В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру - 16.10.2026 Украина.ру
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В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру
В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру - 16.10.2026 Украина.ру
В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру
В Кремле разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
2026-10-16T13:18
2026-10-16T13:18
новости
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владимир зеленский
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дональд трамп
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"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", — сказал он журналистам.Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства, представитель Кремля заметил, что "при всём желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно".Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведёт международный телефонный разговор. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен "новый лидер, способный заключать сделки". Об этом – в материале Зеленский и Трамп: развод и новая familyБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп, дмитрий песков, украина.ру
Новости, Кремль, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина.ру

В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру

13:18 16.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков
Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Кремле разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", — сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства, представитель Кремля заметил, что "при всём желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно".
Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведёт международный телефонный разговор.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен "новый лидер, способный заключать сделки". Об этом – в материале Зеленский и Трамп: развод и новая family
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября
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