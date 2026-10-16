https://ukraina.ru/20261016/vpikhnut-kolenom-v-dukh-ankoridzha-zelenskomu-vypisali-prigovor-1083828067.html

Впихнуть коленом в "дух Анкориджа": Зеленскому выписали приговор

Впихнуть коленом в "дух Анкориджа": Зеленскому выписали приговор - 16.10.2026 Украина.ру

Впихнуть коленом в "дух Анкориджа": Зеленскому выписали приговор

В экспертном сообществе обсуждают, можно ли верить президенту США Дональду Трампу, утверждающему, что Америка продолжает поставлять Киеву разведданные. Думают и о том, куда бежать из Киева и как вообще придется зимовать людям на Украине

2026-10-16T06:06

2026-10-16T06:06

2026-10-16T06:06

эксклюзив

киев

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

стерненко

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"Баллистика без предупреждения"Дональд Трамп ранее сообщил, отвечая на соответствующий вопрос, что США продолжают снабжать Киев разведданными."Нет, мы помогаем им. Но на самом деле мы помогаем им дойти до окончательного решения. Мы хотим, чтобы война завершилась", - сказал американский лидер журналистам.В Киеве эти слова Трампа вызвали бурную реакцию. После очередного удара по столице в эфире украинского "24 канала" напомнили о других его высказываниях и задали риторический вопрос: "Будем ли верить Трампу, что они (США – Ред.) продолжают предоставлять разведданные? Наверное, ответ вы сами знаете".Зеленский заявил, что предупреждения от партнеров о пуске российской баллистики не было. После атак в ночь на среду он обратился к Трампу с просьбой "ввести сильные санкции против России" и предоставить Киеву дополнительные пакеты противоракет для Patriot.Украинский радикальный националист, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко ранее заявил в своем телеграм-канале со ссылкой на информацию от военных, что для операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink, из-за этого сорвано выполнение ряда "важных миссий".Стерненко предположил, что компания SpaceX прибегла к таким мерам в ответ на запрос администрации Трампа.Однако каких-то серьезных оснований считать, что Киев действительно перестали снабжать разведывательной информацией, пока нет, к таким утверждениям надо подходить осторожно, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тымочко.Он в эфире интернет-канала "Сейчас" предположил, что передача разведданных Киеву западными союзниками продолжается, и это довольно сильно беспокоит и Россию, и Китай. А отсутствие предупреждений о стартах ракет могло быть, например, следствием вмешательства в системы оповещения через программное обеспечение.При этом глава Совета резервистов напомнил о предполагаемых больших возможностях Китая в этой сфере. По его словам, есть данные, что, например, китайские электромобили будто бы могли передавать информацию о конкретных собственниках.Что касается сообщения Стерненко, то Тымочко согласился с тем, что Трамп из-за внутриполитической ситуации в США может пойти ва-банк, чтобы вынудить Киев согласиться на нужные ему уступки.Вперед, к катастрофе?Украинский политтехнолог Андрей Золотарев предположил, что "ситуация на грани крайне болезненных и катастрофических для Украины решений".По его словам, пока Киев получил лишь предупреждение в виде отсутствия информации о стартах российской баллистики – это была "демонстрация того, что может быть дальше".Эксперт отметил, что возможное отключение Starlink пагубно скажется на положении ВСУ, поскольку до сих пор система очень хорошо помогала украинским военным, рассеивая "туман войны", и во многом компенсировала перевес ВС РФ в огневой мощи и в численности. А если в дальнейшем Starlink помогать ВСУ не будет?"По сути, коленом пытаются впихнуть Зеленского в дух Анкориджа, который никуда не исчез, как мы видим", - сказал Золотарев в эфире интернет-канала UkrLifeTV. Если же заупрямится, то могут быть самые разные варианты – "у американцев очень богатый опыт смены режимов".И слова Трампа о том, что надо сменить Зеленского, звучат, как приговор. Киев входит в большую политическую турбулентность, не зря многие "слуги народа" уже начинают бегать по кофейням и обсуждать свое политическое будущее без привязки к Зеленскому, отметил политтехнолог.А самому Зеленскому, по его словам, нужно бы "вообще забыть, как зовут Трампа и просто не упоминать – не дразните гусей".Всем уехатьБудет ли Киев и другие города со светом, с водой, с отоплением? Это вопрос. Точнее, уже и не вопрос. Мэр Киева Виталий Кличко снова посоветовал киевлянам временно уехать, если есть такая возможность – зимовать будет трудно. Да уже сейчас применяют как плановые, так и аварийные отключения. Уже были случаи, когда останавливались все три ветки киевского метро.Кличко заявил, что он не хочет употреблять слово "эвакуация", но чем больше киевлян уедет, тем меньше будет нагрузка на город. При этом помянул и президента РФ Владимира Путина, который будто бы поставил задачу вынудить всех украинцев куда-то уехать, "в лучшем случае – из Украины".Зеленский обвинил в проблемах Киева самого Кличко, дескать, городские власти провалили подготовку столицы к зиме. Мэр в долгу не остался и во время выступления в Раде задал вопросы уже центральной власти: "Где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?"Тем временем обесточивание киевского режима продолжается. Украинский эксперт в вопросах энергетики Владимир Омельченко в эфире Radio NV заявил, что при защите энергообъектов на Украине, возможно, выбраны не те приоритеты. В первую очередь, по его словам, надо защищать высоковольтные подстанции компании "Укрэнерго", потому что "от них зависит практически все".Сооснователь киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире интернет-канала "Суперпозиция" тоже отметил, что теперь самое слабое звено – высоковольтные подстанции, и не только вокруг Киева. Вообще ситуация такова, что украинская энергосистема "переходит в режим потенциальных системных аварий", в этом главная проблема.Зима для Украины будет трудной.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261014/dmitriy-krasnov-dengi-amerikanskogo-vpk-ne-pozvolyat-ssha-vserez-nakazat-ukrainu-za-udary-po-npz-1083786967.html

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эксклюзив, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, стерненко