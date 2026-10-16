https://ukraina.ru/20261016/v-kremle-soglasny-s-trampom--zelenskiy-ne-stremitsya-k-miru-1083856523.html
В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру
В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру - 16.10.2026 Украина.ру
В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру
В Кремле разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
2026-10-16T13:18
2026-10-16T13:18
2026-10-16T13:18
новости
кремль
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дональд трамп
дмитрий песков
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081449049_0:4:1024:580_1920x0_80_0_0_3a2eb86be671d61cbede18bd14aa8594.jpg
"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", — сказал он журналистам.Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства, представитель Кремля заметил, что "при всём желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно".Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведёт международный телефонный разговор. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен "новый лидер, способный заключать сделки". Об этом – в материале Зеленский и Трамп: развод и новая familyБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
кремль
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081449049_123:0:902:584_1920x0_80_0_0_62feb98fa030027d6a549aadf79522ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кремль, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дональд трамп, дмитрий песков, украина.ру
Новости, Кремль, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина.ру
В Кремле согласны с Трампом — Зеленский не стремится к миру
В Кремле разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
"То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом", — сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства, представитель Кремля заметил, что "при всём желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно".
Песков также сделал ряд других заявлений. По его словам, президент России Владимир Путин в пятницу вечером проведёт международный телефонный разговор.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен "новый лидер, способный заключать сделки". Об этом – в материале Зеленский и Трамп: развод и новая family Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.