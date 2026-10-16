https://ukraina.ru/20261016/ne-tolko-kino-ukrainu-lishili-syrnogo-korolevstva-1083850013.html

Не только кино: Украину лишили сырного королевства

Не только кино: Украину лишили сырного королевства - 16.10.2026 Украина.ру

Не только кино: Украину лишили сырного королевства

Популярная сеть магазинов "Сырное королевство" приостанавливает работу на Украине

2026-10-16T12:15

2026-10-16T12:15

2026-10-16T12:15

украина

львов

харьков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102104/84/1021048414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_740b6369100857c7464e50d27c9e31fd.jpg

Крупная сеть магазинов "Сырное королевство" приостанавливает работу на Украине."Дорогие гости! 13 лет мы служили вам и делились лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов. Спасибо вам за то, что были с нами!" — гласит объявление "Сырного королевства" в соцсетсях.Как сообщило руководство компании, причиной приостановки работы стали обстрелы, закрытия магазинов в прифронтовых городах, крупные убытки, а также усиление конкуренции.За два до этого, 13 октября, стало известно о проблемах других бизнесменов — кинопрокатчиков. Как рассказала руководитель общественной организации "Союз кинотеатров Украины" и генеральный директор сети "Планета кино" Наталья Байдан, после начала СВО посещаемость её сети сократилась на 60–70%.Кроме того, из-за длительных воздушных тревог количество посетителей упало ещё почти на 60%.Байдан подчеркнула: при таких показателях кинотеатры не могут покрывать даже базовые расходы, а именно зарплату сотрудников, аренду помещений и оплату коммунальных услуг. В итоге кинопрокатчики накапливают долги, а сетевые заведения дополнительно зависят от работы торгово-развлекательных центров, в которых они расположены."На сегодняшний день почти все кинотеатры Украины работают в убыток, причем убыток огромный. Речь идет о миллионах гривен. Сейчас ситуация такова, что все эти убытки – это наши долги, которые мы накапливаем. Но дело в том, что мы не сможем работать в таком режиме долго. Ещё несколько месяцев – и мы просто закроемся", – предупредила Байдан.Сама сложная ситуация на востоке и в центре страны. В сентябре в Харькове не состоялось 90% сеансов, в Днепре — 80% сеансов, в Киеве — 60% сеансов. Что же до Западной Украины и в частности Львова, то там не состоялось лишь 30% сеансов.Как заявила соратница Байдан — представитель "Союза кинотеатров Украины" Виктория Зюнькина — в ближайшее время кинотеатры могут начать банкротиться или закрываться. При этом особенно уязвимы кинотеатры в небольших городах, где компенсировать потери сложно.До этого на Украине уже закрывали торговые сети. Так, в мае были закрыты сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" во Львове, Чернигове и Ивано-Франковске из-за убытков и смены стратегии компании-владельца в пользу девелопмента.Кроме того, в июне 2026 года с Украины полностью ушла турецкая сеть магазинов обуви SuperStep.

https://ukraina.ru/20261015/mikhail-polikarpov-paralich-ekonomiki-ukrainy-ubedit-ee-elitu-i-narod-chto-voyna-ne-imeet-perspektiv-1083817348.html

украина

львов

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, львов, харьков, новости