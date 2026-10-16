https://ukraina.ru/20261016/v-kremle-soglasny-s-trampom--zelenskiy-ne-stremitsya-k-miru-1083856523.html

В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру

В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру - 16.10.2026 Украина.ру

В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру

В Кремле разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

2026-10-16T13:18

2026-10-16T13:18

2026-10-16T13:18

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"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", — сказал он журналистам.Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства, представитель Кремля заметил, что "при всём желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно".Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведёт международный телефонный разговор. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен "новый лидер, способный заключать сделки". Об этом – в материале Зеленский и Трамп: развод и новая familyБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп, дмитрий песков, украина.ру