https://ukraina.ru/20261016/lavochka-zakrylas-ssha-ne-otdadut-ukraine-poslednie-rakety---american-conservative-1083852168.html

"Лавочка закрылась". США не отдадут Украине последние ракеты - American Conservative

"Лавочка закрылась". США не отдадут Украине последние ракеты - American Conservative - 16.10.2026 Украина.ру

"Лавочка закрылась". США не отдадут Украине последние ракеты - American Conservative

Соединенные Штаты обладают крайне ограниченным количеством ракет-перехватчиков и не планируют жертвовать ими ради Киева, пишет American Conservative

2026-10-16T11:30

2026-10-16T11:30

2026-10-16T11:37

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Издание подчеркивает, что Вашингтон не станет рисковать безопасностью собственных военнослужащих и стабильностью экономики: "лавочка закрылась, и украинцам придется сворачиваться", поскольку рассчитывать на дальнейшую военную помощь со стороны США больше нельзя.Ранее телеканал CNN уже подтверждал, что Украина полностью исчерпала запасы ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot. Положение Киева осложняется и тем, что США планируют заблокировать поставки оружия и разведданных, чтобы заставить украинские власти прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, о чем писала газета Financial Times.Полное прекращение поддержки грозит обернуться для Киева катастрофой. Как отмечал журнал Economist, остановка поставок вооружения в рамках натовской программы PURL из-за разногласий между США и Украиной приведет к критическим последствиям для украинской стороны.Подробнее о проблемах с помощью - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, украина, вооруженные силы украины