодняшний день почти все кинотеатры Украины работают в убыток, причем убыток огромный. Речь идет о миллионах гривен. Сейчас ситуация такова, что все эти убытки – это наши долги, которые мы накапливаем. Но дело в том, что мы не сможем работать в таком режиме долго. Ещё несколько месяцев – и мы просто закроемся", – предупредила Байдан.Сама сложная ситуация на востоке и в центре страны. В сентябре в Харькове не состоялось 90% сеансов, в Днепре — 80% сеансов, в Киеве — 60% сеансов. Что же до Западной Украины и в частности Львова, то там не состоялось лишь 30% сеансов.Как заявила соратница Байдан — представитель "Союза кинотеатров Украины" Виктория Зюнькина — в ближайшее время кинотеатры могут начать банкротиться или закрываться. При этом особенно уязвимы кинотеатры в небольших городах, где компенсировать потери сложно.До этого на Украине уже закрывали торговые сети. Так, в мае были закрыты сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" во Львове, Чернигове и Ивано-Франковске из-за убытков и смены стратегии компании-владельца в пользу девелопмента.Кроме того, в июне 2026 года с Украины полностью ушла турецкая сеть магазинов обуви SuperStep.
https://ukraina.ru/20261015/mikhail-polikarpov-paralich-ekonomiki-ukrainy-ubedit-ee-elitu-i-narod-chto-voyna-ne-imeet-perspektiv-1083817348.html
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украина, львов, харьков, новости
Украина, Львов, Харьков, Новости

Не только кино: Украину лишили сырного королевства

12:15 16.10.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Популярная сеть магазинов "Сырное королевство" приостанавливает работу на Украине
Крупная сеть магазинов "Сырное королевство" приостанавливает работу на Украине.
"Дорогие гости! 13 лет мы служили вам и делились лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов. Спасибо вам за то, что были с нами!" — гласит объявление "Сырного королевства" в соцсетсях.
Как сообщило руководство компании, причиной приостановки работы стали обстрелы, закрытия магазинов в прифронтовых городах, крупные убытки, а также усиление конкуренции.
За два до этого, 13 октября, стало известно о проблемах других бизнесменов — кинопрокатчиков. Как рассказала руководитель общественной организации "Союз кинотеатров Украины" и генеральный директор сети "Планета кино" Наталья Байдан, после начала СВО посещаемость её сети сократилась на 60–70%.
Кроме того, из-за длительных воздушных тревог количество посетителей упало ещё почти на 60%.
Байдан подчеркнула: при таких показателях кинотеатры не могут покрывать даже базовые расходы, а именно зарплату сотрудников, аренду помещений и оплату коммунальных услуг. В итоге кинопрокатчики накапливают долги, а сетевые заведения дополнительно зависят от работы торгово-развлекательных центров, в которых они расположены.
"На сегодняшний день почти все кинотеатры Украины работают в убыток, причем убыток огромный. Речь идет о миллионах гривен. Сейчас ситуация такова, что все эти убытки – это наши долги, которые мы накапливаем. Но дело в том, что мы не сможем работать в таком режиме долго. Ещё несколько месяцев – и мы просто закроемся", – предупредила Байдан.
Михаил Поликарпов интервью - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
Вчера, 19:00
Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспективВСУ благодаря американским спутникам видят все поле боя. Если бы американцы захотели бы отключить эту возможность, то ВСУ играли бы в условиях классического тумана войны. Им бы приходилось решать ребусы о том, как перемещаются наши воинские части. То есть США открыто, несмотря на всю риторику, поддерживают ВСУ.
Сама сложная ситуация на востоке и в центре страны. В сентябре в Харькове не состоялось 90% сеансов, в Днепре — 80% сеансов, в Киеве — 60% сеансов. Что же до Западной Украины и в частности Львова, то там не состоялось лишь 30% сеансов.
Как заявила соратница Байдан — представитель "Союза кинотеатров Украины" Виктория Зюнькина — в ближайшее время кинотеатры могут начать банкротиться или закрываться. При этом особенно уязвимы кинотеатры в небольших городах, где компенсировать потери сложно.
До этого на Украине уже закрывали торговые сети. Так, в мае были закрыты сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" во Львове, Чернигове и Ивано-Франковске из-за убытков и смены стратегии компании-владельца в пользу девелопмента.
Кроме того, в июне 2026 года с Украины полностью ушла турецкая сеть магазинов обуви SuperStep.
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