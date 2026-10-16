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Отмена брони от мобилизации: кого коснётся решение Кабмина Украины
Отмена брони от мобилизации: кого коснётся решение Кабмина Украины - 16.10.2026 Украина.ру
Отмена брони от мобилизации: кого коснётся решение Кабмина Украины
На Украине могут сократить со 100 до 85% долю работников, которых предприятия вправе бронировать от мобилизации. Об этом 16 октября заявил премьер-министр Сергей Корецкий
2026-10-16T12:56
2026-10-16T12:56
2026-10-16T12:56
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Формальный повод — якобы "массовые злоупотребления: компании раздувают штат и оформляют бронь сотрудникам, не занятым на критически важных работах". Но сам Корецкий честно объясняет реальную причину: "Генштабу нужны люди. Исходя из этого и будут принимать решения".Премьер обещает, что для действительно критических предприятий оборонки и энергетики радикальных изменений не будет. Детали обещают обнародовать в ближайшее время.Подробнее – в материале Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятийБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, сергей корецкий, кабмин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Сергей Корецкий, Кабмин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Отмена брони от мобилизации: кого коснётся решение Кабмина Украины
На Украине могут сократить со 100 до 85% долю работников, которых предприятия вправе бронировать от мобилизации. Об этом 16 октября заявил премьер-министр Сергей Корецкий
Формальный повод — якобы "массовые злоупотребления: компании раздувают штат и оформляют бронь сотрудникам, не занятым на критически важных работах". Но сам Корецкий честно объясняет реальную причину: "Генштабу нужны люди. Исходя из этого и будут принимать решения".
Премьер обещает, что для действительно критических предприятий оборонки и энергетики радикальных изменений не будет. Детали обещают обнародовать в ближайшее время.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.